目录服务是一种集中式数据库，用于存储和管理网络上用户与设备的信息。目录服务构成了现代身份和访问管理 (IAM) 的基础，是企业 IT 系统的核心能力。
目录服务围绕客户端/服务器模型设计，这是一种标准的网络设置，其中一个程序是“客户端”，另一个是“服务器”。在目录服务数据库中，客户端通常是用户、设备或应用程序。
客户端在目录服务数据库中搜索其包含的资源。同时，数据库会进行身份验证流程，以确认其是否拥有访问该资源所需的权限——这一过程称为“身份验证”。
除了身份验证流程，目录服务器还可能依赖其他常见协议来确认用户身份并确定其可访问的资源：
目录服务的功能依赖于几个关键组件，它们使授权用户、设备和应用程序能够访问目录信息。以下是对每个组件的详细解析。
现代企业依赖目录服务实现广泛的能力。从增强安全性和合规性，到助力实现高可用性——以下是目录服务为企业带来的主要优势。
目录服务采用了一种不同的方法：无需用户在不同部分多次进行身份验证。而是允许用户一次性完成身份验证，并使用词元或票据来确立其后续身份。
这种方法减少了创建和存储多个密码的必要性，并使得相同的身分验证策略能够在整个数据库中强制执行。
目录服务允许管理员集中化和自动化其权限与角色的管理方式。例如，管理员可以将用户或应用程序添加到一个群组中，并自动授予他们与该群组中其他用户相同的资源访问权限。
这种方式简化并优化了管理任务，降低了人工流程中人为错误的发生概率。
目录服务可以轻松集成到本地和云端环境中，同时利用物理和虚拟资源，并无缝融合两者。
应用程序编程接口 (API) 帮助团队轻松将目录服务与人力资源数据库、客户关系管理 (CRM) 系统以及广泛使用的 Web 应用程序等常见系统集成。
在目录服务中，维护数据一致性（即所有数据副本或实例保持一致的状态）一直是一项挑战。
随着数据库为满足新技术需求而变得更大、更复杂，保持数据副本的最新状态变得更为困难，并可能影响系统性能。
为所有需要支持的不同用户和应用提供对目录服务的不间断访问，是一项复杂且资源密集的任务。
容错性——即在组件和系统发生故障时仍能保持运行的能力——需要严格的流程测试和冗余机制，否则系统将发生故障并导致停机。
目录服务在企业层面被广泛使用，并支持大量应用场景。以下是一些最常见的应用场景。
目录服务通过无缝的身份验证流程（例如单点登录 (SSO)）、自动化合规能力以及集中式数字身份管理方法来支持身份和访问管理 (IAM)。IAM 是一项网络安全流程，确保团队能够安全高效地使用云应用程序进行协作。
根据近期报告，2023 年全球 IAM 市场规模价值近 180 亿美元。此外，预计到 2032 年将增长至超过 610 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 达到 15.3%。1
多重身份验证 (MFA) 是一种通过多种验证形式（如密码和生物特征信息）来确认用户身份的方法。
目录服务运用 MFA，为在个人电脑、平板电脑和智能手机等多种设备上远程工作的用户提供额外的保护层。基于目录的 MFA 有助于保护敏感工作负载和信息免受恶意行为者的侵害，并确保符合目录策略。
目录服务通过整合 DNS 及其他网络系统，帮助企业优化用户组、打印机和文件服务器等关键网络资源。
无论网络复杂性和用户数量如何，IT 管理员都能依赖目录服务以较少的努力在网络上配置和部署资源。目录服务为管理网络资源提供了一个集中枢纽，简化了管理流程，并通过 SSO 等其他身份验证形式让用户即时访问所需资源。
AI 的兴起—— 特别是生成式 AI——不仅有助于自动化以往需要人工输入的流程，而且正在从根本上改变目录服务的多个方面。例如，仅就混合云架构而言， IBM 商业价值研究院 (IBV) 报告显示，68% 的用户已为生成式 AI 的使用制定了正式政策或方法。
曾被视为静态数据库的现代目录服务，凭借人工智能驱动的能力正变得更为智能、更具适应性，甚至自主化。以下是正在变革目录服务的三个人工智能驱动能力示例。
在云端，AI 利用高度可扩展的虚拟基础设施工具，可以应用机器学习 (ML) 工具分析数据，并能近乎实时地处理海量数据。
这一能力推动了目录即服务 (DaaS) 技术的出现，这类 IAM 解决方案自动化了目录服务的多个环节。DaaS 解决方案在复杂的混合云和多云环境中日益流行，用以简化用户入职和新账户配置流程。
AI 能力极大地增强了企业在目录服务解决方案中洞察用户行为的方式。这些能力有助于自动化分析跨多个数据点的数据，例如登录时间、物理位置和资源选择。
AI 分析能够检测用户行为模式，从而在威胁导致数据泄露之前及时发现。
AI 工具正被用于自动化数据生命周期管理 (DLM) 的某些环节——DLM 是一种管理数据从进入数据库到使用直至最终销毁全过程的方法。
AI 工具可以自动以最小权限原则为新用户配置权限，这是一项安全原则，旨在为新账户赋予执行任务或角色所需的最低必要权限。自动执行最小权限访问既减少了手动工作，也降低了人为错误的可能性。
