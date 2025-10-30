目录服务与 IAM 相结合，使组织能够控制用户账户、身份验证、访问控制、权限以及其他关键的网络安全方面。

随着互联网、云计算和远程办公的兴起，目录服务对于组织利用分布式计算架构来增强核心业务流程变得至关重要。目录服务如同网络资源的“电话簿”，存储着用户、设备及其他资源的信息，以便它们能够快速、安全地连接。

与传统按行和列组织信息的关系数据库不同，目录服务是按层次结构设计的。通过使用命名空间（一种对网络资源进行分类以便轻松识别的方法），目录服务的层次结构使得数百万用户和设备能够在网络上交换信息。