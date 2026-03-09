应用程序虚拟化是一种软件方法，它将应用程序与设备的操作系统 (OS) 分离，允许用户无需在设备上安装任何内容即可运行它们。
应用程序虚拟化每天影响着我们的计算生活。在 Netflix 上流式传输电影、远程访问公司软件或玩基于云的游戏，都依赖于虚拟化应用程序。
在传统的软件部署和管理方式下，应用程序直接安装在单个设备上，这种方式无法扩展。应用程序虚拟化通过允许多个用户从任何地方访问安装在中央服务器上的软件来解决此问题，不受位置或设备类型（台式机、笔记本电脑、平板电脑、移动设备）的限制。
在企业环境中，这种应用程序虚拟化技术简化了 IT 管理、提高了安全性并支持远程办公。随着云驱动应用程序成为组织运营的核心，集中式应用程序管理减少了 IT 工作负载，并加速了在分布式员工队伍中的软件部署。
根据 Grand View Research 的数据，2023 年全球应用程序虚拟化市场价值为 34.3 亿美元。预计到 2030 年将达到 84.0 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 14.3%。¹ 云计算的采用和远程办公的趋势是这一增长的主要驱动力。
要了解应用程序虚拟化的工作原理，首先要理解使其成为可能的虚拟化这一核心技术。
虚拟化使用称为 虚拟机管理程序（例如 Microsoft Hyper-V）的软件在计算机硬件上创建抽象层。这种 方法允许应用程序和工作负载在虚拟机（VM，例如 VMware 提供的 VM ）上独立运行。
传统上，应用程序直接与计算机硬件上的主机操作系统（通常是 Linux）通信。应用程序虚拟化改变了这种关系。虚拟化层位于应用程序与操作系统之间，拦截请求并提供应用程序所需的运行时环境，而从不直接接触底层系统。
为虚拟交付准备应用程序涉及称为“排序”的过程。IT 团队将应用程序及其文件、设置、依赖项和注册表项打包成单个可移植镜像。然后，这些镜像从中央服务器交付到任何授权的设备。由于每个应用程序都在自己独立的虚拟环境（或沙箱）中运行，它们被隔离，不会干扰其他应用程序或底层操作系统。
虽然应用程序虚拟化听起来 可能类似于容器化，但两者是不同的技术。容器打包整个运行时环境（包括 OS 库），而应用程序虚拟化则将应用程序与 OS 分开。
虚拟化应用程序可以完全在远程服务器上运行，用户仅从其设备访问界面。根据部署方式，它们也可以在客户端设备 上使用本地存储（或缓存）的资源本地运行。
应用程序虚拟化可以通过以下几种方式交付：
在应用程序流式传输中，应用程序位于服务器上，通过应用程序虚拟化软件按需将小型软件组件发送到最终用户的设备。它仅在需要时获取所需内容。
在这里，整个应用程序在终端设备上运行，但运行在运行时环境中，而不是直接在本地硬件上。
这对于用户需要离线访问或在网络连接不可靠的区域操作的情况非常适用。例如，远程工作者从网络不稳定的位置访问公司应用程序时， 可能会依赖这种方法。
并非所有应用程序虚拟化都以相同方式工作。完全虚拟化涵盖整个应用程序环境，提供最高程度的隔离和兼容性。金融服务和医疗保健等受到严格监管的行业中的组织通常使用此策略来满足严格的安全和合规要求。
部分虚拟化仅隔离特定组件，与主机系统共享部分资源。这种较轻量的方法在不需要完全隔离且资源效率为优先时效果良好，例如在分布式团队之间管理数百个应用程序的大规模企业环境中。
应用程序虚拟化通过以下优势帮助组织实现业务价值：
应用程序虚拟化与桌面虚拟化是相关的虚拟化类型，但工作方式不同。
虚拟桌面基础设施 (VDI) 是最常见的桌面虚拟化类型，为每个用户提供带有自己操作系统的专用虚拟机。应用程序虚拟化则完全绕过这一层，减少了基础设施资源需求。
值得注意的是，这两种技术并非互斥。许多组织将应用程序虚拟化作为更大桌面虚拟化策略的一部分。 例如，一家零售公司可能使用桌面虚拟化为呼叫中心客服人员提供完整的虚拟桌面。然后使用应用程序虚拟化将单一的计费应用程序交付给现场员工自己的设备上。
应用程序虚拟化支持一系列特定于业务和技术的用例，包括以下示例：
混合办公和远程办公改变了员工与业务应用程序交互的方式。 应用程序虚拟化使用户能够通过 自带设备 (BYOD) 计划，从任何地点使用个人笔记本电脑、平板电脑或移动设备访问应用程序。 不需要 IT 管理每个设备。
应用程序虚拟化使用户能够通过 自带设备 (BYOD) 计划，从任何地点使用个人笔记本电脑、平板电脑或移动设备访问应用程序。它通过这种方法无需 IT 管理每个设备。
大多数 SaaS 应用程序依赖虚拟化来托管软件并通过互联网交付到任何设备。 当今的组织将应用程序虚拟化与 SaaS 工具一起使用，以扩展对尚未云原生的应用程序的访问。这种方法使得向 Amazon Web Services (AWS)、IBM Cloud、Microsoft Azure 和 Google Cloud 等提供商支持的云交付模式迁移更加容易。
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