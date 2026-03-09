应用程序虚拟化每天影响着我们的计算生活。在 Netflix 上流式传输电影、远程访问公司软件或玩基于云的游戏，都依赖于虚拟化应用程序。

在传统的软件部署和管理方式下，应用程序直接安装在单个设备上，这种方式无法扩展。应用程序虚拟化通过允许多个用户从任何地方访问安装在中央服务器上的软件来解决此问题，不受位置或设备类型（台式机、笔记本电脑、平板电脑、移动设备）的限制。

在企业环境中，这种应用程序虚拟化技术简化了 IT 管理、提高了安全性并支持远程办公。随着云驱动应用程序成为组织运营的核心，集中式应用程序管理减少了 IT 工作负载，并加速了在分布式员工队伍中的软件部署。

根据 Grand View Research 的数据，2023 年全球应用程序虚拟化市场价值为 34.3 亿美元。预计到 2030 年将达到 84.0 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 14.3%。¹ 云计算的采用和远程办公的趋势是这一增长的主要驱动力。