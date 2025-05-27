日志数据是计算机系统、应用程序或网络中所发生事件的详细记录。基于大语言模型 (LLM) 训练的 AI 和 ML 工具可自动进行日志分析，识别数据集中的模式和异常，并提供有关系统或应用程序运行状态的实时洞察分析。

随着生成式 AI 等富数据技术的兴起，组织需要收集和处理的数据量呈指数级增长。根据最近的一份报告，需要在企业层面进行分析的数据日志在过去 5 年中同比增长了 250%。1

随着 AI 工具和解决方案的发展，许多 IT 运营团队严重依赖 AI 和 ML 工具来收集、处理和分析日志文件和数据。如今，世界上一些最大的组织都提供 AI 增强型日志分析工具，其中包括 Microsoft 的 AI 驱动型 Azure Monitor Log、AWS 的 CloudWatch 以及 IBM 的 IBM® Watson AIOps 解决方案。