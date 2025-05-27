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日志数据是计算机系统、应用程序或网络中所发生事件的详细记录。基于大语言模型 (LLM) 训练的 AI 和 ML 工具可自动进行日志分析，识别数据集中的模式和异常，并提供有关系统或应用程序运行状态的实时洞察分析。
随着生成式 AI 等富数据技术的兴起，组织需要收集和处理的数据量呈指数级增长。根据最近的一份报告，需要在企业层面进行分析的数据日志在过去 5 年中同比增长了 250%。1
随着 AI 工具和解决方案的发展，许多 IT 运营团队严重依赖 AI 和 ML 工具来收集、处理和分析日志文件和数据。如今，世界上一些最大的组织都提供 AI 增强型日志分析工具，其中包括 Microsoft 的 AI 驱动型 Azure Monitor Log、AWS 的 CloudWatch 以及 IBM 的 IBM® Watson AIOps 解决方案。
日志分析是检查日志数据以获取对系统性能、优化和安全性更深入的洞察分析的过程。日志分析与日志管理密切相关；日志管理是 IT 团队依赖的收集、处理和存储日志数据的过程。日志分析和日志管理都处理三种日志类型：访问日志、错误日志和事件日志。
IT 运营 (ITOps) 团队和 DevOps 工程师在其日志分析工作流中运用 AI，从采集数据和组织数据以应用 AI 增强型复杂数据分析和可视化技术。
日志分析首先从工程师需要分析的硬件和软件系统中收集数据。AI 通过自动从各种来源（包括网络设备、服务器、应用程序等）提取日志数据来简化这一步骤。
在数据分析阶段，工程师会仔细研究他们在数据处理过程中从日志中提取的可操作的数据，寻找有关特定系统或应用程序无法运行的线索。AI 和 ML 工具凭借其先进的异常检测和模式识别功能，有助于缩短实现价值的时间并提高日志分析的准确性。
日志数据的价值取决于使用其生成的有关系统整体健康状况的洞察分析。AI（特别是生成式 AI）通过将分析阶段的洞察分析转化为实时系统健康状况的生动图像来增强数据可视化。目前的高级 AI 仪表板通过实现中央处理器 (CPU) 使用率、网络延迟等关键指标可视化，识别潜在问题。
在当今快节奏、数据丰富的 IT 环境中，传统的日志分析工具往往无法提供现代企业所需的系统性能洞察分析。生成式 AI 和混合云等富数据技术的激增所带来的数据量的指数级增长，往往超出了传统日志分析方法的处理能力。
人工智能驱动型工具正在通过自动执行并加速曾依赖人工输入的流程，彻底变革日志分析领域。以下是使用 AI 进行日志分析的部分显著优势。
现代 DevOps 开发运维团队依靠 AI 来简化流程，并提高对系统和应用程序运转状况的意识。例如，在最终的测试和调试阶段，AI 可以汇总数据并标记代码中的异常和模式，以便开发人员在代码推向市场之前对其进行调整。
IT 运营 (ITOps) 团队依靠有效的日志分析工具来访问和观察大量数据并识别性能问题。将 AI 用于日志分析有助于集中团队的战略方法，自动执行许多以前需要他们关注的资源密集型任务。
例如，IT 团队从传统日志分析工具收到的许多“警报”并不重要，不需要采取任何行动。可以训练 AI 对这些警报进行分类，并将严重警报提请团队注意。
随着 AI 能力的扩展，AI 日志分析对自主 AI 或agentic AI 技术的依赖程度与日俱增。在自主 AI 和 agentic AI 中，AI 驱动型工具专为实现复杂商业环境中的单一特定目标而构建。
与需要持续人工监督的传统 AI 模型不同， AI 智能体在诊断问题和推荐解决方案方面具备自主能力。以下几个示例展示了该技术如何突破 AI 在日志分析中的应用边界。
AI 智能体不仅可以从大型数据集中搜索异常和模式，还可以接受训练以做出响应，使用不断采集的数据进行调整和学习。
例如，传统的“被动式”或“基于规则”的 AI 工具可能会在数据日志中发现模式，而 AI 智能体可以解读其含义，甚至采取纠正措施。
预测性分析是高级分析的一个分支，它可通过使用历史数据对未来进行预测。智能体式和自主 AI 工具可在应用程序中的问题造成中断之前，检测、定位和解决问题，从而增强这一过程。
例如，通过识别日志数据中的趋势并将其与来自同一应用程序的历史数据进行比较，AI 智能体可以自动做出响应，例如扩大或缩小服务器或虚拟机 (VM) 的规模，以避免停机或潜在的中断。
或许自主 AI 在日志分析方面最具变革性的功能是根据 AI 智能体已分析的现有模式生成合成日志数据。该工具允许 DevOps 开发运维团队模拟各种场景，以便在代码上线之前对其进行测试。以前，这个级别的软件测试需要人工输入和大量资源。
例如，借助自主 AI，DevOps 团队就能在启用新的金融服务应用程序时测试其代码抵御各种攻击的能力，包括暴力破解尝试、恶意软件或拒绝服务，所有这些操作都无需任何人工输入。自主 AI 基于真实事件的日志数据进行学习，因此可以准确生成合成日志数据来模拟事件并测试现有代码。
自主 AI 和 agentic AI 采用自然语言处理 (NLP) 帮助分析人员通过常见对话查询进行交互。NLP 协同 AI 智能体改善用户体验，并简化和加速关键流程。
例如，IT 运营团队成员无需检查日志数据摘要以获取洞察分析，只需输入“今天有任何异常活动吗？”的提示，AI 智能体就会模拟人类作出回应。
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