O que é um mecanismo de fluxos de trabalho?

Os avanços no software do mecanismo de fluxos de trabalho expandiram significativamente suas aplicações.

Com os dispositivos da Internet das coisas (IoT), os mecanismos de fluxos de trabalho podem se conectar aos sensores dos dispositivos para coletar, agregar e pré-processar dados brutos em tempo real e, em seguida, acionar os fluxos de trabalho com base nos dados processados. Os dispositivos de IoT tendem a gerar eventos com base em condições específicas (limites de temperatura e detecção de movimento, por exemplo). Quando um dispositivo atinge seu limite, o mecanismo de fluxos de trabalho pode iniciar fluxos de trabalho responsivos para lidar com o evento de limite (reduzindo a temperatura ou soando um alarme).

Os mecanismos de fluxos de trabalho também podem empregar processamento de eventos complexos (CEP) para detectar padrões e correlações em vários event streams, permitindo uma automação mais sofisticada e tomada de decisão direcionada.

À medida que as empresas continuam adotando tecnologias nativas da nuvem e iniciativas de transformação digital, os mecanismos de fluxos de trabalho baseados na nuvem se tornam cada vez mais vitais para a automação e o gerenciamento de fluxos de trabalho. Os mecanismos de fluxos de trabalho baseados na nuvem permitem que as empresas ajustem, aloquem e dimensionem recursos dinamicamente com base em suas necessidades de computação, sem investimento significativo em infraestrutura.

As soluções baseadas na nuvem também garantem que os fluxos de trabalho possam ser acessados de qualquer lugar (o que é importante para modelos de trabalho remoto e híbrido) e que os membros da equipe possam continuar a colaborar, independentemente de sua localização geográfica.

As tecnologias de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) também tiveram um impacto significativo no software do mecanismo de fluxos de trabalho. Mecanismos orientados por IA podem prever resultados, adaptar-se às mudanças nas condições dos negócios e implementar automação inteligente.

Por exemplo, um mecanismo de fluxos de trabalho pode usar ferramentas de IA para extrair informações contextuais de um documento e encaminhá-las para o destinatário certo para aprovação ou para implementação da próxima etapa. Os mecanismos de fluxos de trabalho inteligentes também podem usar dados de instâncias de processos anteriores para otimizar futuras instâncias de fluxo de trabalho. Os algoritmos de ML podem analisar grandes quantidades de dados históricos de fluxos de trabalho para identificar tendências e gargalos de desempenho e sugerir melhorias nos processos de fluxos de trabalho.

Além disso, o software do mecanismo de fluxos de trabalho de ponta pode facilitar a hiperautomação, que automatiza processos inteiros e integra mecanismos de fluxos de trabalho com outras ferramentas de automação (como mecanismos de regras, automação robótica de processos e processamento inteligente de documentos). Com automação de ponta a ponta, as empresas podem criar ecossistemas de fluxos de trabalho coesos que otimizam as operações de negócios e minimizam a intervenção humana em todo o ciclo de vida de fluxos de trabalho.