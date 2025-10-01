À medida que as organizações começam a olhar para 2025 e a planejar o que está por vir em 2026, é um bom momento para considerar as tendências que tiveram maior impacto. Também é um bom momento para considerar o que elas podem significar para o futuro.
Em termos de transformação digital, a aplicação estratégica da tecnologia digital em todos os níveis de uma organização, é difícil imaginar um componente mais crítico do que o desenvolvimento de aplicações.
Desde uma startup fragmentada que busca criar um novo aplicativo móvel até uma empresa no ranking Fortune 500 que precisa substituir fluxos de trabalho legados por novos frameworks e ferramentas de automação, o desenvolvimento de aplicativos é fundamental para o sucesso ou fracasso das iniciativas de transformação digital. As empresas que têm sucesso no desenvolvimento de aplicações podem simplificar efetivamente os fluxos de trabalho, melhorar as experiências dos usuários e obter uma vantagem competitiva.
O desenvolvimento de aplicações é o processo de criar, testar e implementar aplicações de software para empresas, dispositivos móveis ou a web — um processo conhecido como ciclo de vida de aplicações. Com a ascensão da internet e a disseminação de dispositivos móveis, trabalho remoto e computação em nuvem, o desenvolvimento de aplicativos se tornou um recurso essencial para a maioria das empresas digitais bem-sucedidas.
O desenvolvimento de aplicativos está intimamente relacionado ao DevOps, um método de desenvolvimento de software que acelera a entrega de aplicações por meio da automação e acompanha de perto o ciclo de vida de aplicações.
As seguintes etapas compreendem o ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos:
O desenvolvimento de aplicações acelerou rapidamente junto com alguns dos avanços tecnológicos mais promissores do novo século, incluindo dispositivos móveis, computação em nuvem e a disseminação de redes 5G.
Atualmente, tecnologias mais recentes como a IA generativa (IA gen) e o aprendizado de máquina (ML) estão transformando a forma como as equipes de desenvolvimento criam, testam e implementam aplicativos. Veja a seguir algumas das maiores tendências no desenvolvimento de aplicações e como elas estão transformando o desenvolvimento de software.
Uma das mais recentes tendências de desenvolvimento que impactam o desenvolvimento de aplicações tem sido o esforço para integrar recursos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) aos ciclos de vida de desenvolvimento.
No ano passado, os desenvolvedores se tornaram mais dependentes de ferramentas impulsionadas por IA e algoritmos de ML, adicionando funcionalidades avançadas como personalização de IA, processamento de linguagem natural (NLP) e programação de IA generativa. Essas novas ferramentas de IA automatizam a programação e reduzem tarefas repetitivas que atrasavam o processo de desenvolvimento no passado.
As ferramentas de IA e ML também estão aprimorando o desenvolvimento de aplicações em situações do mundo real. Por exemplo, em setores como saúde, varejo e finanças, chatbots impulsionados por IA melhoram o engajamento do usuário, simplificam os processos e reduzem o trabalho pesado.
Plataformas de pouco código e no-code são application platforms fáceis de usar que permitem que pessoas com pouca ou nenhuma experiência em desenvolvimento criem aplicações envolventes.
Usando funcionalidades como interfaces de arrastar e soltar e componentes criados previamente, indivíduos sem experiência em programação podem usar plataformas de pouco código e no-code para criar e implementar aplicativos que resolvem vários problemas do mundo real.
Grandes empresas globais, como Microsoft e Salesforce, fizeram investimentos significativos na área de pouco código ou no-code recentemente. Esses investimentos permitem que startups e pequenas empresas acelerem a entrega de aplicativos móveis e projetos de desenvolvimento na web sem contratar suas próprias equipes de desenvolvimento de software.
De acordo com um relatório recente, o tamanho do mercado mundial de plataformas de desenvolvimento de pouco código foi avaliado em US$ 28,75 bilhões no ano passado. Espera-se que cresça para US$ 264 bilhões até 2032, uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 32%.1
A ascensão da computação em nuvem transformou a forma como as equipes de DevOps criam aplicativos e os gerenciam após o lançamento.
Especificamente, o desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem (construção de aplicações a partir de componentes discretos e reutilizáveis conhecidos como microsserviços) facilitou para as equipes de DevOps a criação de aplicativos escaláveis, portáteis e altamente resilientes.
O desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem mudou as práticas de DevOps de arquiteturas monolíticas e práticas manuais para processos modulares otimizados para a nuvem que enfatizam a escalabilidade, a flexibilidade e a inovação contínua.
Outra tendência na modernização do DevOps tem sido o estabelecimento do DevSecOps (desenvolvimento, segurança e operações), uma abordagem relativamente nova à segurança no ciclo de vida de desenvolvimento de aplicações.
Até recentemente, os aplicativos eram protegidos por uma equipe separada após sua criação. O DevSecOps usa tecnologias e ferramentas nativas da nuvem para automatizar e integrar funcionalidades de segurança durante o ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos, garantindo um processo mais tranquilo e melhores resultados.
Aplicações de Internet das coisas (IoT) são aplicações projetadas para processar dados em tempo real coletados por dispositivos e sensores conectados à internet.
O desenvolvimento de aplicações de IoT é uma tendência que continua ampliando os limites do que pode ser feito pelas aplicações com os dados coletados e processados perto de sua fonte por meio da edge computing.
De acordo com um relatório recente, o mercado global de aplicações de IoT foi avaliado em US$ 595,73 bilhões em 2023. Espera-se que atinja US$ 4.062,34 bilhões até 2032, uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 24,3%.2
O desenvolvimento de aplicativos de IoT abrange uma ampla gama de setores, com exemplos incluindo tecnologia vestível, aparelhos inteligentes e IoT industrial (IIoT), que é o uso da tecnologia de IoT para fins industriais ou de fabricação.
As organizações que desenvolvem aplicativos na área de IoT estão se concentrando em soluções escaláveis e seguras que integram funcionalidades de IoT poderosas sem sacrificar a segurança, funcionalidade ou escalabilidade.
Os aplicativos da web progressivos (PWAs) combinam a funcionalidade de aplicativos nativos (ou seja, aplicativos criados para sistemas operacionais ou plataformas específicos) com a facilidade e acessibilidade de um endereço da web simples.
Os PWAs normalmente apresentam notificações por push e funcionalidade offline para fornecer desempenho ininterrupto em uma variedade de dispositivos móveis.
Os PWAs são populares entre organizações que não desejam escolher entre usuários de iOS e Android, mas também não desejam manter uma base de código separada para cada instância.
Os PWAs permitem que as empresas preencham a lacuna entre os diferentes sistemas operacionais e alcancem os usuários de ambos utilizando uma única base de código econômica sem comprometer o desempenho ou a funcionalidade.
Com o ano chegando ao fim e o impacto dessas tendências de desenvolvimento se tornando mais claro, vamos analisar como elas afetaram as organizações e os usuários.
Os setores estão reagindo de forma diferente às mais recentes tendências em desenvolvimento de aplicações, mas cada um está percebendo e experimentando novas maneiras de aproveitá-las para obter valor. Aqui está uma visão setor por setor de como as tendências no desenvolvimento de aplicações estão impactando as empresas.
Varejistas e empresas de comércio eletrônico estavam entre os primeiros setores a experimentar algumas das novas tendências de desenvolvimento de aplicações este ano, principalmente usando aplicativos móveis, PWAs e notificações por push. As ferramentas impulsionadas por IA têm sido úteis na construção de mecanismos de personalização baseados em pesquisas de clientes que recomendam produtos relevantes.
Dispositivos de IoT estão sendo implementados para transmitir dados em tempo real pela internet para dar aos funcionários da loja uma visão atualizada do inventário e até mesmo automatizar o reabastecimento e outros aspectos do gerenciamento da cadeia de suprimentos.
Várias das tendências deste ano ajudaram no avanço da IoT industrial (IIoT), a incorporação de tecnologia digital como sensores e software em sistemas industriais e de fabricação. Novos aplicativos de IoT, por exemplo, permitiram que as empresas incorporassem sensores e software mais profundamente nos processos de fabricação do que antes, aumentando os recursos de monitoramento em tempo real e manutenção preditiva.
Além disso, headsets de realidade aumentada (AR) que usam recursos de IIoT estão sendo usados de forma eficaz para fins de treinamento. De acordo com um relatório recente do IBM Institute for Business Value (IBV), empresas que usam AR relataram melhorias médias de produtividade de 32%. Juntos, esses novos recursos ajudam a simplificar as operações, impulsionar a eficiência e aumentar a tomada de decisão baseada em dados em todas as organizações.
Este ano, governos federais e locais experimentaram frameworks de desenvolvimento móvel e da web para adicionar escalabilidade e funcionalidade a muitos dos serviços que prestam aos cidadãos. Em particular, os governos usaram novos recursos em cibersegurança e automação para simplificar os serviços e adicionar novas funcionalidades.
As mais recentes tendências no desenvolvimento de aplicações ajudaram a tornar os órgãos governamentais mais rápidos, seguros e responsivos. Os exemplos vão desde sistemas de pagamentos mais seguros, que permitem que os cidadãos paguem por serviços diretamente de seus dispositivos móveis, até alertas de trânsito e desastres em tempo real que aceleram as respostas de emergência.
Indiscutivelmente, nenhum setor implementou as mais recentes tendências em desenvolvimento de aplicações de forma mais eficaz do que o setor de saúde. Desde aplicativos móveis que monitoram os sinais vitais de um paciente a algoritmos impulsionados por IA que aceleram diagnósticos e ferramentas de realidade virtual (VR) que treinam cirurgiões e especialistas em traumas, a área da saúde está na vanguarda da inovação no desenvolvimento de aplicações.
Mas o setor de saúde não está usando a tecnologia mais recente para adicionar funcionalidades e aumentar os recursos. Novos recursos no DevSecOps ajudam a garantir que as informações dos pacientes permaneçam confidenciais e que a conformidade com as leis de segurança de dados seja robusta.
O desenvolvimento de aplicações deu muitos saltos em 2025, mas não há razão para pensar que a inovação vai desacelerar no ano seguinte. Com os recursos de IA generativa e IoT na vanguarda, é seguro esperar que essas tecnologias voltem a liderar em 2026.
Com isso em mente, as empresas provavelmente continuarão a crescer suas estratégias "mobile-first", uma abordagem que prioriza o desenvolvimento para dispositivos móveis em todos os estágios do ciclo de vida das aplicações e aproveita plataformas de pouco código para reduzir custos.
Enquanto empresas e startups continuam a expandir as tendências que moldaram o setor este ano, espere ver uma maior automação no ciclo de vida das aplicações, fluxos de trabalho mais simplificados e uma ênfase em experiências ainda mais incríveis para os usuários finais.
A integração de IA e ML no desenvolvimento de aplicações tem sido bem-sucedida até agora, automatizando e simplificando aspectos do ciclo de vida das aplicações e permitindo que os desenvolvedores concentrem mais tempo e energia na inovação. Conforme a IA e o ML se tornam mais integrados a frameworks, linguagens de programação e plataformas, a composição e a experiência das equipes de desenvolvimento provavelmente mudarão, dando maior foco em funções que apoiam iniciativas de DevSecOps.
Por fim, ao olhar para trás nas tendências mais impactantes de 2025, fica claro que elas foram impulsionadas mais pelas necessidades de negócios do que pelo avanço tecnológico. É improvável que isso mude em breve. Novos avanços tecnológicos (por mais deslumbrantes que possam parecer a olho nu) precisam ser fundamentados em uma funcionalidade de negócios principal para ter um impacto duradouro.
