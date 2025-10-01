À medida que as organizações começam a olhar para 2025 e a planejar o que está por vir em 2026, é um bom momento para considerar as tendências que tiveram maior impacto. Também é um bom momento para considerar o que elas podem significar para o futuro.

Em termos de transformação digital, a aplicação estratégica da tecnologia digital em todos os níveis de uma organização, é difícil imaginar um componente mais crítico do que o desenvolvimento de aplicações.

Desde uma startup fragmentada que busca criar um novo aplicativo móvel até uma empresa no ranking Fortune 500 que precisa substituir fluxos de trabalho legados por novos frameworks e ferramentas de automação, o desenvolvimento de aplicativos é fundamental para o sucesso ou fracasso das iniciativas de transformação digital. As empresas que têm sucesso no desenvolvimento de aplicações podem simplificar efetivamente os fluxos de trabalho, melhorar as experiências dos usuários e obter uma vantagem competitiva.