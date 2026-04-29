ما المقصود بحوكمة السحابة؟

تساعد استراتيجيات حوكمة السحابة المؤسسات على معالجة التحديات المرتبطة عادةً بتبنّي السحابة، بما في ذلك التعقيد، وإدارة سطح الهجوم، وتقنية المعلومات الظلية، وإدارة التكاليف.

وبشكل عام، شكَّل تبنّي السحابة عامل دعم كبير للمؤسسات. تُتيح الخدمات السحابية لفِرق التطوير والعمليات توسيع الموارد أو تقليصها بسرعة وفقًا للطلب (بدلًا من الإفراط في بناء البنية التحتية لتلبية ذروة السعة)، ما يزيد من مرونة بيئات تكنولوجيا المعلومات. كما تساعد المطورين على توفير البنية التحتية خلال دقائق، ما يؤدي إلى تسريع عمليات بناء التطبيقات والخدمات الجديدة واختبارها ونشرها.

وكذلك يعمل مزوِّدو الخدمات السحابية غالبًا على تصميم منصاتهم مع إمكانات التكرار والتعافي من الكوارث التي تعزز توافر الأنظمة عبر المناطق المختلفة.

ومع ذلك، فإن الحوسبة السحابية لا تخلو من التحديات.

فالبيئات السحابية معقدة بطبيعتها، إذ تنشر معظم المؤسسات الخدمات السحابية في بيئات سحابية هجينة ومتعددة السحابات ضخمة وموزعة جغرافيًا.

كما تضيف الخدمات السحابية المزيد من نقاط النهاية المواجهة للإنترنت -مثل تطبيقات الويب، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وموازنات الأحمال- إلى بيئة تكنولوجيا المعلومات، ما يؤدي بشكل كبير إلى توسيع سطح الهجوم. وتؤدي أسطح الهجوم الأكبر إلى زيادة فرص حدوث المشكلات الأمنية واختراقات أمن البيانات. ووفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2025 الصادر عن IBM، فإن 30% من اختراقات أمن البيانات تتعلق ببيانات موزعة عبر بيئات متعددة.

كما يمكن للموظفين والإدارات غالبًا إنشاء أدواتهم السحابية الخاصة دون موافقة، ما يشجع على النمو غير المنضبط للخدمات دون وجود ملكية واضحة أو ممارسات إدارة محددة. وتجعل هذه الظاهرة -المعروفة باسم "الانتشار السحابي"- من شبه المستحيل على الفِرق رؤية كل أصل وعبء عمل وتدفق بيانات وهوية عبر السحابات ومراكز البيانات والمناطق المختلفة. ويصبح من الصعب الحفاظ على الرؤية الواضحة لما يحدث داخل الأنظمة السحابية وإدارة الإنفاق السحابي.

ما يقرب من نصف الشركات (44%) لديها رؤية محدودة فقط حول إنفاقها السحابي. وتُعَد مصادر البيانات غير المُدارة (البيانات الظلية) التي تنتشر داخل البيئات السحابية المترامية أهدافًا جذابة لمجرمي الإنترنت، ولذلك يمكن أن يؤدي الانتشار السحابي أيضًا إلى تشكيل مخاطر وثغرات أمنية كبيرة في أمن البيانات.

ولأن البيئات السحابية تتطلب انتقال البيانات عبر منصات وخدمات لامركزية، فقد يكون من الصعب تطبيق بروتوكولات التشفير المناسبة وضوابط الوصول على كل عنصر.

وتساعد مبادرات حوكمة السحابة الشركات على إنشاء مصدر موحَّد للحقيقة فيما يتعلق بالسياسات السحابية وأفضل الممارسات، ما يُتيح اتخاذ قرارات أوضح وأكثر اعتمادًا على البيانات. ويمكن للفِرق وضع ضوابط موحَّدة وضوابط أمنية متسقة عبر جميع البيئات السحابية. ويتم تطبيق القواعد نفسها على جميع الموارد السحابية، ما يعزز الوضع الأمني العام لبيئة تكنولوجيا المعلومات.

تمكِّن الحوكمة المؤسسات من توحيد طريقة إنشاء البيئات، وتحديد المسؤوليات، وآليات تنفيذ التغييرات، بحيث تتمكن الفِرق المختلفة من استخدام الموارد السحابية المعتمدة بسهولة وأمان. كما يوضِّح نموذج الحوكمة القوي الأدوار والمسؤوليات المتعلقة باتخاذ القرارات السحابية. فإذا حدث خطأ في أحد أعباء العمل السحابية، يعرف الجميع المستخدم المسؤول عن معالجة المشكلة. ويساعد هذا المستوى الأعلى من التوحيد ووضوح الأدوار على تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر الإدارات.

وتدعم حوكمة السحابة المراقبة المركزية وإعداد التقارير المتعلقة باستخدام السحابة، ما يمنح المستخدمين رؤية أوضح للبيئات السحابية. وتساعد هذه الميزات المؤسسات على تتبُّع الإنفاق السحابي، وربط التكاليف بأشخاص أو إجراءات محددة، وتحسين الميزانيات السحابية بمرور الوقت.

وعلاوةً على ذلك، يمكن لأطر حوكمة السحابة أن تساعد المؤسسات على ضمان تحقيق الاستثمارات السحابية لقيمة قابلة للقياس، بدلًا من مجرد إضافة المزيد من التقنيات المتقدمة إلى البنية التقنية.

إن دمج التقنيات الجديدة والناشئة داخل بيئة تكنولوجيا المعلومات يحقق فوائد كبيرة، لكن يجب أن تخدم هذه التقنيات هدفًا واضحًا. وتتطلب الحوكمة الجيدة من الفِرق ربط القرارات السحابية مباشرةً بنتائج الأعمال، وتوضيح القيمة المتوقعة من الاستثمارات الجديدة قبل توسيع الخدمات السحابية، ما يشجع على تحسين التكاليف.

وغالبًا ما تستخدم المؤسسات حلول حوكمة السحابة لتطبيق أطر الحوكمة السحابية. وتتضمن هذه الحلول مجموعة من أدوات إدارة السحابة المتقدمة التي تعمل على أتمتة ممارسات الحوكمة وفرض السياسات. وتساعد الإمكانات الواسعة لحلول حوكمة السحابة على تقليل تعقيد الحوكمة السحابية، ما يمكِّن الشركات من تبسيط تطبيق السياسات عبر منظومة تكنولوجيا المعلومات بالكامل.