ما المقصود بإدارة تكاليف السحابة؟

إدارة تكاليف السحابة—المعروفة أيضًا بتحسين تكلفة السحابة أو حوكمة تكاليف السحابة—هي عملية إدارة الإنفاق الإجمالي للشركة على السحابة وتقليله.
تتجه الشركات تدريجيًا إلى الخدمات السحابية لإدارة العمليات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ما يمثل تحولاً بعيدًا عن الأنظمة البطيئة والأقل قابلية النقل. ولكن الانتقال إلى السحابة لا يخلو من التعقيدات.
بينما توفر الخدمات السحابية قابلية توسع ومرونة كبيرة في التطبيقات، إلا أنها غالبًا ما تتبع نموذج التسعير حسب الاستخدام حيث تتحمل الشركة التكاليف بناءً على الاستخدام (أي التخزين، ونقل البيانات، وقوة الحوسبة). وفي غياب المراقبة والإدارة الدقيقة، يمكن أن تتضخم فواتير السحابة بسرعة وتخرج عن السيطرة.
تشير أبحاث السوق إلى أن إنفاق المؤسسات على خدمات السحابة العامة سيتجاوز تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026.1 وعلى الرغم من الإهدار الكبير في نفقات الحوسبة السحابية للمؤسسات، وحقيقة أن معظم المؤسسات تفيد بأنها تواجه صعوبة في إدارة الإنفاق على السحابة، فإن معظم المؤسسات الكبيرة—تلك التي لديها أكثر من 1000 موظف—تتوقع زيادة الاستثمار في السحابة خلال السنوات القادمة.2
تحاول إدارة تكاليف السحابة معالجة أوجه القصور في الميزانية التي غالبًا ما ترافق عملية تبني السحابة. في حال تنفيذها بفعالية، تُمكّن إستراتيجيات إدارة تكاليف السحابة فرق FinOps من تحديد الإنفاق المهدر ومنعه بشكل استباقي، وتوسيع موارد السحابة، وأتمتة سياسات التحكم في التكاليف.
ترتقي أدوات إدارة تكاليف السحابة بإدارة تكاليف السحابة. يوفر مقدمو الخدمة السحابية الرائدون، مثل Amazon Web Services (AWS)، وMicrosoft Azure، وGoogle Cloud Platform، وKubernetes، وIBM Cloud® مزايا للتحكم في التكاليف مثل ما يلي:
بشكل عام، يوفر مقدمو الخدمات السحابية للعملاء 4 نماذج للتكلفة:
نماذج الدفع حسب الاستخدام، وتُسمى أيضًا نماذج الدفع حسب الطلب، تحاسب العملاء بناءً على استخدام السحابة، وعادةً ما يكون بالساعة (ولكن في بعض الأحيان يكون بالدقيقة أو الثانية).
يوفر هذا النموذج للمستخدمين الكثير من المرونة وإمكانات التوسع، ويمكن أن يكون حلاً عمليًا للعمليات الصغيرة والأقل تعقيدًا. ومع ذلك، مع نمو المؤسسات واحتياجها إلى مجموعة أوسع من موارد السحابة، قد تصبح نماذج الدفع حسب الاستخدام مكلفة للغاية.
بموجب نموذج الاشتراك، يدفع العملاء رسومًا شهرية أو سنوية ثابتة مقابل مجموعة من الخدمات خلال فترة زمنية محددة، بغض النظر عن معدل الاستخدام. وهذا النموذج شائع مع حلول البرمجيات كخدمة وغالبًا ما تستخدمه الشركات الكبيرة التي لديها أحمال تشغيل متوقعة.
يوفر مزودو السحابة للمستخدمين إمكانية حجز المثيلات لفترة معينة—عادةً ما تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات—بسعر مخفض للغاية. في نماذج المثيلات المحجوزة، يفرض المزودون رسومًا حسب السعة (بدلاً من عدد المثيلات)، لذا فهي جيدة بالنسبة إلى الشركات التي لديها أحمال تشغيل متوقعة وتلك المستعدة للالتزام طويل الأمد بمنصة سحابية. وعادةً ما تكون تكلفة المثيلات المحجوزة بسيطة بالنسبة إلى تكلفة الخدمات السحابية حسب الطلب.
تسمح المثيلات الفورية للعملاء بتقديم عطاءات للحصول على سعة غير مستخدمة في بنية مزود السحابة مع إدراك أن مثل هذه المثيلات يمكن أن تتوقف أو تستعاد من قبل المزود في أي وقت.
وغالبًا ما يقدم هذا النموذج أعلى خصم مقارنةً بالخدمات حسب الطلب، ويُفضل استخدام هذا النموذج للمعالجة قصيرة الأمد وذات الأحمال العالية وللعمليات التي لن تتأثر سلبًا بسبب الأعطال.
لا تنسَ أن العديد من الشركات تُفضل تبني نموذج السحابة الهجينة ، ومن ثَم ستستخدم مزيجًا من مراكز البيانات المحلية، وخدمات السحابة الخاصة والعامة (وأحيانًا العديد من مزودي السحابة العامة، كما في بيئة السحابة المتعددة ) مع التنسيق بين المنصات.
وليس من المستغرب أن تكون نماذج التكلفة للنماذج الهجينة معقدة بشكل لا يصدق، لأنها تتطلب من الفرق إدارة التكاليف وتحسينها عبر بيئات مختلفة.
تُعد إدارة تكاليف السحابة، التي تتضمن في صورتها المثالية مزيجًا من التعليم والحوكمة وتوقع الاستخدام وأدوات البرمجيات والمراقبة الفورية المستمرة، عنصرًا مهمًا في إستراتيجية إدارة السحابة لدى أي شركة.
يُعد تعزيز الوعي والتثقيف حول تكاليف السحابة خطوة أولى بديهية نحو المساعدة على ضمان فهم جميع الأطراف المعنية—لا سيما أولئك المشاركين في توفير الخدمات السحابية ونشرها وتشغيلها—للأثر المالي لصناعة القرار.
يمكن أن تساعد برامج التعليم المالي (على سبيل المثال، التدريبات وندوات الإنترنت ودراسات الحالة وتقييمات حالات الاستخدام) حول موضوعات مثل نماذج تسعير السحابة وأدوات إدارة التكاليف أعضاء الفريق على تعلم مهارات لا تقدر بثمن في توفير التكاليف.
يُعد استخدام أدوات الإدارة المالية للسحابة أمرًا بالغ الأهمية أيضًا لتحسين الإنفاق على السحابة وتحديد مجالات التحسين. توفر أدوات إدارة تكاليف السحابة، مثل منصة IBM® Turbonomic®، معارف حول أنماط الاستخدام واتجاهات التكاليف، وتوصيات لتقليل التكاليف، ومزايا لتخصيص التكاليف والموارد، والتنبؤ، والتحسين.
يمكن استخدام عمليات مثل موازنة التحميل والتحجيم المناسب والتوسع التلقائي لتحقيق استخدام أكثر كفاءة لموارد السحابة والإنفاق عليها:
موازنة التحميل هي عملية توزيع حركة المرور الواردة بالتساوي عبر الموارد المتاحة.
التحجيم المناسب هو عملية تعديل نوع المثيلات وحجمها لتتناسب مع سعة أحمال التشغيل ومتطلبات الأداء. بينما يؤدي الإفراط في توفير الموارد إلى تكاليف غير ضرورية ويؤثر نقص التوفير في وظائف التطبيقات، يساعد التحجيم المناسب الشركات على تحقيق التوازن بين الأولويات المتنافسة، ما يحسن أداء التطبيقات ونفقات السحابة.
يتيح التوسع التلقائي التوسع الديناميكي للموارد لتلبية متطلبات أحمال التشغيل غير المتوقعة أو المتغيرة باستمرار.
يجب أن تتضمن الإستراتيجية الناجحة لإدارة تكاليف السحابة عمليات FinOps وموظفيها. FinOps هو نهج ديناميكي للإدارة المالية للسحابة يجمع بين الممارسات المالية وعمليات التطوير لمساعدة الشركات على تعزيز المساءلة المالية في البيئات الهجينة وبيئات السحابة المتعددة.
يساعد نهج FinOps في إدارة تكاليف السحابة على ضمان أن الأطراف المعنية في الشركة تتخذ قرارات ذكية وقائمة على البيانات بشأن الإنفاق على السحابة. ونظرًا إلى التعقيدات المالية التي تتسم بها البيئات السحابية الواسعة، يساعد FinOps الشركات على تعزيز ثقافة تعاونية يشارك فيها جميع الأطراف تعطي الأولوية لإدارة تكاليف السحابة وتزيد في النهاية من قيمة الأعمال التي تجلبها السحابة.
تُمكّن إدارة تكاليف السحابة الشركات من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة بشأن استخدام الموارد وحوكمة السحابة. تتضمن المزايا الرئيسية الأخرى لتبني إدارة تكاليف السحابة ما يلي:
تسمح إدارة تكاليف السحابة للشركات بزيادة فرص التوفير في نفقات السحابة، ما يساعد على ضمان كفاءة عمليات تخصيص الموارد وأن تدفع الشركات مقابل ما تحتاجه فقط.
كما تُمكّن إدارة تكاليف السحابة الشركات من مواءمة استخدام السحابة مع مقاييس مؤسسية وأهداف مالية أكبر.
تقدم معظم أدوات إدارة تكاليف السحابة مزايا شاملة لمراقبة الموارد من أجل مساعدة الفرق على التخلص من الهدر، وزيادة توفير التكاليف، وضمان استخدام البنية التحتية للسحابة بالكامل (وبفعالية).
باستخدام آليات متقدمة لوضع علامات على الموارد، يمكن للفرق تخصيص التكاليف لأقسام أو مشاريع أو فرق محددة، ما يوفر رؤية ومساءلة أكبر حول استخدام الموارد.
تعزز هذه الشفافية ثقافة الوعي بالتكاليف وتعزز الاستخدام المسؤول للسحابة.
يساعد وضع سلسلة من السياسات والإجراءات والإرشادات المتعلقة باستخدام الخدمة السحابية والإنفاق عليها على الحفاظ على امتثال الشركات—ومنتجاتها—للوائح الداخلية والخارجية.
