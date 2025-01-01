منصة IBM Turbonomic الخاصة بمنصة IBM Turbonomic إدارة موارد التطبيقات (الرهن العقاري القابل للتعديل (ARM)) تقدم القدرات حلاً للتحديات التي تواجهها الشركات بسبب تزايد تعقيدات التطبيق. وباستخدام الأتمتة في الوقت الحقيقي، يمكن للفرق تحسين تخصيص الحوسبة والتخزين وموارد الشبكة بشكل استباقي في كل طبقة من طبقات مجموعة الأدوات. هذه القدرات تلغي الحاجة إلى اتخاذ تدابير تفاعلية والإفراط في التزويد، مما يوفر الوقت والمال في نهاية المطاف.

من خلال الفهم الشامل للطلب على التطبيق ونموذج البيانات المشترك، تضمن منصة ®Turbonomic إجراءات توفير الموارد التطبيقية المستمرة وإجراءات التشغيل. تُمكّن المنصة الشركات من إدارة عملياتها الحالية والمستقبلية بثقة - سواء في السحابة أو في الحافة على مدار 24 ساعة في اليوم وعلى مدار العام.