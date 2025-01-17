الفرق الأساسي هو أن سيادة البيانات هو مفهوم قانوني، ومكان وجود البيانات هو مفهوم جغرافي. بيد أن المفهومين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.

غالبًا ما يحدد موقع البيانات سيادة البيانات. على سبيل المثال، إذا قامت شركة ما بتخزين البيانات في مركز بيانات في أيرلندا، فإن تلك البيانات تكون موجودة في أيرلندا. ونظرًا لتواجد البيانات في أيرلندا، فإن أيرلندا تتمتع بالسيادة عليها. يجب أن تمتثل الشركة لأي قوانين لحماية البيانات وخصوصية البيانات والمتطلبات التنظيمية الأخرى التي تفرضها الحكومة الأيرلندية.

ومع ذلك، فإن المكان ليس العامل الوحيد في تحديد مَن له الولاية القضائية على البيانات. فقد تؤدي عوامل أخرى، مثل المكان الذي جُمعت فيه البيانات في الأصل أو الشخص الذي تنتمي إليه، دورًا أيضًا.

تُعد سيادة البيانات وموقع البيانات من المفاهيم المهمة لحوكمة البيانات بالنسبة إلى المؤسسات اليوم. حيث تقوم الشركات بجمع بيانات ومعالجتها أكثر من أي وقت مضى، وغالبًا ما تستخدم الحوسبة السحابية وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) للقيام بذلك.

وكانت النتيجة زيادة هائلة في تدفقات البيانات الدولية. فقد تجمع الشركات البيانات من أشخاص في أحد البلدان، وتخزنها في مركز بيانات في بلد ثانٍ وتعالجها باستخدام تطبيق سحابي يعمل في بلد ثالث. وقد يتعين أن تخضع البيانات لمتطلبات قانونية مختلفة في كل من هذه المواقع.

تحتاج المؤسسات إلى معرفة مكان وجود بياناتها في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها والقواعد التي يجب أن تتبعها في كل منطقة محلية. إذ يمكن أن تتعرض الشركات لعقوبات كبيرة لخرق قوانين البيانات المحلية.