ما هي السحابة السيادية؟

السحابة السيادية هي نوع من الحوسبة السحابية يساعد المجموعات على الامتثال لقوانين مناطق ودول معينة.
نظرًا لأن المزيد من المؤسسات تتطلع إلى حلول السحابة الهجينة لمساعدتها على تحقيق مبادرات التحول الرقمي الخاصة بها، أصبحت البيئات السحابية (وتحديدًا كيفية وصول المستخدمين إلى البيانات وتخزينها واستخدامها فيها) أكثر أهمية. ومع استمرار انتشار الحوسبة السحابية في جميع أنحاء العالم، لم تعد الحواجز الجغرافية التقليدية مثل الحدود كافية لحماية البيانات الحساسة.
وهنا يأتي دور السحابة السيادية، وهو مفهوم يتضمن سيادة البيانات، والسيادة التشغيلية، والسيادة الرقمية. تساعد السحابة السيادية المؤسسات على بناء الثقة مع العملاء وتنمية أعمالهم مع الامتثال للقوانين واللوائح في المناطق التي تعمل فيها.
توفر السحابة السيادية حماية لبيانات المستهلكين والمجموعات. في حين أن العديد من اللوائح التنظيمية تركز في المقام الأول على حماية معلومات التعريف الشخصية أو PII، إلا أنه اعتمادًا على الصناعة أو المنطقة أو حالة استخدام الأعمال، يمكنها أيضًا حماية الملكية الفكرية (IP) والبرامج والأسرار التجارية والمعلومات المالية وغير ذلك الكثير. ونظرًا لأن اللوائح المتعلقة بخصوصية البيانات في البيئة السحابية تختلف بين دول ومناطق محددة، فلا يوجد تعريف واحد مقبول لما يمكن أن تحميه السحابة السيادية . وتميل الأساليب إلى التنوع حسب الصناعة والموقع واحتياجات العمل.
تتعامل بعض أطر عمل السحابة السيادية مع إقامة البيانات، حيث تخضع البيانات لقوانين وأنظمة الدولة المحددة الذي يتم تخزينها فيها. ويتعامل البعض الآخر مع سيادة البيانات، حيث تخضع البيانات المخزّنة لقوانين الدولة التي تم جمعها فيها. في النهاية، لا تساعد مناهج السحابة السيادية المؤسسات على الامتثال للقوانين المحيطة ببياناتها الأكثر حساسية فحسب، بل تساعدها أيضًا على البقاء مرنة.
مع قيام المؤسسات بنقل المزيد من التطبيقات إلى السحابة، أصبحت السحابة نفسها تتحول بسرعة إلى بنية تحتية حساسة.
تُعتبر البيئة السحابية للشركة الآن بنفس أهمية المصنع أو مبنى المكاتب أو الملكية الفكرية القيّمة بالنسبة لقوة الشركة. والأكثر من ذلك، نظرًا لأن المجالات التي تخضع للوائح تنظيمية صارمة في كل من القطاعين الخاص والعام تنقل خدماتها الأساسية إلى السحابة، أصبحت الحاجة إلى الحفاظ على أمان البيانات أمرًا بالغ الأهمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور التقنيات كثيفة البيانات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الذكي (ML)) التي تعتمد على الوصول السريع والآمن إلى البيانات، يجبر الشركات على اتخاذ المزيد من القرارات الإستراتيجية حول السحابة التقنية. الذكاء الاصطناعي وعلى وجه التحديد الذكاء الاصطناعي التوليدي، لديهما القدرة على تغذية ابتكارات الأعمال القيّمة، ولكن من دون نظام بنائي سحابي سليم وسيادي، لا يمكنهما الانطلاق.
تواجه الشركات في الصناعات عالية التنظيم مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية رياحًا معاكسة قوية. على سبيل المثال، يوجد في أوروبا اقتراح يسمى النظام الأوروبي لإصدار شهادات الأمن السيبراني للخدمات السحابية (EUCS) من شأنه توحيد اللوائح الحالية عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) الذي يهدف إلى معالجة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع قواعد بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإبلاغ عن الحوادث، واختبار المرونة التشغيلية، ومراقبة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة خارجية. تساعد الحلول السحابية السيادية القوية المؤسسات على البقاء على اطلاع دائم بالهيئات التنظيمية والتشريعات الجديدة، بالإضافة إلى اتخاذ المزيد من القرارات الإستراتيجية بشأن المخاطر والبيانات ومشهد التهديدات المتطور. دعونا نلقي نظرة على أهم فوائد السحابة السيادية للمؤسسات.
عادةً ما تحقق المؤسسات الراغبة في الاستثمار في إطار عمل قوي للسحابة السيادية كجزء من رحلة تحول رقمي أكبر، العديد من الفوائد المهمة. من التحكم الأكبر في بياناتها إلى تحسين الاتصال ومرونة البيانات وأداء التطبيقات، إليك أهم خمسة أسباب تجعل الشركات تتبع نهجًا سحابيًا سياديًا.
توفر البنية التحتية للسحابة السيادية القوية للمؤسسات التحكم في مكان تخزين بياناتها (موقع البيانات)، سواء كان ذلك في منطقة أو بلد معين - أو حتى في مراكز بيانات محدد لمزود السحابة.
يمكن أن تساعد الحلول السحابية السيادية المؤسسات من جميع الأحجام على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي واتباع القوانين المتغيرة بسرعة حول البيانات والسيادة الرقمية بغض النظر عن عدد البلدان أو المناطق المختلفة التي تعمل فيها.
يسمح اتباع نهج السحابة السيادية للمؤسسات بالحد بسهولة من وصول موظفيها وشركاء الأعمال وحتى مزودي الخدمات السحابية (CSPs) إلى البيانات وفقًا للمواطنة والموقع الفعلي وعوامل أخرى.
يعمل مزودو الخدمات السحابية (CSPs) الذين يديرون أنظمة بنائية سحابة سيادية على مساعدة المؤسسات على زيادة مرونتها التشغيلية من خلال اتباع نهج إستراتيجي يفترض أن الاضطراب أمر لا مفر منه. ومن خلال تقديم خدمات عالية التوفُّر ونسخ احتياطي للبيانات المهمة على البنية التحتية السيادية، يساعد مزودو الخدمات السحابية المجموعات على امتصاص الصدمات والتكيف معها بشكل أفضل.
تنشر أفضل إعدادات السحابة السيادية أفضل مستويات أمن البيانات المتاحة، ما يضمن وصول التطبيقات والموظفين والعملاء إلى البيانات عند الحاجة إليها بسرعة وأمان.
لكي تكون السيادة السحابية فعالة، يجب أن تحقق ثلاث نتائج مهمة للمؤسسة: سيادة البيانات والسيادة التشغيلية والسيادة الرقمية. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل واحدة من هذه المفاهيم وسبب أهميتها.
يعد الامتثال لسيادة البيانات- وهي الفكرة التي تشير إلى أن البيانات تخضع لقوانين البلد أو المنطقة التي تم إنشاؤها فيها- مطلبًا أساسيًا لمعظم حلول السحابة السيادية. تساعد السيادة القوية على البيانات الشركات في حماية بيانات عملائها من الهجمات الإلكترونية والتهديدات الأخرى مع ضمان ألا يصل إليها أي أفراد غير مصرح لهم. على سبيل المثال، بموجب معظم متطلبات السيادة على البيانات، لا يتمتع مزودو الخدمات السحابية بإمكانية الوصول إلى بيانات العملاء حتى عند تخزينها في مركز بيانات سحابي يديرونه.
جانب آخر مهم من جوانب سيادة البيانات هو مفهوم إقامة البيانات، وهو مفهوم أن البيانات تخضع لقوانين ولوائح المنطقة أو البلد الذي يتم تخزينها فيه. بالإضافة إلى الامتثال لخصوصية البيانات، يجب أن تتوافق الحلول السحابية السيادية مع جميع قوانين ولوائح إقامة البيانات المعمول بها أيضًا.
تساعد السيادة التشغيلية على ضمان أن تكون البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالتطبيقات التي تحتوى على كميات هائلة من البيانات قيد التشغيل دائمًا ويسهل الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، تساعد السيادة التشغيلية المؤسسات على الحفاظ على السيطرة على عملياتها التشغيلية واكتشاف أوجه القصور. وبفضل اتباع نهج سليم للسيادة التشغيلية، حتى لو تأثرت منطقة معينة بكارثة، تستطيع المؤسسة ضمان مرونة البنية التحتية الحساسة الخاصة بها من خلال خطة استمرارية الأعمال للتعافي من الكوارث (BCDR) أو خطة التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) . وأخيرًا، تساعد السيادة التشغيلية الشركات على الامتثال للوائح المحلية التي تحكم البنية التحتية اللازمة لدعم البيئات السحابية في منطقة معينة.
وعلى غرار السيادة التشغيلية وسيادة البيانات، فإن السيادة الرقمية داخل المنطقة مفهوم يفتقر إلى تعريف عالمي واحد. بشكل عام، إنه مصطلح شامل يصف مستوى سيطرة المؤسسة على أصولها الرقمية بما في ذلك البيانات والبرامج والمحتوى والبنية التحتية الرقمية. السيادة الرقمية مهمة لمفهوم السحابة السيادية في المقام الأول في سياق الحوكمة والشفافية: تحتاج الشركات التي تستفيد من التحكم في الوصول إلى أصولها الرقمية إلى وضع قواعد حول من لديه الأذونات. يجب إعداد هذه القواعد بطريقة يمكن من خلالها تنفيذها بسهولة، مثل السياسة كرمز برمجي، وهي عملية تمكّن المؤسسات من إدارة بنيتها التحتية وإجراءاتها بطريقة قابلة للتكرار.
تشير الشفافية، وهي عنصر مهم آخر من عناصر السيادة الرقمية، إلى قدرة المنظمة على تدقيق عملياتها ونتائجها. وتضمن الشفافية أن تتمكن المؤسسات من رؤية أهم مهام سير العمل التشغيلية الخاصة بها حتى تتمكن من معرفة ما يعمل وما يحتاج إلى تغيير.
عندما يتعلق الأمر بالسحابة السيادية، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. قد ترغب المؤسسات في الحصول على النتيجة نفسها من نهج السحابة الهجينة —التحول الرقمي، على سبيل المثال—ولكن كيفية تحقيق ذلك تختلف باختلاف الحجم والموقع والصناعة ومتطلبات العمل. وهنا تظهر مزايا النهج القائم على المخاطر.
إن اتباع نهج قوي قائم على المخاطر في السحابة السيادية يوازن بين النمو—على سبيل المثال، إمكانات التكنولوجيا الجديدة المثيرة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي—والمخاطر، مثل الضرر الذي يلحق بالسمعة بسبب اختراق أمن البيانات. بالنسبة إلى التطبيقات المهمة والبيانات الحساسة للغاية، قد ترغب المؤسسات في ممارسة مستوى أعلى من التحكم مقارنةً بالتطبيقات الأخرى الأقل أهمية. ويساعد التنظيم الدقيق، إلى جانب النهج القائم على المعايير لقواعد ومعايير الحوكمة، على ضمان إمكانية إدارة القواعد التي يتم وضعها من الناحية التكنولوجية.
اعتمادًا على مخاطر المجموعة مقابل متطلبات النمو، ونوع البيانات التي يتم تخزينها، ومكان تخزين تلك البيانات، هناك خياران لنشر سياسات السحابة السيادية وتطبيقها: السحابة العامة أو الموزعة. في معظم الدول، تساعد عمليات نشر السحابة العامة والسحابة المتعددة المؤسسات على نشر أحمال التشغيل السحابية الخاصة بها مع الحفاظ على التحكم في بياناتها في منطقة محددة. وتشتمل بنية السحابة العامة النموذجية على طبقة سحابية للمنصة، مثل منصة سحابة هجينة، توفر نشرًا سحابيًا مستقرًا ومتسقًا.
الخيار الثاني هو نموذج نشر السحابة الموزعة، مثل مقدم البنية التحتية المحلي أو مركز البيانات المحلي . هذا الخيار جذاب للمؤسسات التي تتطلب مزيدًا من التحكم في بنيتها التحتية وعملياتها. بشكل أساسي، يتيح لك نموذج نشر السحابة الموزعة إمكانية نشر أحمال التشغيل والمنصات في أي بنية تحتية تختارها.
مع استمرار الحكومات والمواطنين حول العالم في إثارة مخاوف بشأن السيادة الرقمية والتشغيلية والسيادة على البيانات، تساعد السحابة السيادية المؤسسات على ضمان سلامة بياناتها بغض النظر عن مكان عملها.
في السنوات القادمة، سيكون لكيفية قيام الشركات بجمع البيانات وتأمينها وتخزينها والتحكم في الوصول إليها—خاصةً إذا كانت تتطلع إلى الاستفادة من تقنيات جديدة غنية بالبيانات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي—آثار هائلة في نجاحها. عند اختيار CSP لمساعدتها على إنشاء بيئة سحابية سيادية خاصة بهم، فمن الأهمية بمكان أن تفهم المؤسسات كيف سيقوم CSP بتخزين بياناتها الحساسة ومعالجتها.
بالإضافة إلى ذلك، يحتاجون إلى معرفة كيف يدعم CSP المرونة والخطط للتخفيف من حدة الانقطاعات الناجمة عن الهجمات الإلكترونية والكوارث الطبيعية وغيرها من التهديدات. وأخيرًا،يجب على الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من إطار عمل سحابي سيادي أن تضمن توافق الإستراتيجية السحابية الشاملة لـ CSP الذين اختاروهم مع قوانين الدول أو المناطق التي يعملون فيها وإلا فقد يواجهون غرامات أو عقوبات ضارة.
فيما يلي بعض الاعتبارات المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار مقدم الخدمات السحابية لبنية السحابة السيادية:
إدارة البيانات: يُعد نهج CSP لإدارة البيانات أمرًا بالغ الأهمية. ويوضح أن لديهم السياسات والإجراءات الصحيحة المعمول بها للتعامل بنجاح مع بياناتك وتطبيق القيود اللازمة حولها. ويجب أن يكونوا قادرين أيضًا على تقديم عمليات تدقيق منتظمة تثبت اتباع الإرشادات التي وضعوها.
اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs): لا ينبغي أن تختلف اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) مع مزود الخدمة السحابية التي تحدد بيئة السحابة السيادية اختلافًا كبيرًا عن اتفاقية مستوى الخدمة التي تحدد بيئة السحابة العامة أو الخاصة. كما هو الحال مع السحابة العامة والخاصة، فإن أهم ثلاثة مجالات يجب فحصها هي التحكم (إدارة السحابة) والتوفُّر والأداء.
الامتثال: يتعين على CSP الذين ينشرون أطر عمل السحابة السيادية أن يتمتعوا بمستوى عالٍ من الخبرة في قوانين البيانات في المناطق التي يعملون فيها، بالإضافة إلى فهم عميق لمشهد سيادة البيانات والامتثال المتغير باستمرار. ويتقاسم البائعون والعملاء مسؤولية مواكبة اللوائح الجديدة وتطوير إستراتيجيات للتعامل معها.
تشفير البيانات: عندما يتعلق الأمر بسيادة البيانات وخصوصيتها، فمن المهم تحقيق سرية البيانات. ويجب أن يوفر CSP آليات للمجموعات لتشفير بياناتها وإدارتها باستخدام مفاتيح التشفير. يعني هذا في الأساس تغيير البيانات إلى محتوى تشفير لا يمكن فك تشفيره إلا من قِبل شخص لديه الأذونات والمفتاح الصحيح. إن ضمان الوصول الحصري إلى مفاتيح التشفير هذه يمنح المؤسسات ضمانًا تقنيًا كاملاً وتحكمًا في من يمكنه الوصول إلى بياناتها في وقت معين.
المرونة: وأخيرًا، عندما يحدث خطأ ما، يجب أن تكون لديك خطة لاستعادة العمل بسرعة. ضع في حسبانك فقط CSP الذين لديهم سجلات حافلة في مساعدة العملاء على جهود المرونة والتعافي في الدول أو المناطق ذات الصلة. يجب أن تحتوي جميع عمليات نشر السحابة السيادية على إمكانيات مدمجة لاستعادة العمل والتحول التلقائي مصممة خصوصًا لكل منطقة امتثال يتم فيها تخزين البيانات.
