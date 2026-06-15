¿Qué es la automatización del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC)?

La automatización de la seguridad es un componente fundacional de las prácticas de DevSecOps (desarrollo, seguridad y operaciones), que integran los controles de seguridad directamente en los flujos de trabajo de entrega de software. DevSecOps puede ayudar a proteger contra ciberataques mediante tiempos de respuesta más rápidos y reducción de errores manuales.

El análisis de vulnerabilidades automatizado realiza comprobaciones sistemáticas de manera proactiva en todo un sistema de TI, como una aplicación, para identificar vulnerabilidades conocidas. Aunque no puede identificar vulnerabilidades previamente desconocidas, como aquellas etiquetadas por exploraciones de día cero , el análisis automatizado puede ayudar a detectar y abordar vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE, por sus siglas en inglés).

La gestión automatizada de secretos almacena, rota, distribuye y revoca credenciales sensibles como claves de API sin riesgo de credenciales con codificación rígida o tiempo de inactividad. El mapeo de dependencias automatizado analiza las relaciones entre los componentes del sistema para mantener la seguridad y el cumplimiento de normas. La aplicación automatizada de políticas y las verificaciones de cumplimiento optimizan aún más las prácticas de seguridad.

Las operaciones impulsadas por la IA (AIOps) utilizan la IA para automatizar y mejorar la gestión de servicios de TI y operaciones a través de la detección de anomalías, correlación de eventos, análisis de causa principal y corrección predictiva, además de otros casos de uso.