¿Qué es la automatización del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC)?

El desarrollo tradicional de software puede ser un proceso lento, que está lleno de tareas repetitivas y propensas a errores. Los desarrolladores deben escribir y poner a prueba código que cumpla con todos los requisitos de seguridad y normativos necesarios para luego desplegarlo en producción. La automatización de estos procesos puede permitir que el proceso de desarrollo de software sea más rápido y escalable fácilmente con un control de calidad (QA) y una seguridad más sólidos.
La automatización del SDLC también puede ayudar a alinear la entrega de software con objetivos empresariales más generales. La innovación iterativa se vuelve más rápida, mientras que las organizaciones reciben el beneficio de una mayor resiliencia operativa y un menor riesgo. La aparición del desarrollo de software asistido por IA ha ampliado aún más la capacidad de automatizar flujos de trabajo, lo que aumenta la productividad y optimiza DevOps con la IA en el SDLC.
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A nivel empresarial, la automatización de SDLC funciona como un modelo operativo para la entrega de software. El desarrollo, las operaciones, la seguridad y la gobernanza están integrados en flujos de trabajo estandarizados y automatizados.
Los componentes de un proceso de SDLC automatizado incluyen:
La orquestación de flujos de trabajo es el uso de la automatización para coordinar, programar y gestionar tareas automatizadas e interconectadas en diferentes sistemas, equipos y aplicaciones. Mientras que la automatización de flujos de trabajo se centra en automatizar tareas individuales, la orquestación de flujos de trabajo une esas tareas en un flujo de trabajo digital automatizado y ágil para una gestión de proyectos más fluida.
La orquestación enfatiza la ejecución de tareas de extremo a extremo, al programar y ejecutar tareas en el orden correcto para tener en cuenta las dependencias. Muchas plataformas de orquestación de flujos de trabajo utilizan IA, machine learning (ML) y herramientas de código bajo para crear y optimizar flujos de trabajo de desarrollo. La orquestación automatiza las tareas mediante scripts, API (interfaces de programación de aplicaciones) y activadores basados en eventos, además de que automatiza las transferencias de tareas.
En las etapas de planificación, la gestión automatizada del trabajo atrasado utiliza asistentes de IA y reglas programadas para identificar y eliminar tareas duplicadas u obsoletas, crear historias de usuario y estimar el tiempo y el esfuerzo de finalización de tareas. El análisis y el seguimiento automatizados de los requisitos conectan dinámicamente las necesidades del proyecto con el desarrollo para respaldar la trazabilidad en tiempo real y el análisis de impacto.
Los pipelines de CI/CD son la columna vertebral operativa de la automatización del desarrollo de software. Un pipeline de CI/CD es un flujo de trabajo de DevOps que agiliza la entrega de software a través de la garantía automatizada de la calidad del código y, al mismo tiempo, conserva la supervisión humana.
La integración continua almacena el código en repositorios centrales gestionados por sistemas de control de versiones y ramificación que permiten a los desarrolladores trabajar de forma independiente y simultánea antes de enviar los cambios al sistema. Los desarrolladores envían cambios de código a través de solicitudes de extracción, que activan flujos de trabajo automatizados de creación, prueba y validación. Los cambios aprobados se integran posteriormente en la rama principal.
Después de la validación, la entrega continua despliega cambios de código aprobados en entornos de prueba, de desarrollo o de producción. Los modelos de despliegue continuo lanzan automáticamente los cambios de código validados a la producción.
Las organizaciones pueden automatizar la configuración, gestión y asignación de recursos de infraestructura de TI como servidores, contenedores e infraestructura en la nube. Infraestructura como código (IaC) automatiza el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura mediante el uso de archivos de configuración en lugar de procesos manuales como gráficos visuales y hojas de cálculo.
Después del despliegue, los sistemas automatizados supervisan las métricas de estado, como la latencia, las tasas de falla y los registros de errores. Si se detecta una falla, el sistema puede activar una reversión automatizada a la última versión estable conocida, lo que minimiza el tiempo de inactividad y preserva la experiencia del usuario sin intervención manual.
Las plataformas de observabilidad automatizadas recopilan registros, métricas y rastreos en entornos de desarrollo y producción, lo que permite una resolución de problemas más rápida y una optimización continua del rendimiento.
Las plataformas IaC son un componente fundamental de las prácticas de automatización de la gestión de la configuración (CM, por sus siglas en inglés) que usan procesos basados en código y orientados a políticas para mantener servidores, redes y aplicaciones. La CM ayuda a evitar errores manuales y mitiga la deriva de la configuración: la divergencia gradual de un sistema respecto a su estado de referencia previsto.
El aprovisionamiento del entorno, que consiste en el proceso automatizado de configuración y la gestión del entorno de una aplicación, es crítico para el despliegue continuo. Los entornos constan de la infraestructura, las configuraciones y las dependencias necesarias para que se ejecute la aplicación.
Los equipos de desarrollo pueden utilizan una variedad de metodologías de prueba para la garantía de calidad automatizada. Los métodos de prueba automatizados incluyen:
La automatización de la seguridad es un componente fundacional de las prácticas de DevSecOps (desarrollo, seguridad y operaciones), que integran los controles de seguridad directamente en los flujos de trabajo de entrega de software. DevSecOps puede ayudar a proteger contra ciberataques mediante tiempos de respuesta más rápidos y reducción de errores manuales.
El análisis de vulnerabilidades automatizado realiza comprobaciones sistemáticas de manera proactiva en todo un sistema de TI, como una aplicación, para identificar vulnerabilidades conocidas. Aunque no puede identificar vulnerabilidades previamente desconocidas, como aquellas etiquetadas por exploraciones de día cero, el análisis automatizado puede ayudar a detectar y abordar vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE, por sus siglas en inglés).
La gestión automatizada de secretos almacena, rota, distribuye y revoca credenciales sensibles como claves de API sin riesgo de credenciales con codificación rígida o tiempo de inactividad. El mapeo de dependencias automatizado analiza las relaciones entre los componentes del sistema para mantener la seguridad y el cumplimiento de normas. La aplicación automatizada de políticas y las verificaciones de cumplimiento optimizan aún más las prácticas de seguridad.
Las operaciones impulsadas por la IA (AIOps) utilizan la IA para automatizar y mejorar la gestión de servicios de TI y operaciones a través de la detección de anomalías, correlación de eventos, análisis de causa principal y corrección predictiva, además de otros casos de uso.
Los modelos de machine learning (ML) sobresalen en la detección de anomalías que pueden revelar amenazas potenciales, como picos de tráfico inusuales. Cuando se detecta una falla, defecto o tendencia, el análisis de causa raíz impulsado por IA puede ayudar a revelar el punto de origen. La corrección predictiva utiliza IA para predecir posibles fallas y repararlas antes de que se produzcan interrupciones, de manera similar al mantenimiento predictivo en unas instalaciones físicas.
Las herramientas de IA para el desarrollo de software optimizan algunos de los aspectos más tediosos del flujo de trabajo de desarrollo. Los asistentes de programación impulsados por IA pueden proporcionar generación automatizada de código y document generation. La creación de pruebas con IA escribe, ejecuta y mantiene casos de prueba de forma autónoma, ya sea a partir de código fuente o de instrucciones en lenguaje natural.
IBM® Bob trabaja con los desarrolladores en la código base de acuerdo con los modos agénticos configurables: los desarrolladores eligen cómo quieren que Bob brinde ayuda y luego Bob cumple su función asignada en el SDLC. Las capacidades de procesamiento de lenguaje natural permiten a Bob generar código a partir de instrucciones en lenguaje natural. Bob Shell amplía la participación de Bob a lo largo del desarrollo, al agregar IA al SDLC en cada etapa.
Muchas organizaciones interactúan con sus clientes principalmente a través del software, lo que significa que el software seguro y confiable entregado a escala es una poderosa ventaja competitiva. Los ciclos de lanzamiento más rápidos, una gobernanza más fuerte y una mayor consistencia crean organizaciones más ágiles que pueden capturar oportunidades de mercado con menor riesgo.
A nivel empresarial, la automatización de SDLC puede alinear los equipos de desarrollo con los objetivos empresariales generales, para convertir la entrega de software en una capacidad empresarial estratégica.
En un SDLC tradicional, el desarrollo manual puede generar mayores costos operativos, cuellos de botella que prolongan los tiempos de desarrollo e inconsistencias entre entornos y equipos. La automatización de SDLC ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad de desarrollo manteniendo la gobernanza, el cumplimiento normativo y el control operativo, lo que la hace crítica para una transformación digital eficaz.
Los beneficios de la automatización de SDLC pueden incluir:
La automatización del SDLC puede ayudar a los equipos a acortar los ciclos de desarrollo y acelerar el tiempo de comercialización. La generación automatizada de código puede manejar código repetitivo, proporcionar sugerencias de autocompletar y sugerir funciones, lo que ayuda a los ingenieros de software a escribir más rápido.
La automatización de la entrega de software puede permitir un software de alta calidad al reemplazar los cuellos de botella manuales de QA con controles automatizados a lo largo del pipeline de CI/CD. Las pruebas de unidades, de integración y de rendimiento para cada actualización de código ayudan a evitar lanzamientos con errores. Las comprobaciones automatizadas reducen el potencial de error humano, y las comprobaciones instantáneas conducen a bucles de retroalimentación más rápidos para los equipos de desarrollo.
Mientras que las auditorías manuales tradicionales se revisan periódicamente, el monitoreo continuo del cumplimiento normativo es un proceso automatizado que comprueba la infraestructura de TI en relación con políticas internas y regulatorias en tiempo real. Mediante la aplicación automatizada de políticas, las organizaciones convierten las políticas de gobernanza y de riesgos en código, lo que permite controles de acceso en tiempo real y otras medidas de seguridad.
En entornos contenedorizados, las aplicaciones nativas de la nube usan auto-scaling para aprovisionar recursos automáticamente, manteniendo el tiempo de actividad a través de procedimientos de autocorrección. Los sistemas IaC y los pipelines de CI/CD facilitan las operaciones de sistemas y equipos distribuidos.
A escala, la administración automatizada de la configuración mantiene los sistemas grandes funcionando sin problemas; el monitoreo impulsado por IA detecta automáticamente anomalías, activa alertas y ejecuta retrocesos si es necesario.
El aumento de la velocidad y la calidad ayudan a las organizaciones a mantener una mayor productividad con menores costos operativos. Los controles automatizados de calidad y seguridad ayudan a mantener el tiempo de actividad y minimizar el gasto de mantenimiento.
La automatización de todo el ciclo de vida del desarrollo de software requiere una importante aceptación de los stakeholders y una colaboración entre departamentos. Los desafíos de implementar la automatización SDLC incluyen:
Las plataformas desconectadas, la complejidad de la cadena de herramientas y los silos de datos contribuyen a la fragmentación de los ecosistemas de desarrollo. Las plataformas desacopladas o duplicadas conducen a una asignación ineficiente de recursos y a la creación de informes de manera inconsistente, mientras que las integraciones personalizadas y el trabajo redundante incrementan los costos operacionales.
Las herramientas desconectadas también impiden la recopilación y organización integral de datos, lo cual es esencial para una funcionalidad de IA óptima y una sólida toma de decisiones basado en datos.
Los sistemas más antiguos suelen presentar código estrechamente acoplado, bases de datos monolíticas compartidas y dependencias frágiles. Los equipos deben modernizarse en torno a estas limitaciones en lugar de depender de una reescritura tipo “big-bang” de alto riesgo y propensa a fallas. Las soluciones implican desacoplar datos, introducir pruebas automatizadas y contenerización.
Los equipos acostumbrados a su pila de desarrollo e infraestructura podrían mostrarse reacios a adoptar nuevas tecnologías, especialmente cuando se trata de IA. Las organizaciones deben impulsar las iniciativas de automatización con cambios culturales y operativos que impulsen la madurez de la ingeniería de plataformas y DevOps. La infraestructura centralizada y los flujos de trabajo comprobados conocidos como rutas doradas reducen la carga cognitiva y ayudan a los desarrolladores a trabajar de manera más eficiente.
Los sistemas centralizados necesitan controles de acceso exhaustivos para preservar los datos. Los controles de acceso obsoletos y otras políticas de seguridad crean vulnerabilidades urgentes cuando las organizaciones integran la IA en entornos empresariales. Las políticas de gobernanza deben hacer cumplir el uso responsable de IA con un estricto control de acceso tanto para humanos como para IA, al tiempo que protegen contra la adopción no autorizada de IA.
Sin una estrategia de automatización unificada, el resultado puede ser una automatización descontrolada: la propagación no regulada de herramientas de automatización, scripts, sistemas multiagente y otros flujos de trabajo de IA agéntica desconectados entre sí. Como resultado, las organizaciones se enfrentan a flujos de trabajo redundantes y fragmentados, pilas solapadas y lagunas de seguridad o gobernanza. Una auditoría exhaustiva es el primer paso para rectificar la expansión de la automatización.
El uso no regulado de la IA puede llevar a resultados desastrosos. Con controles de acceso deficientes y una baja gobernanza, los agentes de IA pueden exponer datos confidenciales a partes no autorizadas. Los asistentes de AI coding pueden generar código inseguro que contiene vulnerabilidades de seguridad explotables, como la inyección de SQL o el scripting entre sitios. Los modelos de IA generativa también son propensos a la alucinaciones, y los humanos normalmente deberían conocer los resultados generados por la IA antes de la implementación.
Todos los desafíos asociados con la automatización del desarrollo de software son superables. Las mejores prácticas para implementar la automatización SDLC incluyen:
Estandarizar el flujo de trabajo de desarrollo: adopte plantillas reutilizables, pipelines basados en políticas y gobernanza centralizada.
Priorizar para cambios de alto impacto: enfóquese en los esfuerzos iniciales de automatización en procesos de alta fricción, repetitivos y que requieren mucho tiempo.
Integrar la seguridad desde el principio: siga los principios DevSecOps basados en un enfoque shift-left.
Medir continuamente el rendimiento: adopte KPI medibles como DORA (investigación y evaluación de DevOps) para una alta visibilidad y un retorno de la inversión (ROI) demostrable.
Fomentar la colaboración interfuncional: elimine los silos y fomentar el trabajo en equipo entre desarrolladores, operaciones, seguridad y stakeholders del negocio para alinear los esfuerzos con la estrategia organizacional.
Implementar políticas de gobierno sólidas: cree sistemas de IA explicables y auditables con alta visibilidad y amplia supervisión humana.
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