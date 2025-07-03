¿Qué son las pruebas de rendimiento?

Los criterios clave incluyen la velocidad (la rapidez con la que funciona), la estabilidad (si funciona sin fallos), la escalabilidad (la fluidez con la que se gestionan las cargas que aumentan) y la capacidad de respuesta (la rapidez con la que responde a las instrucciones del usuario).

El concepto de rendimiento del software subyace a todo uso de la computadora, y un rendimiento deficiente puede socavar los mejores esfuerzos de una organización para ofrecer una experiencia de usuario de calidad. Si los desarrolladores no supervisan adecuadamente las pruebas de rendimiento o ejecutan pruebas de rendimiento con la suficiente frecuencia, pueden introducir cuellos de botella en el rendimiento. Esta situación puede asfixiar la capacidad de un sistema para manejar incluso sus cargas de tráfico típicas durante los períodos esperados. Se vuelve aún más problemático cuando los tiempos inesperados de pico de uso crean una demanda adicional.

Este desafío podría poner en peligro todas las operaciones públicas de una empresa. Las reputaciones de calidad duradera suelen tardar mucho tiempo en desarrollarse. Sin embargo, pueden dañarse rápida y permanentemente cuando el público comienza a cuestionar si un sistema o aplicación puede operar con una funcionalidad confiable. La paciencia del usuario final se está convirtiendo cada vez más en un bien limitado. Por lo tanto, dado que la reputación de la empresa a menudo está en juego, hay mucho en juego cuando los problemas de rendimiento son el tema de conversación.