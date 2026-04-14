IA en el SDLC

El objetivo del SDLC es producir software de la máxima calidad al menor costo y en el menor tiempo posible. A lo largo de la historia de la ingeniería de software, varias metodologías han definido la práctica. A partir de la década de 1970, la metodología Waterfall definió el proceso, con distintas fases secuenciales, en las que cada fase requería completarse antes de que los desarrolladores pudieran ir a la siguiente fase.

En la siguiente década, la rígida metodología Waterfall dio paso al desarrollo iterativo, con fases que permitirían una implementación parcial, feedback de los usuarios y refinamiento. La década de 2000 trajo Agile, que cambió la disciplina hacia la colaboración, mejoró el feedback y creó ciclos de desarrollo más iterativos. En la década siguiente, la práctica de DevOps se consolidó. Este conjunto de filosofías culturales, prácticas y herramientas integró el desarrollo con los equipos de operaciones para permitir la integración continua y la entrega continua (CI/CD).

Estas innovaciones han mejorado drásticamente el SDLC; sin embargo, el proceso todavía tiene sus frustraciones. Los desarrolladores siguen dedicando su tiempo a apagar incendios cuando preferirían estar construyendo nuevos sistemas. Siguen lidiando con flujos de trabajo aislados y fragmentados. En muchas organizaciones, deben lidiar con la deuda técnica acumulada a partir de décadas de soluciones descoordinadas y parches rápidos que no se implementaron con una visión a largo plazo.

El campo de la IA dio un salto gigante con el desarrollo del transformador, una arquitectura modelo que hizo posible los LLM modernos. El Codex de OpenAI, presentado en 2021, era descendiente de su modelo GPT-3 y se entrenó con cantidades masivas de código público. Muchos consideran que este lanzamiento representa el amanecer de la era de programación de la IA. Github lanzó su asistente de programación Copilot, impulsado por Codex, más tarde ese año. En ese momento, la programación de IA no era solo un interés de nicho dentro de la investigación académica, sino un producto de uso general que se desplegaba rápidamente en los flujos de trabajo empresariales.

Al año siguiente, ChatGPT de OpenAI llevó el concepto de conversar con un chatbot impulsado por IA al uso general. Pero si bien la capacidad de conversar con la IA es importante, la IA también debe ser capaz de comprender el contexto más amplio del código para proporcionar recomendaciones óptimas. Los desarrollos posteriores, como Code Llama, permitieron ventanas de contexto más grandes y una mejor comprensión contextual.

Los sistemas agénticos representan la próxima gran innovación. Con agentes que pueden razonar y actuar (como en el marco ReAct), los LLM no solo podían pensar y hablar, sino también actuar dentro de un entorno de desarrollo. Ahora los agentes podrían realizar llamadas a herramientas e interactuar con una base de código de manera semiautónoma.

Los agentes de IA siguen revolucionando el desarrollo de software. En lugar de reemplazar a los desarrolladores humanos, los agentes actúan como una capa inteligente que mejora la productividad, reduce la carga cognitiva y mejora la toma de decisiones. En la planificación, el análisis, la programación, las pruebas, el despliegue y el mantenimiento, la IA transforma el SDLC en un proceso aún más adaptable, eficiente e iterativo.

La revolución continúa, y la programación asistida por agentes tiene el potencial de suponer un cambio mucho más trascendental para el proceso de desarrollo que Waterfall, ágil o DevOps.