IA en el SDLC

El ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) de la IA representa la integración de herramientas y sistemas de IA en cada fase del SDLC tradicional para complementar a los desarrolladores humanos. El objetivo es mejorar la rapidez, la calidad y la toma de decisiones en todas las fases del desarrollo de software.
La integración de la inteligencia artificial en el SDLC tradicional es parte de un cambio continuo hacia metodologías impulsadas por IA en los procesos de negocios, y podría decirse que es el componente más importante de este cambio. La IA y el machine learning se están convirtiendo rápidamente en fundamentales para la disciplina de la programación, y las organizaciones de prácticamente todas las industrias están experimentando con nuevas herramientas y enfoques de desarrollo de IA. Algunos influencers tecnológicos incluso han proclamado con entusiasmo el fin de la programación tradicional como una disciplina rigurosa, preguntándose si aprender a programar a la antigua usanza todavía “vale la pena”. La generación de código mediante IA ya no es una novedad, sino que es un elemento fundamental de la práctica de la programación.
Los sistemas de IA agéntica ahora sirven como copilotos de los programadores. Las plataformas impulsadas por modelos de lenguaje grandes (LLM) están democratizando la práctica del desarrollo de software, abriéndola a profesionales con mínima o nula experiencia en programación y eliminando gran parte de su monotonía. Estas herramientas permiten a los desarrolladores dedicar más tiempo a crear nuevos sistemas interesantes en lugar de realizar algunas de las tareas necesarias, pero rutinarias que acompañan a la programación.
Sin embargo, los expertos advierten contra una dependencia excesiva de herramientas impulsadas por IA. Si bien la IA tiene los claros beneficios de hacer que el SDLC sea más rápido, mejor, más barato e incluso más ameno, estas herramientas también tienen sus desventajas. Sigue siendo un desafío para las organizaciones diseñar flujos de trabajo que capturen los beneficios de la IA junto con la experiencia y las capacidades de razonamiento de los desarrolladores humanos experimentados.
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El objetivo del SDLC es producir software de la máxima calidad al menor costo y en el menor tiempo posible. A lo largo de la historia de la ingeniería de software, varias metodologías han definido la práctica. A partir de la década de 1970, la metodología Waterfall definió el proceso, con distintas fases secuenciales, en las que cada fase requería completarse antes de que los desarrolladores pudieran ir a la siguiente fase.
En la siguiente década, la rígida metodología Waterfall dio paso al desarrollo iterativo, con fases que permitirían una implementación parcial, feedback de los usuarios y refinamiento. La década de 2000 trajo Agile, que cambió la disciplina hacia la colaboración, mejoró el feedback y creó ciclos de desarrollo más iterativos. En la década siguiente, la práctica de DevOps se consolidó. Este conjunto de filosofías culturales, prácticas y herramientas integró el desarrollo con los equipos de operaciones para permitir la integración continua y la entrega continua (CI/CD).
Estas innovaciones han mejorado drásticamente el SDLC; sin embargo, el proceso todavía tiene sus frustraciones. Los desarrolladores siguen dedicando su tiempo a apagar incendios cuando preferirían estar construyendo nuevos sistemas. Siguen lidiando con flujos de trabajo aislados y fragmentados. En muchas organizaciones, deben lidiar con la deuda técnica acumulada a partir de décadas de soluciones descoordinadas y parches rápidos que no se implementaron con una visión a largo plazo.
El campo de la IA dio un salto gigante con el desarrollo del transformador, una arquitectura modelo que hizo posible los LLM modernos. El Codex de OpenAI, presentado en 2021, era descendiente de su modelo GPT-3 y se entrenó con cantidades masivas de código público. Muchos consideran que este lanzamiento representa el amanecer de la era de programación de la IA. Github lanzó su asistente de programación Copilot, impulsado por Codex, más tarde ese año. En ese momento, la programación de IA no era solo un interés de nicho dentro de la investigación académica, sino un producto de uso general que se desplegaba rápidamente en los flujos de trabajo empresariales.
Al año siguiente, ChatGPT de OpenAI llevó el concepto de conversar con un chatbot impulsado por IA al uso general. Pero si bien la capacidad de conversar con la IA es importante, la IA también debe ser capaz de comprender el contexto más amplio del código para proporcionar recomendaciones óptimas. Los desarrollos posteriores, como Code Llama, permitieron ventanas de contexto más grandes y una mejor comprensión contextual.
Los sistemas agénticos representan la próxima gran innovación. Con agentes que pueden razonar y actuar (como en el marco ReAct), los LLM no solo podían pensar y hablar, sino también actuar dentro de un entorno de desarrollo. Ahora los agentes podrían realizar llamadas a herramientas e interactuar con una base de código de manera semiautónoma.
Los agentes de IA siguen revolucionando el desarrollo de software. En lugar de reemplazar a los desarrolladores humanos, los agentes actúan como una capa inteligente que mejora la productividad, reduce la carga cognitiva y mejora la toma de decisiones. En la planificación, el análisis, la programación, las pruebas, el despliegue y el mantenimiento, la IA transforma el SDLC en un proceso aún más adaptable, eficiente e iterativo.
La revolución continúa, y la programación asistida por agentes tiene el potencial de suponer un cambio mucho más trascendental para el proceso de desarrollo que Waterfall, ágil o DevOps.
Las soluciones de IA se pueden utilizar en todo el SDLC, proporcionando soporte de extremo a extremo desde la planificación hasta el mantenimiento.
La fase de planificación del proyecto establece los objetivos y el alcance de un proyecto de desarrollo de software. La IA potencia estas primeras etapas de generación de ideas y definición del alcance, ya que ayuda a los equipos a aclarar los objetivos y a plasmar sus ideas en planes estructurados. Las herramientas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) pueden resumir las entrevistas con los stakeholders y traducirlas en hojas de ruta del proyecto. Las herramientas de gestión de proyectos basadas en IA pueden ayudar a elaborar cronogramas y asignar recursos.
Durante la fase de análisis, el equipo de desarrollo recopila y analiza información sobre los requisitos del proyecto. La IA puede convertir entradas no estructuradas como correos electrónicos, diálogos de chatbot y tickets de soporte en documentos de requisitos. La IA también puede servir como herramienta de control de calidad, en la que modelos de IA especializados identifican y validan los requisitos. Los modelos pueden analizar la viabilidad dentro de una pila tecnológica específica para predecir cuellos de botella de rendimiento o problemas de compatibilidad, y hacer recomendaciones entre proveedores de infraestructura.
La fase de diseño implica definir la arquitectura del proyecto. Los pasos principales incluyen delinear la navegación del software, las interfaces de usuario y el diseño de la base de datos. La IA puede ofrecer recomendaciones estructurales, ayudando a los diseñadores humanos a elegir diversos enfoques arquitectónicos, infraestructuras de software, esquemas de bases de datos y otros elementos. Del mismo modo, las interfaces de usuario se pueden generar y probar rápidamente. Las herramientas de IA generativa también pueden producir prototipos interactivos.
La fase de programación, o fase de desarrollo, es cuando el equipo escribe el código y construye el software, basado en las directrices creadas durante las fases anteriores. Es aquí donde la IA tiene su impacto más visible e inmediato.
Los agentes de IA gestionados con sistemas como IBM Bob pueden trabajar junto a los desarrolladores humanos en su entorno de desarrollo integrado (IDE) y ayudarles a crear software mucho más rápido gracias al poder de programación con agentes. Bob escanea el código en tiempo real, detectando problemas de complejidad y oportunidades de refactorización de código, ayudando a los desarrolladores a evitar deudas técnicas.
Estas herramientas pueden generar fragmentos de código de alta calidad e incluso módulos completos a partir de instrucciones en lenguaje natural o implementaciones parciales. Si bien la supervisión humana sigue siendo crucial, la IA puede acelerar el tiempo desde el concepto hasta el código.
La documentación del código es otra tarea que requiere mucho tiempo y que se puede llevar a cabo fácilmente durante esta fase gracias a las capacidades de la IA.
La fase de prueba comienza después de que el equipo de desarrollo haya creado una pieza de software funcional. Durante esta fase, el equipo busca oportunidades para eliminar errores y mejorar el producto final. La IA puede crear automáticamente casos de prueba analizando la base de código e identificando posibles puntos de falla o casos extremos complejos. Puede detectar anomalías en el comportamiento de las aplicaciones y realizar pruebas de regresión visual.
En la fase de despliegue, el software ajustado se despliega en el entorno de producción donde los usuarios pueden acceder a él. La IA puede agilizar y optimizar los pipelines de integración y despliegue continuos prediciendo cuellos de botella y aumentando la automatización para tareas rutinarias. Los sistemas de monitoreo basados en IA analizan los registros, las métricas y el comportamiento del sistema en tiempo real para detectar posibles fallas antes de que se agraven, lo que minimiza los costosos tiempos de inactividad.
La fase de mantenimiento implica el trabajo posterior al despliegue que realizan los equipos de software para ayudar a garantizar el funcionamiento continuo del software: impulsar actualizaciones y optimizaciones, realizar cambios imprevistos, probar parches, abordar nuevos casos de uso y eliminar cualquier error que encuentren los usuarios. El software de programación de IA puede categorizar y priorizar automáticamente los informes de errores, resumir incidentes y sugerir causas principales, así como proponer arreglos de depuración. Permite un enfoque más proactivo del mantenimiento al realizar un monitoreo continuo de los sistemas entrelazados, lo que permite que estos sistemas descubran ineficiencias que los humanos podrían pasar por alto.
Las herramientas de IA son sistemas probabilísticos basados en algoritmos complejos y no razonan de la misma manera que los ingenieros humanos. Sus resultados se basan en patrones en su conjunto de datos de entrenamiento, no en una verdadera comprensión. El código generado por IA puede parecer correcto, pero puede contener problemas sutiles. Predice lo que debería funcionar, desde un punto de vista estadístico, no lo que funciona en un contexto concreto del mundo real. La IA puede pasar por alto o descartar la importancia de las dependencias entre sistemas, las integraciones de API o los estándares de diseño organizacional. Pueden llamar a funciones que en realidad no existen porque son alucinaciones. El código de IA desmarcado puede introducir vulnerabilidades de seguridad o ineficiencias de recursos.
Las grandes organizaciones y empresas ahora están experimentando con herramientas de codificación asistidas por IA, llegando incluso a alentar a sus empleados a incursionar en el “vibe coding”. La tarea de la empresa moderna es encontrar el equilibrio adecuado entre la entrada humana y la asistencia de IA. Por lo general, se recomienda un enfoque de intervención humana (HITL) para cualquier tipo de proyecto de programación serio.
Escribir código no supone un gran obstáculo, pero evaluar el código escrito por la IA sí. La evaluación también puede ser realizada parcialmente por la IA; sin embargo, las organizaciones deberán actualizar sus procesos de revisión, las mejores prácticas e incluso su cultura en torno al tema de cómo se debe evaluar el código generado por la IA. Incluso la estructura fundamental de los equipos de desarrollo y las prácticas de desarrollo deberán ser reformuladas para tener en cuenta estas tecnologías. Por ejemplo, los ingenieros sénior deberán dedicar más tiempo a la arquitectura y la revisión que a la implementación. Los desarrolladores actuarán más como curadores y solucionadores de problemas. Las organizaciones que puedan reconstruir su SDLC para aprovechar las herramientas de IA estarán posicionadas para ofrecer e innovar más rápido.
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