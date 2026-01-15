Como la era de la IA está tomando forma, las empresas están buscando cada vez más cómo integrar mejor la inteligencia artificial en sus sistemas existentes. Tomemos como ejemplo a Coca-Cola Europacific Partners, una empresa global de bebidas que incorporó analytics impulsados por IA como parte de su proceso de transformación de adquisiciones. Este esfuerzo generó más de 40 millones de dólares en beneficios comerciales generales, incluidos 5 millones de dólares en ahorros anuales de costos y evitaciones.1

La incorporación de la IA en los procesos de negocio es un componente vital de las iniciativas de transformación digital. La IA automatiza las tareas repetitivas, ayuda a mejorar la eficiencia, ayuda a descubrir insights aplicables en la práctica y conduce a una toma de decisiones más rápida e inteligente.

La integración de la IA varía según la industria, las necesidades comerciales y los casos de uso. Los minoristas de comercio electrónico, por ejemplo, podrían emplear análisis predictivos para el forecasting de ventas, motores de recomendación para sugerencias de productos personalizados y asistentes virtuales equipados con procesamiento de lenguaje natural (PLN) para mejorar la experiencia del cliente. Por su parte, las empresas de fabricación podrían implementar agentes de IA para la gestión de inventarios y la optimización de la cadena de suministro, el mantenimiento predictivo de los activos robóticos y chatbots como ChatGPT para la atención al cliente.

Sin embargo, para muchas organizaciones, la integración de la IA dista mucho de ser sencilla. Pueden encontrarse con obstáculos como compatibilidad, problemas técnicos o interrupciones en las operaciones comerciales.

A continuación, se presentan los desafíos comunes que las empresas pueden encontrar y consejos para abordarlos para un proceso de integración de la IA más fluido.