Cree flujos de trabajo confiables de principio a fin impulsados por IA, que comienzan y terminan generando valor.
Nuestros servicios de integración de IA permiten a las organizaciones crear experiencias impulsadas por IA para clientes y empleados que desbloquean nuevas vías de crecimiento. Con la integración de servicios de IA prediseñados, incluido IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, optimice la preparación de AI para ofrecer resultados medibles en dominios críticos, incluidos RR. HH., adquisiciones, atención al cliente y más.
No se limite a aumentar las tareas, reconsidere cómo se realiza el trabajo con sus datos mediante una orquestación de IA observable y gobernada, accesible a través de cualquier experiencia de usuario, para crear un flujo de trabajo escalable integrado en IA, más rápido.
No solo construimos modelos de IA y agentes. Entregamos aplicaciones agénticas que integran perfectamente la experiencia del usuario, la ejecución autónoma de procesos y los productos de datos impulsados por IA para impulsar resultados comerciales reales.
Logre un impacto escalable en todas las áreas de su negocio, incluyendo atención al cliente, finanzas, adquisiciones, RR. HH. y otros, con nuestras alianzas estratégicas, plataforma de IA watsonx líder en la industrias y activos. Todos estos servicios están disponibles y garantizan desde el principio una gobernanza, un control y una medición del valor de la IA a nivel empresarial.
Integramos la gobernanza en todo el proceso de desarrollo de IA, con monitoreo, control y seguimiento de valor integrados, para garantizar que cada aplicación agéntica sea segura, compatible y medible.
Transforme procesos completos, desde IA generativa hasta experiencia de usuario, flujo de trabajo y datos, mediante el uso de aplicaciones agénticas para ofrecer una mayor automatización, menores costos y decisiones más rápidas e inteligentes en todo el proceso.
Cree flujos de trabajo inteligentes que utilicen IA, datos y analytics de riesgos para convertir las aspiraciones de IA en resultados comerciales tangibles.
Desbloquee todo el valor de sus datos con una estrategia personalizada para que pueda beneficiarse de sus inversiones en inteligencia artificial.
Sepa cómo trabajamos con los clientes para crear una estrategia de IA responsable y transparente, respaldada por marcos de gobierno organizativo y metodologías junto con plataformas automatizadas de gobernanza de la IA.
