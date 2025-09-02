Servicios de integración de IA

Cree flujos de trabajo confiables de principio a fin impulsados por IA, que comienzan y terminan generando valor.

Cómo la IA agéntica puede mantener la rentabilidad financiera Aplicar una sesión exploratoria
Personas reunidas alrededor de una mesa en una oficina, colaborando con computadora portátil, tableta y documentos.
Acabe con los silos con la transformación impulsada por IA

Nuestros servicios de integración de IA permiten a las organizaciones crear experiencias impulsadas por IA para clientes y empleados que desbloquean nuevas vías de crecimiento. Con la integración de servicios de IA prediseñados, incluido IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, optimice la preparación de AI para ofrecer resultados medibles en dominios críticos, incluidos RR. HH., adquisiciones, atención al cliente y más.

No se limite a aumentar las tareas, reconsidere cómo se realiza el trabajo con sus datos mediante una orquestación de IA observable y gobernada, accesible a través de cualquier experiencia de usuario, para crear un flujo de trabajo escalable integrado en IA, más rápido.
Capacidades Diseño y despliegue de aplicaciones de IA agéntica

No solo construimos modelos de IA y agentes. Entregamos aplicaciones agénticas que integran perfectamente la experiencia del usuario, la ejecución autónoma de procesos y los productos de datos impulsados por IA para impulsar resultados comerciales reales.

 ¿Desea conocer más sobre el tema de agentes? Aprenda más aquí Transformación de escala empresarial

Logre un impacto escalable en todas las áreas de su negocio, incluyendo atención al cliente, finanzas, adquisiciones, RR. HH. y otros, con nuestras alianzas estratégicas, plataforma de IA watsonx líder en la industrias y activos. Todos estos servicios están disponibles y garantizan desde el principio una gobernanza, un control y una medición del valor de la IA a nivel empresarial.

 Aprenda más sobre nuestros socios Diseño de gobernanza

Integramos la gobernanza en todo el proceso de desarrollo de IA, con monitoreo, control y seguimiento de valor integrados, para garantizar que cada aplicación agéntica sea segura, compatible y medible.

 Conozca nuestros servicios de gobernanza de la IA Ejecución de IA de extremo a extremo

Transforme procesos completos, desde IA generativa hasta experiencia de usuario, flujo de trabajo y datos, mediante el uso de aplicaciones agénticas para ofrecer una mayor automatización, menores costos y decisiones más rápidas e inteligentes en todo el proceso.

 Conozca nuestros servicios de automatización

Insights

Dos personas de pie en una oficina, una con una computadora portátil y la otra con una computadora portátil.
Descubra cómo los líderes empresariales pueden desplegar la IA agéntica de manera eficaz y eficiente.
Tres colegas conversan en la oficina.
¿Sus agentes de IA se van a desperdiciar?
En este blog, aprenda a navegar por las complejidades de IA agéntica para que pueda usarlas en todo su potencial.
Dos colegas analizando resultados en una tableta digital
Uso de agentes de IA para transformación del negocio
Conozca cómo un director de sistemas de información (CIO) usa agentes de IA para proporcionar insights en tiempo real y aumentar la eficacia del equipo.
Mujer sentada junto a su lugar de trabajo frente a un monitor de computadora en una oficina.
Cómo escalar la IA agéntica en AWS con IBM Consulting Advantage
Explore cómo IBM Consulting Advantage for Agentic Applications proporciona una enfoque estructurado para crear, implementar y escalar aplicaciones agénticas en Amazon Web Services.
Conozca a nuestros expertos. Francesco Brenna
Socio sénior y vicepresidente de integración de IA, IBM Consulting
Sumeet Parashar
Socio asociado, Servicios globales de integración de IA, Oferta de Microsoft, IBM Consulting
Janorious Rabeela
Director Global de tecnología, servicios de integración de IA, IBM Consulting
Shobhit Varshney
Director de datos e IA, vicepresidente y socio sénior de IBM Consulting
Tom Utiger
Líder global de servicios de integración de IA, IBM Consulting
Soluciones relacionadas Consultoría de inteligencia artificial

Cree flujos de trabajo inteligentes que utilicen IA, datos y analytics de riesgos para convertir las aspiraciones de IA en resultados comerciales tangibles.

 Explore los servicios de consultoría de IA Consultoría de datos

Desbloquee todo el valor de sus datos con una estrategia personalizada para que pueda beneficiarse de sus inversiones en inteligencia artificial.

 Explorar los servicios de consultoría de datos Gobernanza de IA

Sepa cómo trabajamos con los clientes para crear una estrategia de IA responsable y transparente, respaldada por marcos de gobierno organizativo y metodologías junto con plataformas automatizadas de gobernanza de la IA.

 Explore los servicios de gestión de IA
Siguientes pasos

Suscríbase a nuestro boletín para recibir insights detallados sobre las últimas tendencias.

 Suscríbase a nuestro boletín semanal Obtenga más información
Carreras en IBM Consulting Asociación con IBM Visite la página de recursos de IBM Consulting