Nuestros servicios de integración de IA permiten a las organizaciones crear experiencias impulsadas por IA para clientes y empleados que desbloquean nuevas vías de crecimiento. Con la integración de servicios de IA prediseñados, incluido IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, optimice la preparación de AI para ofrecer resultados medibles en dominios críticos, incluidos RR. HH., adquisiciones, atención al cliente y más.

No se limite a aumentar las tareas, reconsidere cómo se realiza el trabajo con sus datos mediante una orquestación de IA observable y gobernada, accesible a través de cualquier experiencia de usuario, para crear un flujo de trabajo escalable integrado en IA, más rápido.