El "cómo": abordar las complejidades de la IA agéntica

Uno de los desafíos más importantes en el despliegue de la IA agéntica radica en hacer que las aplicaciones estén listas para la empresa. Esto implica integrar de forma segura a los agentes de IA dentro de un entorno de TI complejo y orquestar sus interacciones en varios sistemas. Para lograr esto, las organizaciones deben:

Aprovechar las inversiones existentes: aproveche las inversiones estratégicas existentes en plataformas de IA y datos. Ya sea IBM watsonx, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) o Google nube, estas plataformas forman la capa fundamental para implementar la IA agéntica.

Evaluar los casos de uso: realice evaluaciones exhaustivas de los procesos de negocio para identificar aquellos que pueden beneficiarse de la IA agéntica. Esto implica evaluar la idoneidad de los procesos para la IA agéntica y determinar las capacidades adecuadas necesarias para transformarlos.

Diseñar una arquitectura escalable: desarrolle una arquitectura que admite la integración y orquestación sin fisuras de agentes en todas las plataformas. Esto incluye capacidades como la orquestación multiagente, la colaboración segura entre agentes, el acceso controlado a herramientas y la gestión centralizada del ciclo de vida de los agentes.