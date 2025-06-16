Al reunirse con líderes empresariales, hay entusiasmo en torno al potencial de lo que la IA agéntica puede hacer por una organización. También existe una clara necesidad de responder a la pregunta de cómo los líderes empresariales pueden desplegar de manera efectiva y eficiente la IA agéntica.

Una nueva investigación del IBM® Institute for Business Value muestra la aceptación y el entusiasmo de los líderes empresariales: el 86 % de los encuestados espera que la automatización de procesos y la reinvención del flujo de trabajo sean más eficaces con agentes de IA para 2027.

Las herramientas tradicionales de IA o automatización ofrecen ganancias de productividad útiles, aunque marginales, pero no están transformando el proceso subyacente. Con la IA agéntica, podemos realmente comenzar a impulsar resultados comerciales más grandes y estratégicos que pueden crear una mayor productividad y eficiencia en una organización.

No se trata solo de que la IA nos diga qué hacer, sino de que la IA comience a hacerlo. Necesitamos movernos más allá de los asistentes de IA y ampliar lo que es posible con agentes de IA que pueden ejecutar y adaptar procesos bajo supervisión humana. Este cambio requiere una reingeniería real de cómo se hace el trabajo, desbloqueando el tipo de valor que los líderes empresariales realmente quieren lograr.

Según el IBM Institute for Business Value, el 76 % de los ejecutivos encuestados afirman que están operando y entregando pruebas de concepto que permiten la automatización de flujos de trabajo inteligentes a través de agentes de IA.

Todos los clientes con los que he trabajado quieren que tengamos una comprensión profunda de la IA agéntica, un punto de vista creíble y una experiencia en el escalamiento de la IA agéntica. Y por buenas razones. La IA agéntica viene con una gran promesa y un inmenso potencial para transformar su negocio, pero con ella vienen las demandas técnicas y la necesidad de un cambio cultural dentro de una organización.

Por mi propia experiencia, he aprendido que el "cómo" se ha convertido en un enfoque destacado para los clientes y las organizaciones. Están interesados en ver resultados increíbles en ahorro de costos, eficiencia y productividad. Los siguientes son mis insights sobre cómo integrar esta tecnología y escalarla para obtener excelentes resultados.