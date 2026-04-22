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비즈니스 운영

운영 관리란 무엇인가요?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
게시일 2026년 04월 22일

운영 관리, 정의

운영 관리(OM)는 효율성, 회복력 및 확장성을 확보하기 위해 비즈니스 운영을 전략적으로 설계하고 조정하며 지속적으로 최적화하는 활동입니다.

운영 관리자는 상위 수준의 전략적 목표와 정렬되는 측정 가능하고 반복 가능한 일상 운영 체계를 구축함으로써 비즈니스 전략이 어떻게 실행되는지를 결정합니다.

조직이 확장되고 디지털 혁신을 진행함에 따라 운영 관리(OM)는 수익성 확대, 서비스 신뢰성 확보 및 위험 완화와 같은 목표 달성을 지원합니다.

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운영 관리가 중요한 이유

운영 관리(OM)는 장기적인 성공을 이끄는 다양한 비즈니스 프로세스에 매우 중요합니다. 경영진 수준에서 운영 관리(OM)는 지속적인 수익성 관리, 위험 감소 및 경쟁 우위를 위한 핵심 요소입니다. 운영 관리자는 전략적 계획을 활용하여 변동성이 큰 환경에서도 일관된 결과를 도출할 수 있는 확장 가능한 프로세스를 구축합니다.

성숙한 운영 관리(OM) 역량을 갖춘 기업은 혼란을 흡수하고 동적인 리소스 할당을 구현하며 압박 상황에서도 품질을 유지하는 동시에 데이터 기반 의사결정을 통해 지속적인 개선을 수행할 수 있습니다.

운영 관리는 다음과 같은 측면에 매우 중요합니다.

  • 수익성 개선 및 비용 관리
  • 운영 회복력 및 민첩성
  • 비용 증가에 비례하지 않는 확장 가능한 성장
  • 일관되고 높은 품질의 고객 경험

수익성 개선 및 비용 관리

현재 워크플로와 프로세스를 평가하고 새로운 방식을 설계함으로써 운영 관리 전문가는 운영 효율성을 극대화하고 운영 비용을 절감합니다.

운영 관리자는 여러 부서를 총괄하며 기업 전반의 프로세스를 간소화하고, 상위 관점에서 병목 현상을 제거하고 리소스 활용도를 높입니다.

대규모 환경에서는 작은 효율성 개선도 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익) 증가로 이어질 수 있으며, 이는 운영 관리(OM)를 재무 성과의 중요한 요소로 만듭니다.

운영 회복력 및 민첩성

운영 관리자는 변화하는 시장 환경에 조직이 보다 유연하게 대응할 수 있도록 생산 프로세스, 프로젝트 관리 및 기타 비즈니스 운영을 지속적으로 개선합니다.

지속적인 프로세스 개선은 기업이 변화에 신속하게 대응하고 민첩성이 낮은 경쟁자가 놓치는 일시적인 시장 기회를 활용할 수 있도록 합니다. 강력한 소싱 전략과 공급망 물류 개선은 유가 급등이나 원자재 부족과 같은 변동성에도 기업이 대응할 수 있도록 합니다. 데이터 기반 시나리오 계획은 잠재적인 장애 요인을 식별하고 이해관계자가 대응 전략을 수립할 충분한 시간을 제공할 수 있습니다.

비용 증가에 비례하지 않는 확장 가능한 성장

강력한 운영 관리(OM)는 비용이 선형적으로 증가하지 않으면서도 조직이 운영을 확장할 수 있도록 합니다.

강력한 문제 해결 기반에 바탕을 둔 성공적인 운영 관리 플랜은 표준화와 유연성 간의 균형을 유지하면서 효율성을 보존하고 시장 간 불일치까지 고려합니다. 명확한 지표와 핵심 성과 지표(KPI)를 기반으로 하는 예측은 확장성과 관련된 중요한 의사결정에 필요한 전략적 인사이트를 제공합니다.

일관되고 높은 품질의 고객 경험

운영 관리(OM)는 비즈니스 프로세스를 표준화하고 간소화함으로써 조직이 더 높은 품질 기준을 유지하고 고객에게 더 일관된 서비스를 제공할 수 있도록 합니다.

간소화된 운영은 더 빠른 처리 속도, 더 높은 품질 및 더 높은 신뢰성을 가능하게 하며, 이는 고객 유지율, 고객 생애 가치 및 브랜드 인식에 모두 영향을 미칩니다.

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운영 관리의 핵심 기능

운영 관리는 조직의 효율성과 신뢰성에 영향을 미치는 다양한 비즈니스 기능을 포괄합니다. 운영 관리의 주요 구성 요소에는 다음이 포함됩니다.

  • 비즈니스 프로세스 최적화: 운영 관리 전문가는 효율성과 비용 간 균형을 맞추기 위해 비즈니스 프로세스를 설계하고 최적화합니다. 운영 전략의 핵심 분야인 비즈니스 프로세스 재설계(BPR)는 효과를 극대화하고 비효율을 제거하기 위해 워크플로를 평가하고 재설계하는 활동입니다.
  • 공급망 및 재고 관리: 강력한 재고 및 공급망 관리는 조직이 비용을 절감하고 확장성을 확보하는 데 도움을 줍니다. 운영 관리자는 제조업체가 조달, 공급업체 관계, 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 공급, 물류 및 기타 공급망 기능을 관리하도록 지원하여 생산 계획을 원활하게 수행할 수 있도록 합니다. 재고 관리에서는 운영 관리(OM)가 과잉 재고를 줄이면서 품절을 방지하기 위해 수요 계획을 활용합니다.
  • 생산 및 서비스 제공: 제조업체와 서비스 제공자 모두 운영 관리의 이점을 얻을 수 있습니다. 제조 환경에서 운영 관리(OM)는 생산 일정을 최적화하고 제품 설계 및 기타 프로세스를 간소화하는 데 도움을 줍니다. 서비스 운영에서는 운영 관리(OM)가 생산성과 서비스 품질을 향상시켜 고객 기대를 유지하는 동시에 수요 변동, 용량 배분 및 일정 관리 문제를 완화합니다.
  • 품질 관리: 품질 관리에서 운영 관리(OM)는 결함률 및 프로세스 변동과 같은 KPI를 추적하여 지속적인 개선을 추진합니다. 일관된 품질 관리는 높은 수준의 고객 만족도 KPI 달성과 관련 규정 준수 유지를 위해 필수적입니다.
  • 유지보수 및 자산 관리: 자산 관리는 가동 시간을 극대화하여 조직의 신뢰성을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 운영 관리자는 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 시스템을 활용하여 예측 유지보수와 같은 기법을 통해 자산 수명을 연장합니다. 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 유지보수 프로세스를 중앙화하여 관리 효율을 높입니다. CMMS의 이점과 기타 자산 관리 솔루션에는 유지보수 이력에 대한 실행 가능한 인사이트, 자산 수명 연장 및 생산성 향상이 포함됩니다. 운영 관리자는 이러한 데이터를 활용하여 계획되지 않은 다운타임을 줄입니다.
  • 인력 및 리소스 계획: 운영 관리자의 책임은 인적 자원과 전사적 자원 관리(ERP) 모두에 걸쳐 있습니다. 조직을 구성하는 인력은 성공에 중요한 역할을 하기 때문에 리더십 역량은 운영 관리 전문가의 핵심 역량 중 하나입니다. 인력 계획은 자동화 도입 및 인재 재배치와 같은 디지털 혁신 이니셔티브와도 밀접하게 관련되어 있습니다. 운영 관리자는 인력 배치, 역량 개발 및 용량 관리를 감독하는 동시에 조직의 사기를 높게 유지해야 합니다. 이 세 가지 요소는 조직 구성원이 업무에 적절하게 교육받고 효과적으로 수행할 수 있도록 보장합니다.

현대 운영 관리를 형성하는 핵심 기술

디지털 기술은 운영 관리(OM)를 사후 대응 중심의 업무에서 예측적이고 자율적인 기능으로 전환시키고 있습니다. 운영 관리자는 다양한 최신 기술을 활용하여 조직을 더욱 효율적이고 회복력 있으며 수익성 있게 만들 수 있도록 지원하는 데이터 기반 인사이트의 이점을 얻을 수 있습니다.

다음 핵심 기술이 현대 운영 관리(OM)를 형성하고 있습니다.

  • 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)
  • 사물인터넷(IoT)
  • 자동화 및 로보틱스
  • 디지털 트윈
  • 클라우드 및 엣지 컴퓨팅
인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)

인공지능머신러닝은 운영 관리(OM)에 예측 분석의 역량을 제공합니다.

운영 관리자는 AI를 활용하여 수요를 예측하고 예측 유지보수를 지원할 수 있으며, 이를 통해 지속적인 상태 모니터링으로 자산 수명을 최적화합니다. 운영 관리자는 또한 AI를 사용하여 지능형 자동화를 통해 워크플로를 간소화합니다.
사물인터넷(IoT)

물리적 자산에 사물인터넷(IoT) 센서를 장착하면 해당 자산을 지속적인 데이터 소스로 전환할 수 있습니다. 기술자가 일정 주기로 장비를 수동 점검하는 대신 IoT 센서는 모든 연결된 자산에 대한 실시간 운영 가시성을 제공합니다.

이 데이터는 디지털 트윈 구축, 예측 유지보수 구현 및 자동화된 스마트 빌딩 운영에 활용될 수 있습니다.
자동화 및 로보틱스

로보틱 프로세스 자동화(RPA)는 소프트웨어 로봇, 즉 “봇”을 사용하여 사람이 수행하던 반복 작업을 자동화하는 자동화의 한 유형입니다. RPA는 비즈니스 프로세스 자동화(BPA)의 한 유형으로, 인간 작업자가 자신의 역량에 더 적합한 업무에 집중할 수 있도록 하여 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

마찬가지로 로봇을 통한 물리적 자동화는 생산 과정에서 처리량을 크게 향상시킬 수 있습니다. 자동화는 변동성을 줄여 생산 관리자가 일관된 품질과 처리량을 유지할 수 있도록 합니다.
디지털 트윈

디지털 트윈은 실제 자산의 가상 표현입니다. 디지털 트윈은 IoT 센서 및 기타 소스에서 제공되는 실시간 데이터 흐름을 기반으로 실제 자산의 상태를 반영하도록 지속적으로 업데이트됩니다. 디지털 트윈 성숙도 모델은 디지털 트윈 도입 및 활용 발전을 위한 로드맵을 제공합니다.

운영 관리 전문가는 디지털 트윈을 활용하여 운영 연구 시뮬레이션을 수행하고 시나리오 모델링을 통해 변화하는 조건에서 자산이 어떻게 성능을 발휘할지 분석할 수 있습니다. 디지털 트윈은 리더가 투자 결정을 내리기 전에 효과를 시뮬레이션하고 투자 수익률(ROI)을 예측할 수 있도록 지원합니다.
클라우드 및 엣지 컴퓨팅

분산 운영에서 클라우드 컴퓨팅엣지 컴퓨팅을 활용하면 확장성을 높이고 지연 시간을 완화할 수 있습니다.

중앙 집중식 클라우드 컴퓨팅은 확장성이 높고 데이터 집계를 지원하는 반면, 엣지 배포는 물리적 운영에 더 가까운 위치에서 저지연 컴퓨팅을 제공합니다.

운영 관리 활용 사례

운영 관리(OM)는 비용 구조, 서비스 제공 및 위험 노출에 영향을 미침으로써 거의 모든 산업에서 중요한 역할을 수행할 수 있습니다.

  • 제조: 운영 관리자는 생산 최적화를 통해 처리량을 개선하고 예측 유지보수를 통해 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 공급망 및 물류: 수요 예측은 재고 비용을 낮게 유지하고, 경로 최적화는 물류 운영의 효율성을 높입니다.
  • 의료: 운영 관리자는 대기 시간을 줄이고 환자 흐름을 최적화하며 리소스 배분을 극대화할 수 있습니다.
  • 시설 및 자산 관리: 시설 관리에 AI를 도입하고 자산 관리와 결합하면 이를 운영 전략으로 전환할 수 있습니다. 에너지 사용과 유지보수 일정 관리가 효율성 향상을 위한 핵심 활동이 됩니다.
  • 소매 및 소비자 운영: 공급망 관리와 마찬가지로 운영 관리(OM)는 소매업체가 과잉 재고와 품절을 모두 방지할 수 있도록 재고 관리를 지원합니다. 한편 옴니채널 주문 처리 플랫폼은 운영을 간소화하고 고객 만족도를 높이는 데 기여합니다.

운영 관리의 과제

운영 관리자는 성과, 비용 및 위험에 영향을 미칠 수 있는 조직적, 구조적 및 동적 과제에 대응해야 합니다. 운영 관리의 과제에는 다음이 포함됩니다.

  • 데이터 사일로: 조직은 데이터 가치를 극대화하기 위해 데이터를 중앙화하고 체계적으로 정리해야 합니다. 데이터 사일로는 운영 관리자가 조직 내부 운영에 대한 완전한 가시성을 확보하는 것을 방해하며, 이는 최적의 성과를 달성하는 데 장애가 됩니다.
  • 레거시 시스템: 기존 시스템은 통합이 더 어렵고 비용도 더 많이 듭니다. 예를 들어 기존 건물을 스마트 빌딩으로 전환하는 것은 새로 스마트 빌딩을 구축하는 것보다 더 복잡합니다. 이와 같은 원리는 노후화된 컴퓨팅 및 데이터 스토리지 시스템에도 동일하게 적용됩니다.
  • 공급망 중단: 운영 관리자의 가장 중요한 책임 중 하나는 공급망 중단을 견딜 수 있는 회복력 있는 생산 체인을 구축하는 것입니다. 중단이 발생하더라도 운영 관리(OM)는 기업이 고객에게 서비스를 지속적으로 제공할 수 있도록 지원합니다.
  • 인력 부족 및 기술 격차: 회복력 있는 조직은 인력 부족을 견딜 수 있으며 공급망 중단에도 대응할 수 있습니다. 운영 관리자는 인력 부족에 효과적으로 대응하는 동시에 기존 직원이 더 고급 업무를 수행할 수 있도록 역량을 향상시켜야 합니다.
  • 복잡성을 증가시키지 않는 운영 확장: 운영 관리는 비즈니스 운영을 표준화하여 가능한 한 최소한의 마찰로 확장할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 확장은 간소화된 운영의 단순성을 유지하는 동시에 새로운 시장이나 산업 간 차이를 반영해야 합니다. 확장이 제대로 관리되지 않으면 사일로가 발생하고 비용이 증가하며 가시성이 제한될 수 있습니다.

운영 관리 프레임워크

운영 관리 프레임워크는 비즈니스 관행을 재설계함으로써 효율성을 높이고 낭비를 줄이며 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 운영 관리 프레임워크의 목적은 조직 전반의 일상 운영 활동을 장기적인 전략적 목표와 정렬하는 것입니다.

운영 관리 방법론에는 다음이 포함됩니다.

  • 린 제조: 생산 과정에서 무다(muda)로 알려진 낭비를 제거하여 가치를 극대화하는 고객 중심 접근 방식입니다.
  • 식스 시그마: 오류를 사실상 제거하여 비즈니스 프로세스를 개선하는 데이터 기반 방법론입니다. 식스 시그마는 기존 프로세스에는 DMAIC(정의, 측정, 분석, 개선, 관리) 평가 체계를 적용하고 신규 프로세스에는 DMADV(정의, 측정, 분석, 설계, 검증)를 적용합니다.
  • 린 식스 시그마: 린 식스 시그마는 린 제조와 식스 시그마를 결합하여 조직 프로세스에서 낭비를 제거하는 것을 목표로 합니다.
  • 총체적 품질 관리(TQM): 총체적 품질 관리(TQM)는 지속적인 직원 참여를 통해 지속적 개선과 고객 만족을 추진하는 관리 방법론입니다.
  • 적시 생산(JIT): 필요한 시점에 부품과 자재를 수령하는 것을 기반으로 재고 보유를 줄이고 과잉 재고를 방지하는 재고 관리 프레임워크입니다.
  • 애자일 운영: 애자일은 팀이 스프린트라고 불리는 짧은 주기로 작업을 수행한 뒤 진행 상황을 평가하고 이전 작업을 반복적으로 개선하는 프로젝트 관리 접근 방식입니다. 애자일은 소프트웨어 개발에서 시작되었으며, 기능 간 협업이 활발하고 반복적인 작업이 많은 분야에서 특히 중요합니다.

운영 관리 직무 및 역량

운영 관리(OM) 역할은 분석 및 리더십과 같은 기술적 역량과 대인 관계 역량을 함께 갖춘 인재에게 적합합니다. 리더십 역할은 비즈니스 전략부터 기술 실행까지 아우르며 담당 인력은 최신 디지털 기술 동향에 대한 이해를 지속적으로 유지해야 합니다.

핵심 운영 관리 역량에는 다음이 포함됩니다.

  • 데이터 분석: 데이터를 해석하여 개선 기회를 도출하는 역량입니다.
  • 프로세스 최적화: 효율성과 확장성에 중점을 두고 워크플로를 평가, 개선 및 설계하는 역량입니다.
  • 의사결정: 중요한 운영 의사결정을 내릴 때 비용, 속도 및 품질을 종합적으로 고려하는 역량입니다.
  • 조정: 조직 내부와 외부 파트너 간 커뮤니케이션을 통해 비즈니스 목표에 맞게 정렬하는 역량입니다.
  • 리더십: 관리 역량을 활용하여 지속적인 개선, 성과 관리 및 인력 참여를 지원하는 책임 기반 환경을 구축하는 역량입니다.
  • 정보 기술: 기업용 소프트웨어 시스템과 플랫폼을 활용하여 데이터 기반 의사결정, 프로세스 자동화 및 기타 관련 활동을 지원하는 역량입니다.

운영 관리 및 교육 경력 경로

운영 관리 분야에서 경력을 쌓고자 하는 전문가는 일반적으로 경영학, 비즈니스 관리, 공급망 관리 또는 유사 분야의 학사 학위를 취득합니다. 운영 관리 전문가는 운영 분석가, 공급망 코디네이터, 생산 계획자 및 물류 전문가와 같은 초급 직무에서 경력을 시작할 수 있습니다.

운영 관리 분야의 경영학 석사(MBA)는 전문가가 운영 관리자, 운영 책임자 또는 최고운영책임자(COO)와 같은 고위 리더십 직책을 목표로 하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

운영 관리의 미래

운영 관리(OM)의 미래는 데이터, AI 및 자동화를 기반으로 핵심 전략적이며 수익 창출을 주도하는 비즈니스 기능으로서의 역할을 더욱 강화합니다. 운영 관리(OM)는 에너지 최적화, 폐기물 감소 및 공급망 지속 가능성을 통해 조직이 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 목표를 달성하도록 지원합니다.

폐쇄형 루프 시스템은 지속적인 AI 기반 데이터 분석을 통해 지속적인 개선과 더 나은 의사결정을 가능하게 합니다. 운영 관리 전문가는 조직과 인력 모두에 도움이 되는 방식으로 AI를 도입할 수 있는 방법을 지속적으로 모색하고 있습니다. 한편 엔드투엔드 프로세스 자동화는 조직을 하이퍼자동화에 더욱 가깝게 만듭니다.

운영 관리 개선 방법

운영 관리는 조직이 다양한 이점을 달성할 수 있도록 하는 로드맵을 제공합니다. 기업은 다음과 같은 모범 사례를 통해 운영 관리(OM)를 개선할 수 있습니다.

  • 운영 성숙도 평가: 현재 비즈니스 운영을 조사하여 효율성, 낭비 및 기타 핵심 지표 수준을 파악합니다.
  • 데이터 중앙화: 사일로를 해소하고 AI 이니셔티브를 추진하며 실시간 가시성을 확보하기 위해 통합 데이터 아키텍처를 구축합니다.
  • 데이터 분석 도입: 비즈니스 목표와 요구사항을 충족하는 데이터 분석 프로그램에 투자하며, 이는 종종 AI 솔루션을 기반으로 합니다.
  • 운영과 비즈니스 전략 정렬: 매출 성장이나 수익성 개선과 같은 경영진의 우선순위를 반영하는 KPI를 설정하고, 이에 부합하는 운영 전략을 설계합니다.
  • 유연한 표준화: 다양한 상황과 변화하는 환경을 반영할 수 있도록 충분한 유연성을 유지하면서 비즈니스 프로세스를 간소화하고 표준화합니다.
Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

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