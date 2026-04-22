운영 관리란 무엇인가요?

운영 관리(OM)는 장기적인 성공을 이끄는 다양한 비즈니스 프로세스에 매우 중요합니다. 경영진 수준에서 운영 관리(OM)는 지속적인 수익성 관리, 위험 감소 및 경쟁 우위를 위한 핵심 요소입니다. 운영 관리자는 전략적 계획을 활용하여 변동성이 큰 환경에서도 일관된 결과를 도출할 수 있는 확장 가능한 프로세스를 구축합니다.

성숙한 운영 관리(OM) 역량을 갖춘 기업은 혼란을 흡수하고 동적인 리소스 할당을 구현하며 압박 상황에서도 품질을 유지하는 동시에 데이터 기반 의사결정을 통해 지속적인 개선을 수행할 수 있습니다.

운영 관리는 다음과 같은 측면에 매우 중요합니다.