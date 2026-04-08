디지털 트윈 성숙도 모델은 조직이 디지털 트윈 이니셔티브를 평가하고 더 고도화되고 가치를 창출하는 구현 단계로 발전해 나가도록 지원하는 프레임워크입니다.
성숙도 평가 툴로서 이 모델은 기업이 물리적 자산과 시스템을 표현, 모니터링 및 최적화하기 위한 디지털 트윈 기술 활용 수준을 평가할 수 있도록 합니다. 이 모델은 기본적인 디지털 표현에서 시작해 동적 모델을 거쳐 예측 가능하고 상호 연결된 자율 시스템으로 나아가도록 조직을 안내하는 구조화된 디지털 트윈 구현 로드맵이기도 합니다.
이 모델의 단계는 데이터 통합 수준, 시스템 복잡성 및 분석 역량이 점진적으로 향상되는 과정을 나타냅니다. 기업이 다양한 성숙도 단계를 거치면서 디지털 트윈 모델은 정적 시각화에서 결과를 시뮬레이션하고 전략적 의사결정을 지원하며 자율적으로 작동할 수 있는 지능형 시스템으로 발전합니다.
많은 조직은 지속 가능성, 자산 수명 주기 최적화 및 운영 회복력에 초점을 맞춘 디지털 트윈 백서에서 제시된 내부 프레임워크나 외부 벤치마크를 활용하여 이러한 발전 단계를 체계화합니다. 기업 리더에게 디지털 트윈 성숙도는 운영 회복력 향상, 보다 정확한 자본 계획 수립 및 자산 성능에 대한 가시성 증대로 이어질 수 있습니다.
디지털 트윈은 물리적 자산, 시스템 또는 환경의 가상 표현입니다. 디지털 트윈은 사물인터넷(IoT) 센서 및 기타 소스의 데이터를 활용하여 자산의 상태, 성능 및 시간에 따른 동작을 모델링합니다. 디지털 트윈은 물리적 대상의 모니터링, 시뮬레이션 및 최적화를 가능하게 합니다.
학술 연구는 디지털 트윈을 물리적 상태와 가상 상태를 지속적으로 동기화하는 사이버 물리 시스템으로 더욱 체계화했습니다.
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디지털 트윈 성숙도 모델은 조직이 디지털 트윈 로드맵에서 자신의 진행 수준을 자체 평가할 수 있도록 다섯 단계의 성숙도 수준으로 구성됩니다. 이 성숙도 모델은 과거 데이터를 기반으로 한 저수준 정적 모델에서 시작하여 머신 러닝으로 구동되는 고수준 자율 모델로 발전하는 과정을 나타냅니다.
각 단계는 이전 단계를 기반으로 하며 데이터 정밀도, 시스템 통합 수준 및 의사결정 역량이 점진적으로 향상됩니다.
여러 학술 및 산업 프레임워크는 정적 시각화 모델에서 완전 자율 시스템에 이르기까지 디지털 트윈 성숙도의 단계적 발전 과정을 제시합니다. Yung Woon Kim이 제시한 바와 같이 디지털 트윈 성숙도 모델은 다음과 같은 다섯 단계로 구성됩니다.
디지털 트윈 개발의 첫 번째 단계는 물리적 자산을 한 번 생성하는 모델링입니다. 디지털 트윈 제작자는 컴퓨터 지원 설계(CAD) 또는 건물 정보 모델링(BIM) 소프트웨어를 사용하여 자산을 모델링합니다. 그 결과 시각적으로 유사한 2D 또는 3D 물리 자산 모델이 생성됩니다.
이 방식으로 생성된 디지털 트윈은 모델링 과정에 센서 데이터를 포함하지 않는 경우가 많으며 실시간 시뮬레이션 기능도 부족합니다. 대신 유사 디지털 트윈은 물리 시스템이나 자산을 보다 일반화된 형태로 표현하기 위해 생성됩니다.
정적 디지털 트윈은 과거 데이터, 스냅샷 또는 주기적 업데이트를 기반으로 한 물리 자산의 디지털 표현입니다. 보다 발전된 트윈과 달리 정적 디지털 트윈은 물리적 대상과 지속적인 실시간 데이터 연결을 유지하지 않기 때문에 현재 상태를 정확하게 반영할 수 없습니다.
정적 디지털 트윈은 사전에 정의된 프로세스 제어 로직 워크플로(기본 규칙이나 임계값의 집합)를 사용하여 미리 설정된 조건에 따라 경고를 발생시키고 단순한 대응을 수행합니다. 정적 트윈은 자산의 구조나 상태에 대한 기준 정보를 제공하지만 실시간 운영 변화를 반영하거나 예측을 위한 미래 상태 시뮬레이션을 생성하지는 않습니다.
반면 더 발전된 디지털 트윈은 복잡한 동작과 시스템 동역학을 모델링하여 물리 시스템이나 객체가 시간에 따라 어떻게 변화할지에 대한 인사이트를 제공합니다.
전사적 자산 관리(EAM)에서 정적 디지털 트윈의 이상적인 활용 사례는 스마트 대시보드로서 시스템의 실시간 상태를 강조하여 보다 정확한 인간의 의사결정을 지원하는 것입니다. 예로는 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA) 시스템과 데이터 캡처 시스템(DCS)이 있습니다. 많은 조직에서 이러한 시스템은 유지보수 워크플로와 자산 가시성을 지원하기 위해 컴퓨터화 유지보수 관리 시스템(CMMS)과 통합됩니다.
동적 디지털 트윈은 정적 트윈과 달리 동작과 동적 특성을 포함하는 물리 시스템의 가상 모델입니다. 이러한 과정은 동적 트윈이 시간의 흐름에 따른 시스템 운영을 모델링하고 구성 요소 간 상호작용과 변화하는 조건에 대한 시스템의 대응 방식을 보여줄 수 있게 합니다. 동적 트윈은 물리적 대상과 동기화된 실시간 데이터 연결을 유지하며 운영 데이터를 기반으로 시뮬레이션과 분석을 수행합니다.
동적 디지털 트윈은 “가정 시나리오” 시뮬레이션을 생성하여 운영자가 다양한 조건에서 시스템을 실험하고 테스트할 수 있도록 합니다. 이해관계자는 실제 시스템에 영향을 주지 않고 고장 상태, 최적화 가능성 및 환경 변화를 검토할 수 있습니다. 마찬가지로 사용자는 장애가 발생했을 때 원인과 결과를 분석할 수 있습니다.
동적 트윈은 정확한 예측을 위해 시스템 동작과 인과관계를 명확히 이해해야 하는 상황에서 특히 효과적입니다. 이러한 기능은 기업 의사결정자에게 특히 유용하며, 실제 시스템을 중단하지 않고 시나리오 계획, 위험 분석 및 운영 최적화를 가능하게 합니다.
활용 사례에는 엔지니어링, 의료, 스마트 제조 및 테스트, 진단 및 성능 예측이 중요한 대규모 시스템 모델링이 포함됩니다.
인터랙티브 디지털 트윈은 여러 디지털 트윈을 연합형 시스템으로 연결하며, 각 트윈은 독립적으로 작동하면서도 서로 상호작용하고 데이터를 공유할 수 있습니다. 이러한 방식으로 인터랙티브 트윈 시스템은 공급망 관리와 같은 실제 시스템과 운영 간의 상호 의존성을 반영합니다.
시스템 내 디지털 트윈 간 상호작용을 조정하는 것은 물리적 시스템의 전체 라이프사이클에 걸쳐 확장되는 양방향 통신 프레임워크인 디지털 스레드입니다. 이 인터페이스 버스는 시스템 전반의 데이터를 통합하여 트윈이 변화에 따라 서로 반응하고 영향을 주고받을 수 있도록 합니다.
인터랙티브 트윈은 운영 지표와 성능에 대해 시스템 수준의 가시성과 이해를 인간 운영자에게 제공하며, 실제 실행에는 인간의 개입이 필요합니다. 이해관계자는 인터랙티브 트윈이 생성한 시스템 간 인사이트를 활용하여 최대의 효과와 효율을 위한 데이터 기반 전략적 의사결정을 내립니다.
대규모 환경에서 인터랙티브 디지털 트윈 시스템은 조직 전반의 가시성을 제공하여 부서 간 협업과 복잡한 전략 수립을 지원합니다.
디지털 트윈의 잠재력은 성숙도 모델의 가장 높은 단계에서 가장 잘 구현되며, 이 단계에서는 자동화가 핵심 역할을 합니다. 자율형 트윈은 시스템의 동작과 변화를 모델링할 뿐만 아니라 해당 조건을 기반으로 스스로 판단하고 행동합니다. 반면 디지털 트윈 성숙도 모델의 하위 단계에서는 물리 시스템에 영향을 미치기 위해 인간 운영자의 개입이 필요합니다.
자율형 트윈은 수집된 데이터를 활용해 운영 상태를 평가하고 최적의 시스템 성능을 유지하기 위한 결정을 내리면서 자신이 표현하고 제어하는 물리 시스템과 실시간으로 동기화됩니다. 자율형 디지털 트윈은 드론 군집이나 스마트 인프라와 같은 전체 시스템을 관리하기 위해 오케스트레이션을 활용합니다.
머신 러닝과 인공 지능(AI)은 자율형 트윈이 인간 운영자를 대신하여 판단하고 행동할 수 있도록 합니다. 예측 분석, 의사결정 최적화, 이상 탐지 및 적응형 학습은 진정한 자율성을 구현하기 위해 모두 필요합니다. 데이터를 처리하고 인사이트를 생성하며 폐쇄형 루프 내에서 자율적으로 작동하는 능력이 자율형 디지털 트윈을 낮은 성숙도 단계와 구별하는 핵심 요소입니다.
기업 환경에서 자율형 트윈은 자체 최적화 운영을 지원하고 수작업 개입을 줄이며 변화하는 상황에 더 빠르게 대응할 수 있도록 합니다. 디지털 트윈은 에너지 사용 최적화, 폐기물 감소 및 물리 시스템 전반의 자원 효율성 향상을 통해 지속가능성 이니셔티브를 지원하는 데에도 점점 더 많이 활용되고 있습니다.
IBM Research의 최근 개발 사례는 실제 환경에서 자율형 디지털 트윈이 어떻게 적용되는지를 보여줍니다. 2025년 사례 연구에서 IBM 연구진은 해운 운영과 같은 복잡한 산업 시스템을 위한 AI 기반 디지털 트윈을 개발했습니다.
다양한 산업의 조직은 진행 중인 디지털 혁신 과정에서 디지털 트윈 성숙도 모델을 활용해 구현 전략을 수립하고, 각 개발 단계에서 투자 수익률(ROI)을 측정할 수 있습니다.
디지털 트윈은 예측 유지보수와 프로세스 최적화를 통해 생산 시스템을 간소화하고 다운타임을 줄입니다.
항공기 엔진 및 기타 구성 요소의 정밀한 복제 모델은 실제 부품이 스트레스와 변화하는 환경 조건에서 어떻게 반응하는지를 보여줄 수 있습니다.
디지털 트윈은 환자 맞춤형 상태와 병원 운영을 모델링하기 위해 활용되고 있으며, 이를 통해 보다 개인화된 치료와 높은 효율성을 달성하는 것을 목표로 합니다.
스마트 빌딩에서는 디지털 트윈이 엣지 AI를 활용하여 난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템, 에너지 소비 및 점유 기반 자원 할당을 최적화하는 경우가 많습니다.
도시 계획자는 디지털 트윈을 활용하여 교통 시스템, 공공 설비 및 환경 조건을 모델링하고 회복력과 장기 계획 수립을 개선할 수 있습니다.
디지털 트윈은 조경 설계와 프로젝트가 홍수, 극심한 더위 및 기타 기후 변화 영향에 어떻게 대응할지를 탐색할 수 있습니다.
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