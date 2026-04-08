성숙도 평가 툴로서 이 모델은 기업이 물리적 자산과 시스템을 표현, 모니터링 및 최적화하기 위한 디지털 트윈 기술 활용 수준을 평가할 수 있도록 합니다. 이 모델은 기본적인 디지털 표현에서 시작해 동적 모델을 거쳐 예측 가능하고 상호 연결된 자율 시스템으로 나아가도록 조직을 안내하는 구조화된 디지털 트윈 구현 로드맵이기도 합니다.

이 모델의 단계는 데이터 통합 수준, 시스템 복잡성 및 분석 역량이 점진적으로 향상되는 과정을 나타냅니다. 기업이 다양한 성숙도 단계를 거치면서 디지털 트윈 모델은 정적 시각화에서 결과를 시뮬레이션하고 전략적 의사결정을 지원하며 자율적으로 작동할 수 있는 지능형 시스템으로 발전합니다.

많은 조직은 지속 가능성, 자산 수명 주기 최적화 및 운영 회복력에 초점을 맞춘 디지털 트윈 백서에서 제시된 내부 프레임워크나 외부 벤치마크를 활용하여 이러한 발전 단계를 체계화합니다. 기업 리더에게 디지털 트윈 성숙도는 운영 회복력 향상, 보다 정확한 자본 계획 수립 및 자산 성능에 대한 가시성 증대로 이어질 수 있습니다.