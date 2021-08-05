시뮬레이션과 디지털 트윈은 모두 디지털 모델을 활용하여 시스템의 다양한 프로세스를 복제하지만 디지털 트윈은 실제로 가상 환경이므로 연구하기에 훨씬 더 풍부한 자료를 제공합니다. 디지털 트윈과 시뮬레이션의 차이는 대체로 규모의 문제입니다. 시뮬레이션은 일반적으로 하나의 특정 프로세스를 연구하지만 디지털 트윈은 여러 프로세스를 연구하는 데 유용한 시뮬레이션을 여러 개 실행할 수 있습니다.

차이점은 거기서 끝나지 않습니다. 예를 들어, 시뮬레이션은 일반적으로 실시간 데이터의 이점을 누리지 못합니다. 그러나 디지털 트윈은 물체 센서가 시스템 프로세서에 관련 데이터를 제공하고, 프로세서가 생성한 인사이트가 원래 소스 물체와 다시 공유될 때 발생하는 양방향 정보 흐름을 중심으로 설계되었습니다.

디지털 트윈은 가상 환경에 수반되는 추가적인 컴퓨팅 성능과 함께, 광범위한 영역과 관련하여 더 우수하고 지속적으로 업데이트되는 데이터를 보유함으로써 표준 시뮬레이션보다 훨씬 더 유리한 지점에서 더 많은 문제를 연구할 수 있으며 제품 및 프로세스를 개선할 수 있는 궁극적인 잠재력이 더 큽니다.