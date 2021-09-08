폐쇄 루프 통합이란 무엇인가요?

폐쇄 루프 통합은 회사의 실시간 및 과거 운영 데이터를 사용하여 향후 통합을 개선하고 기존 통합을 개선하는 데 사용하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 만들고 관리하는 방법입니다.

폐쇄형 통합은 일반적으로 인공 지능(AI) 및 머신 러닝 기능을 갖춘 통합 플랫폼이 필요합니다. AI는 이전 및 현재 애플리케이션 통합에서 데이터를 수집하고, 해당 데이터를 분석하고, 분석 결과를 사용하여 새로운 통합 생성, 기존 통합 최적화, 보안을 위한 API 테스트 등에 대한 정보에 입각한 권장 사항을 제시합니다. 이러한 방식으로 통합을 통해 기업 팀은 애플리케이션 통합 에코시스템에 대한 운영 가시성을 높일 수 있습니다. 결과적으로 팀은 더 짧은 시간 내에 통합을 시작하고 실행할 수 있으며, 통합을 일관되게 조정하여 지속적으로 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.

폐쇄 루프 통합은 폐쇄 루프 성능 관리 원칙을 API 관리로 변환한 것으로 이해할 수 있습니다. 폐쇄 루프 성능 관리에서 조직 리더는 기업의 핵심 성능 지표를 지속적으로 모니터링합니다. 이 모니터링에서 수집한 통찰력은 조직 계획과 목표를 실시간으로 업데이트하는 데 사용됩니다. 계획을 세우고 실행한 다음 결과를 평가하는 대신 폐쇄 루프 성능 관리는 지속적인 성능 개선의 지속적이고 자립적인 주기를 만듭니다.

폐쇄 루프 통합은 소프트웨어 통합을 위한 지속적인 성능 개선이라는 유사한 자립적인 주기를 만듭니다. 통합을 생성하고 실행에 옮기고 나중에 다시 방문하는 대신 팀은 운영 데이터를 AI 및 머신 러닝 모델에 지속적으로 공급할 수 있습니다. AI는 이 데이터를 사용하여 신규 및 기존 통합을 간소화합니다. 또한 팀은 더 이상 각 통합을 처음부터 새로 만들 필요가 없으며, AI가 이전 통합의 데이터를 활용하여 효율적이고 안전한 새 API를 생성하도록 안내할 수 있습니다.