모든 메시지를 중요하게 활용하세요 프라이빗 데이터 센터, 하이브리드 또는 멀티클라우드 환경, 기업 엣지에서 애플리케이션과 마이크로서비스를 연결하세요. 기존 미션 크리티컬 데이터의 가치를 활용하여 실시간에 가까운 인사이트를 얻을 수 있습니다. 정확히 한 번의 메시지 전달로 올바르지 않은 데이터 및 애플리케이션 오류로부터 비즈니스를 보호할 수 있는 것은 IBM® MQ뿐입니다. MQ의 새로운 기능을 확인하고 최신 릴리스를 다운로드하세요. 더 알아보기 개발자 필수 사항 더 알아보기

전 세계 수천 개의 기업이 IBM MQ에 의존하고 있습니다. 90% 2022 Forbes Global 2000, 상위 100대 기업 중 90% 목록 보기 70% 2022 Forbes Global 2000, 상위 10대 헬스케어 기업 중 70% 목록 보기 80% 2022 Forbes Global 2000, 상위 10대 석유 가스 기업 중 80% 목록 보기 60% 2022 Forbes Global 2000, 상위 10대 미디어 기업 중 60% 목록 보기

이점 위험으로부터 비즈니스 보호 IBM MQ는 경쟁 제품과 달리 메시지가 유실되거나 메시지를 여러 번 전달하지 않습니다. 간단한 멀티스타일 메시징 메시지 큐, 이벤트 또는 PubSub를 지원하고 트랜잭션을 지원하여 다양한 시스템을 연결합니다. 연중무휴 24시간 기술 지원 대규모 사용자 커뮤니티와 함께 IBM MQ 전담 팀의 도움을 받을 수 있습니다. 어디서나 시장을 선도하는 메시징 어디에서 배포하든 검증되고 보안이 강화된 고성능 메시징 솔루션을 사용할 수 있습니다. "상시 작동" 클라우드 네이티브 메시징 MQ는 최소한의 인프라와 적은 설치 공간으로 클라우드 기반 고가용성 배포에 적합합니다. 안전한 전사적 연결 TLS 보안 통신, ID 액세스 관리, 메시지 수준 보안 등으로 데이터를 안전하게 보호합니다.

연결 기능 유연한 배포 옵션 Docker, Kubernetes/Cri-O 또는 Red Hat® OpenShift®의 가상 머신 또는 컨테이너에서 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드에 배포합니다. 균일 클러스터 자동화된 지능형 워크로드 밸런싱을 통해 규모에 맞게 애플리케이션을 설계할 수 있습니다. 손쉬운 고가용성 설계 설정이 간단하고 복구 속도가 빠르며 높은 가용성으로 비즈니스를 계속 진행할 수 있습니다. 기존 데이터의 가치를 실현하는 방법 기업 전반에 걸쳐 이동하는 미션 크리티컬 데이터를 활용하여 분석 및 AI를 지원합니다. 설계를 통한 보안 사용자 액세스 관리, TLS 보안 통신 등을 통해 위협으로부터 데이터를 보호합니다. 자유로운 개발 다양한 언어, API 및 메시징 프로토콜 지원(AMQP 포함)과 간단한 관리 툴을 활용합니다.

연결.보호.간소화. 간편한 범용 연결 큐 관리자를 빠르고 더 쉽게 배포합니다.안정적인 전사적 데이터 전송을 위해 애플리케이션을 연결합니다. 자산에 대한 360도 보기 관리자가 배포된 위치에 관계없이 단일 IBM MQ 웹 콘솔에서 모든 큐 관리자를 보고 관리할 수 있습니다. 간편한 관리 자신의 역량에 가장 적합한 방식으로 MQ를 관리하고 모니터링할 수 있습니다.REST API, 웹 콘솔, 명령행 인터페이스(CLI) 등을 사용합니다. 안전한 비즈니스 데이터 액세스 관리, TLS 인증서 및 감사 옵션을 포함한 엄격한 보안 메커니즘으로 데이터를 안전하게 유지합니다. 모든 예산에 맞는 가격 책정 원하는 기간 동안 무료 Lite 요금제를 사용하고 필요에 가장 적합한 배포 모델로 언제든지 업그레이드하세요.

검토

많은 금융 기관이 MQ를 사용하고 있으며 성능도 입증되었습니다. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon 사례 연구 읽기

사례 연구 식료품 소매업체 한 식료품 소매업체는 매일 전국적으로 5천만 건의 메시지를 손쉽게 전송하고 있습니다. 프로페셔널 프로비던트 소사이어티(Professional Provident Society) 감사 결과, 고객의 시정 조치가 80% 감소했으며 IBM MQ Advanced를 통해 시스템 코드의 90%가 제거되었습니다.