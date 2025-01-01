IBM® MQ 가격 책정

메시지 및 이벤트 중심 애플리케이션을 대규모로 안정적이고 안전하게 연결하며 팀이 혁신하고 뛰어난 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원하는 필수 기능을 제공하는 표준 오퍼링입니다.
표준 오퍼링에서 제공되는 모든 기능에 추가 기능으로 최첨단 데이터 복원력, 광범위한 연결 옵션, 엔드투엔드 암호화 및 감사 규정 준수를 위한 고급 보안을 제공합니다.
완전 관리형 멀티 테넌트 IBM MQ Advanced 오퍼링입니다. IBM이 IBM MQ의 업그레이드, 패치 및 여러 운영 관리 작업을 처리합니다.
향상된 격리, 자동화 및 고가용성 대기열 관리자 배포 기능을 제공하는 완전 관리형 싱글 테넌트 IBM MQ Advanced입니다.
요금제
IBM MQ Virtual Processor Core 구독 라이선스: 미화 277.00달러(월간 청구, 최소 1년 기간)
IBM MQ Advanced Virtual Processor Core 구독 라이선스: 미화 519.00달러(월간 청구, 최소 1년 기간)
월간 IBM MQ SaaS 구독: 월 미화 6240.00달러.
시작 인스턴스 용량
VPC 1개 또는 70PVU
VPC 1개 또는 70PVU
무료 티어(Lite 요금제) 사용 가능(월 10,000개 메시지 제한)
또는
VPC 1개(유료)
1용량 단위(5VPC와 동일)
미터법 단위
적용 방식:
프로세서 값 단위(PVU),(영구) – 분산 프로세서 기술에서 소프트웨어 라이센싱을 구별하는 데 사용되는 측정 단위입니다.
가상 프로세서 코어(VPC),(월간) – 서버가 가상 머신용으로 파티션되지 않은 경우 물리적 프로세서 코어 또는 가상 머신에 할당된 가상 코어입니다.
적용 방식:
가상 프로세서 코어(VPC),(월간) – 서버가 가상 머신용으로 파티션되지 않은 경우 물리적 프로세서 코어 또는 가상 머신에 할당된 가상 코어입니다.
(IBM Cloud 플랫폼을 통해) 동일 VPC 지표를 시간 단위로 사용할 수 있습니다.
용량 단위(월간) – 선택한 클라우드 서비스 용량 유형에 해당 용량 유형에 필요한 지정된 용량 단위 수를 곱한 값입니다.
퍼블릭 클라우드
예
예
IBM Cloud 및 AWS
IBM Cloud
IBM MQ Internet Pass-Thru(무제한 설치)
예
예
예
예
* 표시된 가격은 참고용으로서 국가별로 다를 수 있고, 관련 세금 및 관세가 제외된 가격이며, 지역별로 제공되는 제품에 따라 달라질 수 있습니다.