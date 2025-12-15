프로젝트 관리에는 시간, 예산, 범위 등 정의된 제약 내에서 특정 목표를 달성하기 위한 비즈니스 이니셔티브를 준비하고 실행하는 작업이 포함됩니다. 효과적인 프로젝트 관리는 틈새 제품을 출시하는 소규모 스타트업부터 수백만 달러 규모의 인프라 프로젝트를 처리하는 글로벌 기업에 이르기까지 모든 산업과 관련이 있습니다. 프로젝트를 제대로 관리하지 않으면 리소스 낭비, 마감일 미준수 또는 재정적 손실로 이어질 수 있습니다.

AI는 더 스마트한 계획과 더 빠른 실행을 가능하게 함으로써 프로젝트 관리의 미래를 바꾸고 있습니다. AI는 프로젝트 워크플로에 데이터 기반 접근 방식을 도입하여 프로젝트 리더가 더 나은 정보에 기반한 선택을 할 수 있도록 지원합니다.

Gartner 연구에 따르면 2030년까지 일상적인 프로젝트 관리 작업의 80%가 AI에 의해 처리될 것으로 예상됩니다.1 프로젝트 관리 협회(Association for Project Management)의 연구에 따르면 현장에서 AI가 채택되는 속도가 가속화되면서 프로젝트 전문가의 70%가 조직에서 AI를 사용한다고 답했는데, 이는 2년 전 36%에서 크게 증가한 수치입니다.2 기술이 계속 발전함에 따라 기술을 적용하는 방법도 함께 발전할 것입니다.