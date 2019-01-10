린 식스 시그마 성공을 위한 첫걸음, 프로세스 모델링

린 식스 시그마는 린(Lean)과 식스 시그마(Six Sigma)라는 두 가지 프로세스 개선 방법을 결합한 것입니다. 지속적인 비즈니스 프로세스 개선을 통해 프로세스에서 낭비 또는 '무다(muda)'를 제거하여 조직 비용을 절감하도록 설계되었습니다. 조직은 낭비를 제거하고 공정 변동을 줄임으로써 전반적인 생산 품질과 효율성을 개선할 수 있습니다.
조직은 비즈니스 프로세스를 개선하고 보다 효율적으로 운영하며 비용을 절감하기 위해 린 식스 시그마를 구현하는 경우가 많습니다. 프로세스를 통제하면 혼란에 질서를 가져올 수 있습니다.
린 식스 시그마 방법은 조직이 정의, 측정, 분석, 개선 및 제어(DMAIC)를 수행하도록 요구하여 성공적인 린 식스 시그마 프로세스 개선 프로젝트의 기반을 마련합니다.
첫 번째 단계인 '정의'에는 프로세스를 철저히 이해하는 것이 포함됩니다. 이렇게 하려면 조직은 프로세스를 현재 존재하는 방식과 정확하게 모델링해야 합니다. 이것은 미래의 상태나 위시리스트에 대한 연습이 아닙니다. 현재 상태를 문서화하면 모든 팀원이 협력하여 처음부터 끝까지 프로세스에 대한 공통의 이해를 정의하는 데 도움이 됩니다. 현재 프로세스가 캡처되면 조직은 DMAIC의 다른 단계에 따라 프로세스를 효과적으로 개선할 수 있습니다.
프로세스 모델링은 다음과 같은 도움을 줍니다.
기본 다이어그램 도구는 초기 비즈니스 프로세스를 정의하는 데 도움이 되며 프로세스를 스티커 메모에서 디지털 형식으로 전환할 수 있는 좋은 경로를 제공합니다. 그러나 전사적 협업과 실시간 변화 관리가 중요한 경우 전용 프로세스 모델링 도구가 더 나은 선택일 수 있습니다.
기본 다이어그램 작성 도구에는 한 단계 높은 수준의 진정한 프로세스 개선으로 이어지는 능력이 많이 부족합니다. 단순한 다이어그램 도구에는 역할, 시간, 비용, 공급업체, 투입물, 프로세스, 아웃풋 및 고객에 대한 정보(SIPOC)와 같은 활동에 데이터를 추가하는 기능이 포함되어 있지 않아 정적인 프로세스 맵을 지속적인 개선을 가능하게 하는 동적이고 데이터가 풍부한 프로세스 모델로 전환하는 데 한계가 있는 경우가 종종 있습니다. IBM® Blueworks Live와 같은 전용 프로세스 모델링 소프트웨어로 전환함으로써 조직은 데이터를 입력하여 프로세스 맵을 프로세스 모델로 전환하는 동시에 버전 제어를 구현하고, 팀을 동기화하고, 조직 전체에 효과적인 프로세스 모델링 솔루션을 표준화할 수 있습니다.
