린 식스 시그마 성공을 위한 첫걸음, 프로세스 모델링

조직은 비즈니스 프로세스를 개선하고 보다 효율적으로 운영하며 비용을 절감하기 위해 린 식스 시그마를 구현하는 경우가 많습니다. 프로세스를 통제하면 혼란에 질서를 가져올 수 있습니다.

린 식스 시그마 방법은 조직이 정의, 측정, 분석, 개선 및 제어(DMAIC)를 수행하도록 요구하여 성공적인 린 식스 시그마 프로세스 개선 프로젝트의 기반을 마련합니다.

첫 번째 단계인 '정의'에는 프로세스를 철저히 이해하는 것이 포함됩니다. 이렇게 하려면 조직은 프로세스를 현재 존재하는 방식과 정확하게 모델링해야 합니다. 이것은 미래의 상태나 위시리스트에 대한 연습이 아닙니다. 현재 상태를 문서화하면 모든 팀원이 협력하여 처음부터 끝까지 프로세스에 대한 공통의 이해를 정의하는 데 도움이 됩니다. 현재 프로세스가 캡처되면 조직은 DMAIC의 다른 단계에 따라 프로세스를 효과적으로 개선할 수 있습니다.

프로세스 모델링은 다음과 같은 도움을 줍니다.