스마트 빌딩이란 무엇인가요?

지능형 빌딩이라고도 하는 스마트 빌딩은 디지털 기술을 사용하여 기존에 수작업으로 수행하던 건물 운영을 자동화하는 구조물입니다.
스마트 빌딩 플랫폼은 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 기술의 발전에 의존하여 수동 작업 프로세스를 자동화하고 건물 성능을 최적화하며 공간을 더 쾌적하게 만들고 에너지 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.
'스마트 빌딩'이라는 용어는 네트워크 인프라의 부상(및 이후 IoT 디바이스 사용)이 상업용 건물 설계에 어떤 영향을 미치는지 설명하기 위해 2000년대에 처음 등장했습니다.
이 기술은 여전히 오늘날의 스마트 빌딩을 뒷받침하고 있지만, 주로 머신러닝(ML) 알고리즘과 관련된 새로운 기능을 수행하도록 진화했습니다. ML 알고리즘은 AI 시스템이 학습 데이터의 패턴을 인식하고 해당 패턴을 사용하여 새로운 데이터를 정확하게 예측하게 하는 일련의 규칙입니다.
네트워킹, IoT, AI, 머신러닝(ML) 기술이 발전을 거듭하면서 최신 기술을 사용하는 스마트 빌딩에 대한 수요도 계속 늘고 있습니다. 최근 발간된 보고서에 따르면 스마트 빌딩의 글로벌 시장은 향후 5년 동안 768억 달러 증가할 것으로 예상됩니다. 연평균 성장률(CAGR)을 계산하면 11.3%라는 증가세가 나옵니다.1
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
스마트 빌딩은 수동 작업을 자동화하고 프로세스를 간소화하며 팀이 에너지 사용량과 운영 비용을 절감하도록 도와주는 정교한 장치와 센서 네트워크에 의존합니다. 스마트 빌딩 기능을 뒷받침하는 구성 요소와 디자인 요소를 자세히 살펴봅시다.
스마트 빌딩 아키텍처는 현대식 건물을 더 안전하고 효율적으로 만들기 위해 네트워크를 통해 실시간 데이터를 공유하는 상호 연결식 시스템(또는 계층)을 활용하는 설계 방식입니다. 스마트 빌딩 설계는 물리적, 네트워크, 데이터, 애플리케이션 및 사용자의 5가지 주요 계층을 통합합니다.
스마트 빌딩은 IoT 및 자동화 기술을 광범위하게 사용하여 기업이 프로세스를 최적화하고 에너지 사용량을 줄이며 건물 관리와 관련된 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 전사적 수준에서 가장 중요한 스마트 빌딩의 이점들을 살펴봅시다.
스마트 빌딩은 이를 운영하는 기업의 에너지 효율성을 높여 난방, 조명 및 공기 품질 관리를 최적화하도록 도와줍니다. 스마트 빌딩 시스템은 HVAC, 조명 시스템 및 재실 센서를 연결하여 건물에서 사용 중인 공간을 자동으로 감지할 수 있습니다. 공간의 온도와 조명을 조정해서 자원을 절약할 수도 있습니다.
이러한 접근 방식을 통해 대기업은 에너지 효율성을 높이고 비용과 폐기물을 줄여 지속 가능성 목표를 달성할 수 있습니다. 최근 발간된 보고서에 따르면 건물은 전 세계 에너지 소비의 30%, 전력 사용량의 절반 이상을 차지합니다.2 스마트 빌딩 설계는 이 문제를 완화하는 데 도움이 됩니다.
냉난방과 공기 품질 시스템을 자동화한 스마트 빌딩은 모든 직원에게 편안한 업무 환경을 조성하는 데 도움이 됩니다. 사용자는 최신 스마트 빌딩 플랫폼에서 사무실별로 온도, 조명, 환기 정도를 원하는대로 맞춤 설정할 수 있습니다. 이러한 고도의 맞춤 설정 방식을 통해 거주자의 필요에 따라 실내 환경을 조정합니다.
일부 고급 스마트 빌딩 시스템은 실시간 데이터를 활용하여 기류와 필터 시스템을 조정하고 CO2와 입자 수준을 건강하게 유지합니다. 뿐만 아니라 자연광을 모방하도록 방의 조명을 조정해서 사용자의 일주기 리듬을 지원하는 기능도 있습니다.
스마트 빌딩은 시설 관리자에게 건물 운영 현황을 통합적으로 보여주어 문제를 선제적으로 발견하고 해결하게 합니다. 과거에는 시설 관리자가 대응적으로 유지보수를 해서, 고장이 난 다음에야 해당 설비를 수리했습니다. 하지만 최신 스마트 빌딩 플랫폼을 활용하면 실시간 데이터와 자동화된 모니터링 기능을 사용하여 예측적 유지보수를 할 수 있습니다.
예측적 유지보수, 즉 실시간 데이터를 사용하여 구성 요소에 장애가 발생하기 전에 문제를 미리 발견하고 해결하는 것은 자산 라이프사이클을 늘리고 비용이 많이 드는 가동 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다.
오늘날 스마트 빌딩 플랫폼의 자동화 기능은 조직이 에너지 및 운영 비용을 절감하고 프로세스를 개선할 기회를 포착하는 데 도움이 됩니다. 건물 및 에너지 관리 시스템은 과거 데이터를 수집하고 분석하여 관리자가 시간대, 점유율 및 기타 요인을 기반으로 에너지 사용을 최적화할 수 있도록 합니다.
자동화된 시스템 제어 조명 및 HVAC 시스템은 공간이 비어 있을 때 에너지 낭비, 수동 작업의 필요성, 유지보수 절차에 드는 전체 비용을 줄입니다.
스마트 빌딩은 조직이 배출량과 에너지 사용량을 면밀히 모니터링하여 지속가능성 목표 달성 현황을 추적하도록 도와줍니다. BMS와 BAS는 스마트 온도 조절기와 HVAC 시스템 같은 IoT 장치에서 수집한 데이터를 분석하여 이해 관계자에게 건물 성능을 실시간으로 보여줍니다. IoT 시스템이 제공하는 실시간 데이터는, 이해관계자가 기존 건물을 보다 에너지 효율적인 구성 요소와 프로세스로 개조하기 위한 중요한 선택을 하는 데 도움이 됩니다.
또한 여러 지역의 규정을 준수해야 하는 글로벌 조직의 경우 스마트 빌딩은 데이터 수집 및 모니터링을 통해 규정 준수를 자동화합니다. 보고서도 생성할 수도 있습니다.
기업 차원에서 스마트 빌딩 기술은 기업이 상업용 건물과 기타 시설을 관리하는 방식을 혁신하고 있습니다. 비즈니스 니즈에 맞춰 기술을 평가할 때 고려해야 할 5가지 스마트 빌딩 사용 사례를 알아봅시다.
AI와 IoT의 발전으로 스마트 빌딩은 더욱 자율적이고 간소화되었으며, 이러한 추세는 둔화될 기미가 보이지 않습니다. 엣지 컴퓨팅, 로보틱, IoT 네트워크의 성장으로 새로운 기능이 추가되면서 스마트 빌딩 플랫폼은 가장 진보된 애플리케이션이 되었습니다.
업계의 지속적인 발전에 중요한 세 가지 영역을 살펴봅니다.
AI 시스템 개발은 단일 작업을 수행하는 단순한 기계를, 하나의 목표를 달성하기 위해 여러 작업을 수행하는 다면적 고급 플랫폼으로 탈바꿈시킴으로써 스마트 빌딩 기술에 계속해서 지대한 영향을 미치고 있습니다.
AI 시스템이 더욱 자율적으로 발전하고 점점 복잡한 작업을 수행할 수 있게 되면 건물 운영에 필요한 수동 작업이 더욱 줄어듭니다.
기술이 발전하면서 건물과 더불어 도시 전체가 스마트해지고 있습니다. 이러한 발전이 계속됨에 따라 도시 지역의 상업 지구는 네트워크와 자원을 공유하고 지금보다 훨씬 긴밀하게 통합될 것으로 예상됩니다.
곧 하나의 플랫폼에서 여러 스마트 빌딩을 제어해서 프로세스를 최적화하고 에너지를 절감하며 비용을 절감하는 통합형 디지털 인프라가 공유될 가능성이 높습니다.
IBM Maximo Application Suite를 사용해 일정, 리소스 및 자산 성능을 최적화합니다.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용해 운영을 혁신하세요. 최적화 프로세스를 통합하고 지능적 성장을 실현할 수 있습니다.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 고급 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.
1. Smart buildings market size forecast, TechNavio, 2024년
2. Energy efficiency policy toolkit 2025, International Energy Agency (IEA), 2025년