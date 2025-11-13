스마트 빌딩이란 무엇인가요?

스마트 빌딩 플랫폼은 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 기술의 발전에 의존하여 수동 작업 프로세스를 자동화하고 건물 성능을 최적화하며 공간을 더 쾌적하게 만들고 에너지 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.

'스마트 빌딩'이라는 용어는 네트워크 인프라의 부상(및 이후 IoT 디바이스 사용)이 상업용 건물 설계에 어떤 영향을 미치는지 설명하기 위해 2000년대에 처음 등장했습니다.

이 기술은 여전히 오늘날의 스마트 빌딩을 뒷받침하고 있지만, 주로 머신러닝(ML) 알고리즘과 관련된 새로운 기능을 수행하도록 진화했습니다. ML 알고리즘은 AI 시스템이 학습 데이터의 패턴을 인식하고 해당 패턴을 사용하여 새로운 데이터를 정확하게 예측하게 하는 일련의 규칙입니다.

네트워킹, IoT, AI, 머신러닝(ML) 기술이 발전을 거듭하면서 최신 기술을 사용하는 스마트 빌딩에 대한 수요도 계속 늘고 있습니다. 최근 발간된 보고서에 따르면 스마트 빌딩의 글로벌 시장은 향후 5년 동안 768억 달러 증가할 것으로 예상됩니다. 연평균 성장률(CAGR)을 계산하면 11.3%라는 증가세가 나옵니다.1