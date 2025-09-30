초자동화란 무엇인가요?

의료 분야의 초자동화

의료 산업은 초자동화의 장점을 활용하여 환자 경험 향상하고, 수익을 개선하고, 더 정확한 데이터를 제공할 수 있습니다. 초자동화는 청구 주기, 고객 커뮤니케이션 및 수금을 자동화하는 데 사용됩니다. 또한 환자 기록 관리, 데이터 수집 및 대조 및 보다 정확한 치료 계획을 위한 유용한 결과 제공 등의 문제를 해결할 수 있습니다.

초자동화는 규정 준수를 보장하기 위해 자주 사용되며, 이는 의료 조직의 생존 가능성과 성공에 매우 중요합니다. 또한 약품 재고 및 조달을 관리하고 직원 및 기타 리소스 일정 계획에도 사용할 수 있습니다. 의료 업계에서 초자동화의 용도는 무궁무진하며 이러한 장점 덕분에 기업, 파트너사 및 환자에게 개선된 서비스를 제공할 수 있습니다. 여기에서 의료 사례 연구를 읽어보세요.

공급망

팬데믹은 예정대로 자재를 수령하는 데 상당한 영향을 미쳤으며, 낮은 인력 수준으로 인해 프로세스가 지연되어 작게는 물류 문제가 발생했습니다.

RPA를 사용하면 24시간 연중무휴로 재고 재고를 확인할 수 있으므로 재고 수준과 제품 가용성에 대한 최신 정보를 항상 파악할 수 있습니다. RPA는 재고 확인 외에도 조달, 가격 책정, 청구, 견적 요청, 후속 조치 및 데이터 입력, 시스템 유지보수 및 수리 등에도 사용할 수 있습니다. 초자동화는 반복적인 프로세스에 수동으로 개입할 필요가 없어짐으로 속도, 효율성 및 정확성을 높일 수 있습니다. 여기에서 Inter Aduaneira의 공급망 사례 연구를 읽어보세요.

은행 및 금융

은행 및 금융 산업은 비용을 절감하고, 효율성을 개선하며 고가용성과 개인 특화된 고객 경험을 제공해야 한다는 지속적인 압박을 받고 있습니다.

초자동화는 고품질 데이터를 제공하여 직원이 비즈니스 프로세스 관리(BPM)를 보다 효과적으로 사용할 수 있도록 하여 고객에게 보다 나은 의사 결정을 내릴 수 있는 정보를 제공할 수 있습니다. 또한 초자동화는 온라인 뱅킹 및 금융 애플리케이션의 연중무휴 가용성과 이에 필요한 규정 및 보고를 지원하는 백엔드 효율성을 제공합니다. 은행 및 금융 산업 모두 대량의 데이터를 포함하므로 관리에 어려움을 느낄 수 있습니다. 초자동화는 관련 작업을 간소화하여 프로세스를 더 빠르고 일관되게 만들고 오류 발생 가능성을 줄입니다. Gartner가 제공하는 좀 더 구체적인 예(ibm.com 외부 링크)는 다음과 같습니다.

Airbus SE는 AI 기반 초자동화를 사용하여 경비 영수증을 판독하고 승인된 공급업체 및 비용과 대조하여 이상 징후를 발견하고 오랜 기간 학습했습니다. 이를 통해 비용 보고서 제출부터 승인까지 걸리는 평균 시간이 몇 주에서 며칠로 단축되었으며 검토자의 작업량이 절반 이상 감소했습니다.

Equinix, Inc.는 컴퓨터 비전 기술을 사용하여 지급 계정 프로세스를 자동화합니다. Equinix, Inc.는 AI 기반 광학 문자 인식 기술을 사용하여 공급업체의 PDF 송장에서 데이터를 추출하고, 통계적 신뢰도가 낮은 예외와 데이터 추출만 처리합니다. 이를 통해 재무팀은 연간 14,000시간 이상의 여유 시간을 확보하여 고부가가치 업무에 전념할 수 있습니다.

은행 및 금융 산업 모두 많은 규정 및 규정 준수 요구 사항의 적용을 받습니다. 초자동화는 많은 핵심 프로세스를 혁신하여 효율성은 높이고 비용은 절감하여 이러한 요구 사항을 충족할 수 있도록 도움을 줍니다.

소매

소매업은 자동화 기회로 가득합니다. 그 어느 때보다 많은 소비자들이 온라인으로 주문하고 로열티 프로그램을 사용하기 때문에 이커머스는 주문 처리에 있어 큰 역할을 하고 있습니다. AI 지원 초자동화는 소셜 미디어 광고 게재 및 타겟 이메일 마케팅을 통한 타겟 마케팅, 온라인 충성도 인식, 고객이 매장 입장 시 얼굴 인식 등의 프런트엔드 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

초자동화는 비용을 절감하고 조달, 청구, 공급업체 관리, 재고 및 운송에 영향을 미치는 백엔드 소매 프로세스의 효율성과 정확성을 개선할 수 있습니다.

또한 초자동화를 통해 경쟁력 있는 가격, 고객 피드백 등 시장의 기준을 추적하고 분석함으로써 더 빠르고 정확한 의사결정을 내릴 수 있어 매출과 수익성을 높일 수 있습니다.