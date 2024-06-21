프로세스 개선이란 무엇인가요?

프로세스 개선은 비즈니스 프로세스 개선(BPI)이라고도 하며, 모든 조직의 비즈니스 프로세스에 대한 이해와 제어를 추구하는 관리 접근 방식인 비즈니스 프로세스 관리 (BPM)의 하위 분야입니다. BPI 실무자들은 린(Lean), 6 시그마(Six Sigma), 글로벌 8D(Global 8-D), 전사적 품질 경영(TQM), 제약 조건 이론(TOC), 러믈러-브라체(Rummler-Bache) 등 널리 활용되는 프로세스 개선 방법론을 사용합니다.



프로세스 개선은 조직의 워크플로를 감독하고 최적화하는 구조화된 접근 방식을 제공하여 수많은 이점을 제공합니다. 조직은 프로세스를 체계적으로 분석하고 개선함으로써 비효율성을 제거하고 비용을 절감하며 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

이러한 접근 방식을 통해 보다 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 도출하여 오류를 최소화하고 품질을 향상할 수 있습니다. 또한 프로세스 개선은 성과 평가를 위한 역할과 책임, 지표를 명확히 정의함으로써 투명성과 책임성을 강화할 수 있습니다. 이러한 명확성은 병목 현상과 중복을 신속하게 식별하고 해결하는 데 도움이 되어, 더 나은 고객 경험과 더 높은 수익성으로 이어집니다.

또한 프로세스 개선은 민첩성과 적응력을 향상시켜 조직이 변화하는 시장 상황과 고객의 요구, 규제 요구 사항에 보다 효과적으로 대응할 수 있도록 합니다. 프로세스 개선은 프로세스를 정기적으로 검토하고 개선하는 문화를 조성함으로써 지속적인 개선을 지원하며, 이를 통해 전략적 목표와 변화하는 비즈니스 환경에 계속 부합할 수 있도록 합니다.

이러한 사전 예방적 접근 방식은 규정 준수를 유지하고 위험을 완화하며 지속 가능한 성장을 달성하는 데 도움이 됩니다. 또한 프로세스를 개선하면 자원을 보다 효율적으로 활용하고 처리 시간을 단축할 수 있어, 고객 만족도와 경쟁 우위를 크게 높일 수 있습니다.