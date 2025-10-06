애자일 프로젝트 관리란 무엇인가요?

애자일 프로젝트 관리는 대부분 제품 또는 소프트웨어 개발의 개별 이니셔티브에 대한 접근 방식으로, 협업, 반복적인 개발, 유연성, 적응성 및 지속적인 개선이라는 애자일 원칙에 의존합니다. 프로젝트 목표(타임라인, 리소스, 목표, 팀)의 관리는 민첩성을 중심으로 이루어지며, 스크럼, 칸반 및 린을 포함한 여러 가지 프레임워크 중 하나를 포함할 수 있습니다.

애자일 프로젝트 관리를 그룹화하면 애자일 원칙에 따라 관리할 수 있는 프로그램을 구성할 수 있습니다. 프로그램을 함께 그룹화하면 마치 마트료시카 인형처럼 중첩된 포트폴리오를 형성할 수 있습니다.

접근 방식으로서의 애자일은 2001년 소프트웨어 엔지니어 그룹이 애자일 선언문을 발표하면서 생겨났습니다. 애자일 선언문에는 4가지 핵심 가치와 12가지 원칙이 포함됩니다. 주요 가치는 다음과 같습니다.

개인과 상호 작용을 프로세스와 툴보다 중시

작동하는 소프트웨어를 포괄적인 문서보다 중시

고객 협업을 계약 협상보다 중시

계획을 따르는 것보다 변화에 대응하는 것을 중시

선호하는 가치는 그렇지 않은 가치를 포기할 것을 요구하지 않습니다. 예를 들어, 애자일 철학은 계획의 사용을 금지하지 않지만 대신 불가피한 변화에 대응하고 준비하는 데 더 큰 비중을 둡니다.

이름에서 알 수 있듯이 애자일 프로젝트 관리는 자주 변화하는 요구 사항이 가득한 세상에서 운영되도록 설계되었습니다. 애자일 프로젝트 관리에서는 프로젝트가 시작되기 전에 프로젝트의 각 단계를 꼼꼼하게 계획하는 대신 팀 또는 고객 피드백에 따라 작업을 빠르고 정기적으로 검토, 논의 및 변경합니다.

처음부터 계획과 접근 방식이 바뀌어야 하며, 초기 계획을 고집하지 않는다고 가정합니다. 개별 팀원들은 다른 접근 방식처럼 확고한 위계질서 없이 자신의 의견을 말할 수 있는 권한을 갖습니다.