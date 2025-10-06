애자일 프로젝트 관리란 무엇인가요?

애자일 프로젝트 관리는 대부분 제품 또는 소프트웨어 개발의 개별 이니셔티브에 대한 접근 방식으로, 협업, 반복적인 개발, 유연성, 적응성 및 지속적인 개선이라는 애자일 원칙에 의존합니다. 프로젝트 목표(타임라인, 리소스, 목표, 팀)의 관리는 민첩성을 중심으로 이루어지며, 스크럼, 칸반 및 린을 포함한 여러 가지 프레임워크 중 하나를 포함할 수 있습니다.
애자일 프로젝트 관리를 그룹화하면 애자일 원칙에 따라 관리할 수 있는 프로그램을 구성할 수 있습니다. 프로그램을 함께 그룹화하면 마치 마트료시카 인형처럼 중첩된 포트폴리오를 형성할 수 있습니다.
접근 방식으로서의 애자일은 2001년 소프트웨어 엔지니어 그룹이 애자일 선언문을 발표하면서 생겨났습니다. 애자일 선언문에는 4가지 핵심 가치와 12가지 원칙이 포함됩니다. 주요 가치는 다음과 같습니다.
선호하는 가치는 그렇지 않은 가치를 포기할 것을 요구하지 않습니다. 예를 들어, 애자일 철학은 계획의 사용을 금지하지 않지만 대신 불가피한 변화에 대응하고 준비하는 데 더 큰 비중을 둡니다.
이름에서 알 수 있듯이 애자일 프로젝트 관리는 자주 변화하는 요구 사항이 가득한 세상에서 운영되도록 설계되었습니다. 애자일 프로젝트 관리에서는 프로젝트가 시작되기 전에 프로젝트의 각 단계를 꼼꼼하게 계획하는 대신 팀 또는 고객 피드백에 따라 작업을 빠르고 정기적으로 검토, 논의 및 변경합니다.
처음부터 계획과 접근 방식이 바뀌어야 하며, 초기 계획을 고집하지 않는다고 가정합니다. 개별 팀원들은 다른 접근 방식처럼 확고한 위계질서 없이 자신의 의견을 말할 수 있는 권한을 갖습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
애자일과 워터폴은 가장 많이 사용되는 프로젝트 관리 철학 중 두 가지이며, 접근 방식이 완전히 다릅니다.
1970년에 처음 심층적으로 설명된 워터폴(PDF)은 순차적이고 고도로 구조화된 방법론입니다. 워터폴에서는 프로젝트가 시작되기 전에 프로젝트의 단계가 열거되며, 각 단계는 다음 단계를 수행하기 전에 완료되어야 합니다. 흥미롭게도 컴퓨터 과학자 Winston Royce가 1970년에 저술한 논문에는 실제로 워터폴 방법에 대한 비판이 포함되어 있습니다. (더 흥미롭게도 Royce의 아들인 Walker Royce는 IBM의 수석 소프트웨어 경제학자이며 프로젝트 관리에 관한 여러 권의 책을 저술했습니다.)
애자일의 전술은 다르며, 반복적이고 변경 가능하며 적응적인 진행을 중시합니다. 프로젝트의 전체 수명 주기가 처음에는 알 수 없다는 것을 이해하고 수용하며, 이러한 현실에 적응하기 위해 검토 및 스프린트와 같은 도구를 구현합니다.
애자일 프로젝트 관리는 특정 방법론이라기보다는 광범위한 원칙을 가진 철학에 가깝습니다. 하지만 대부분의 애자일 프로젝트에는 몇 가지 주요 기능이 있습니다.
애자일의 가장 중요한 요소 중 하나는 반복에 대한 의존도입니다. 이는 애자일 선언의 원래 4가지 핵심 가치 중 하나인 작동하는 소프트웨어를 만드는 것과 관련이 있습니다. 애자일 방식에서는 작업을 더 작고 관리하기 쉬운 부분으로 나누어 신속하게 완료하고 자주 검토합니다. 또한 이해관계자와의 검토 세션에 대응하기 위해 개별 부분이 때로는 극적으로 변경된다는 점에 대한 이해가 존재합니다.
검토는 반복을 통한 지속적인 개선을 위한 정기적인 피드백을 제공하는 애자일의 중요한 부분입니다. 사용하는 특정 프레임워크에 따라 차이가 있지만, 모든 버전의 애자일에는 정기적이고 잦은 검토 세션이 수반됩니다. 검토 세션에서는 모든 참가자가 의견을 제시하도록 권장되고 권한이 부여되는데, 이는 워터폴과 같은 계층적 모델(결정이 위에서 아래로 "흐르는" 방식)과 대조됩니다.
애자일 방법론은 분야 간 협업을 선호하며, 조직 전체의 이해관계자와 광범위하게 협업하는 다양한 기술을 갖춘 팀원에게 가치를 부여합니다. 애자일에서 개발자는 제품 개발 중 팀의 다른 모든 구성원을 잊고 독단적으로 일하지 않으며, 정기적인 검토에는 모든 유형의 이해관계자가 참여합니다.
예를 들어, 새로운 운동 앱에 애자일 원칙을 적용해 보겠습니다. 또한 앱을 만드는 개발자는 디자이너, 피트니스 전문가, 마케터, 영업 사원 및 프로그램 관리자와 자주 협업해야 합니다. 필요한 모든 이해관계자와 기꺼이 협업함으로써 개발자는 고품질 결과를 달성하기 위해 노력하는 과정에서 중요한 피드백을 반영할 수 있습니다.
워터폴과 같이 오래되었거나 전통적인 프로젝트 관리 시스템에서는 엄격한 계층 구조를 따라 모든 사람이 작업을 계속 진행할 수 있도록 합니다. 프로젝트 관리자는 작업을 할당하고, 전문 작업자는 개별 작업을 완료하며, 모두가 각자의 영역에 머물러 있습니다.
이 방법은 사일로를 만들고, 권한 부여를 줄이고, 팀원들이 자신이 목소리를 낼 자리가 아니라고 느껴서 생산적일 수 있는 피드백을 제공하지 못하게 할 수 있습니다.
애자일 모델에서 팀은 일반적으로 규모가 작고 자기 조직적이며 부서 간 협업에 의존합니다. 각 팀원은 프로젝트에 더 큰 주인 의식을 갖고 필요한 곳에 참여할 수 있습니다.
애자일 프로젝트 관리 프레임워크는 애자일 원칙에 따른 구조를 제공합니다. 모든 프레임워크가 모든 프로젝트에 적합한 것은 아니므로 가장 적합한 프레임워크를 선택하는 것이 중요합니다.
애자일 개념 중 가장 대중적인 스크럼은 럭비라는 스포츠에서 유래한 것으로, 모든 팀원이 동시에 짧지만 강렬한 플레이를 위해 함께 밀어붙이는 방식입니다. 애자일의 맥락에서 스크럼은 일반적으로 1주에서 4주 사이의 고정된 길이의 반복 스프린트에 의존하지만, 팀워크의 개념은 그대로 유지됩니다.
이러한 스프린트는 다가오는 스프린트에서 처리할 제품 백로그 작업 및 결과물을 결정하기 위한 공동 계획으로 시작됩니다. 이 스프린트 계획은 스크럼 팀이 애자일 관행을 준수하도록 하는 책임이 있는 교사에 가까운 스크럼 마스터 또는 제품 소유자가 주도할 수 있습니다. 그런 다음 팀은 장애물이나 장애물을 식별하기 위해 매일 15분 이하로 진행되는 일일 스크럼을 위해 매일 잠시 만납니다. 이러한 일일 스탠드업은 잠재적인 문제를 파악하기 위해 반드시 필요하지만, 가능한 한 간결하게 유지되어야 합니다.
각 스프린트가 끝날 때마다 스프린트 후기 단계에서 팀은 개발팀 외부의 이해관계자와 함께 완료된 작업을 검토하여 잠재적인 문제나 변경할 요소를 파악합니다.
칸반은 일반적으로 보드에 분류된 포스트잇 메모지 형태의 워크플로를 시각적으로 표현한 것입니다. (단, 실물 종이 사용을 원치 않는 사람들을 위한 디지털 버전도 많이 있습니다)
칸반 보드에는 많은 경우 다음과 같은 세 개의 열이 포함됩니다.
해야 할 일: 아직 시작되지 않은 작업입니다.
진행 중: 개인이나 하위 팀이 현재 작업하고 있는 작업입니다.
완료됨: 완료된 개별 작업입니다.
하지만 이러한 열들은 확정된 것이 아니며, 프로젝트에 따라 "테스트", "규정 준수" 또는 "아이디어 구상"과 같은 다른 열이 필요할 수 있습니다.
각 열에는 종이 또는 디지털 스티커 메모에 적힌 개별 작업이 있습니다. 아까의 운동 앱을 예로 들면, 이러한 메모에는 "즐겨찾는 운동' 목록 만들기", "예시 비디오 추가" 및 "스톱워치 기능 구현"이 포함될 수 있습니다. 각 작업이 완료되면 모든 작업이 완료될 때까지 스티커 메모가 물리적으로(또는 디지털로) 한 열에서 다음 열로 이동됩니다.
정확한 애자일 프레임워크는 아니지만 린은 애자일 프로젝트에 적용할 수 있는 관련 방법론입니다. 제조업에서 시작된 린은 낭비, 문서, 과잉 생산 및 파편화를 줄이는 데 중점을 둡니다. 이 조합을 린 애자일이라고도 합니다. 애자일은 때로는 병목 현상이나 비효율성을 식별하는 데 도움이 될 수 있는 가치 흐름 매핑이라는 시각적 표현을 통해 가치 식별의 우선순위를 정합니다.
SAFe(Scaled Agile Framework)는 조직이 기업 수준에서 애자일 모델을 구현할 수 있도록 돕기 위해 설계된 조직 및 워크플로 원칙, 실천 방법, 역량에 대한 지식 기반입니다. SAFe에서 애자일 팀은 스크럼 또는 기타 방법을 사용하여 정기적인 작업을 수행합니다. 여러 팀이 함께 애자일 학습을 구성하며, 이들은 부서 간 협업 방식으로 협업하여 정기적으로 점진적인 솔루션을 제공합니다. ART는 격주로 데모를 위해 만나 다음 스프린트에서 구현할 의견과 제안을 생성합니다. SAFe는 많은 애자일 방법론과 관행을 통합하고 대규모 조직을 순조롭게 유지하기 위한 몇 가지 추가 기능을 추가합니다.
애자일 프로젝트 관리는 특히 소프트웨어 및 기술 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 오늘날 많은 사람들은 현명한 선택을 중시합니다. 2025년의 연구(PDF)에 따르면 워터폴은 여전히 간단하고 복잡하지 않으며 예측 가능한 프로젝트에 이상적입니다. 이 연구는 또한 애자일 프로젝트 관리가 복잡하거나 자주 변경되는 프로젝트에 더 적합할 수 있음을 발견했습니다. 또 다른 분석가들은 하이브리드 접근 방식을 선호합니다. Antonio Nieto-Rodriguez는 Harvard Business Review에 실은 기고문에서 "혼합형 접근 방식을 통해 조직은 최적의 균형을 달성하여 궁극적인 목표를 잃지 않으면서도 예상치 못한 문제에 민첩하게 적응할 수 있다"고 썼습니다.
애자일 프로젝트 관리에는 최소 기능 제품 또는 MVP에 중점을 두는 것이 포함됩니다. 린, SAFe 또는 기타 방법론을 사용하든 애자일 프로세스에서는 스프린트가 끝날 때 기능적 데모를 제공하는 데 중점을 둡니다. 소프트웨어에서는 이를 통해 소비자에게 더 빠르게 릴리스할 수 있으며 프로젝트가 진행됨에 따라 점진적인 업데이트가 가능합니다.
애자일 사고방식에서는 처음부터 프로젝트의 변경 가능성을 넘어 프로젝트 자체의 변경을 전제로 합니다. 애자일 방법에는 개별적인 작업, 프로젝트와 정기적인 검토 세션을 통해 적응성이 포함되어 있습니다. 검토 시 팀과 이해관계자는 내부 또는 고객 또는 클라이언트의 피드백을 보고하도록 격려되며, 팀은 이를 다음 스프린트에 반영할 수 있습니다. 고객 만족은 계획 준수가 아니라 목표로 취급됩니다.
사례 연구에 따르면 애자일 관행은 효율성과 생산성을 높일 수 있습니다. 애리조나 주립대학교의 IT 부서는 템플릿과 협업을 통해 프로젝트 계획을 표준화하기 위해 애자일 방식을 도입했습니다. ASU는 특히 도구를 사용하여 폐기물 및 중복 감소의 린 원칙을 통합했습니다. ASU는 이러한 접근 방식을 통해 확장가능한 새로운 시스템을 만드는 데 성공했으며, 이에 대학의 다른 팀에서도 새로운 기법을 도입하기 시작했습니다.
애자일은 일반적으로 포함되는 것보다 더 많은 이해관계자 간의 개방적이고 효율적이며 권한 있는 커뮤니케이션을 중시합니다. 이러한 부서 간 협업 특성은 사후 스크럼 토론에 포함된 조직의 다양한 부분의 대표자를 찾습니다. 이러한 방식으로 애자일 방법은 조직에서 문제가 될 수 있는 사일로를 허무는 데 도움이 됩니다.
다양한 기술과 유연성을 강조하는 애자일 그룹의 분산된 특성은 팀 구성원이 자신의 기술을 가장 적합한 방식으로 사용할 수 있도록 지원합니다. 팀 역시 자기 조직화되어 있으며 높은 곳에서 전해지는 계획이 아닌 자신의 전문 지식에 따라 스프린트를 수행할 수 있는 자율성을 가지고 있습니다.
애자일 프로젝트 관리는 많은 이점을 제공하지만, 애자일 프로젝트 관리 방식이 이상적이지 않거나 조직의 요구 사항에 가장 적합하도록 조정해야 하는 잠재적인 단점과 상황도 있습니다.
프로젝트 수명 주기 동안 반복적인 접근 방식, 지속적인 개선 및 빈번한 릴리스에 의존하기 때문에 프로젝트가 언제 "완료"될지 또는 비용이 얼마나 들지 예측하기 어려울 수 있습니다. 워터폴과 같은 시스템의 엄격한 로드맵에는 단순한 지표가 수반됩니다. 제품은 마감일까지 완성되거나 완성되지 않습니다. 애자일에서 프로젝트는 지속적인 작업 및 개선 과정에 있습니다.
예측 불가능성은 어려울 수 있지만, 애자일 접근 방식은 때때로 본질적으로 혼란스러운 프로젝트 주기를 형성하려는 방법보다는 현실을 다루는 방법이 될 수 있습니다. 어떤 의미에서 애자일 방법은 혼돈에 대처하는 가장 효과적인 방법이기 때문에 단순히 혼란스럽다고 인식될 수 있습니다.
조직 전반의 더 많은 의견과 애자일 스프린트의 적응력으로 인해 범위가 점점 더 확장되기 쉽습니다. 팀은 프로젝트가 느리지만 확실하게 의도한 것과는 다르고 더 큰 범위로 확장됨에 따라 2차 및 3차 문제를 해결하면서 기능을 지속적으로 추가할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 범위 확장을 정기적으로 해결해야 합니다. 모든 새로운 기능은 필수 기능이나 과도한 기능으로 평가되어야 합니다.
애자일 프로젝트 관리 방법론은 부서 간 협업, 자율 및 자기 동기 부여가 가능한 팀 구성원에게 이상적입니다. 개별 팀은 자체 조직화되며 팀 구성원은 다양한 임무를 수행하도록 요청받을 수 있습니다. 이러한 민첩성에는 구체적이고 유연한 사고방식이 필요하며, 모든 팀원이 이러한 조건에서 가장 잘 일할 수 있는 것은 아닙니다. 효과적인 팀 리더는 팀에 애자일 환경 내에서 조정하고 앞으로 나아가는 방법을 가르치는 데 도움을 줄 수 있습니다.