시설 관리에서의 AI란 무엇인가요?

건물 시스템의 실시간 및 과거 데이터를 분석함으로써 AI는 시설 관리 팀이 일상적인 워크플로를 자동화하고 장비 고장을 예측하며 건물 성능을 지속적으로 최적화할 수 있도록 합니다.

현대의 스마트 빌딩에서는 머신러닝(ML) 기술이 생성형 AI 및 고급 분석과 함께 활용되어 조직이 다운타임을 줄이고 에너지 효율을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 또한 자산 사용 현황, 점유 패턴 및 운영 위험에 대한 가시성을 향상시킵니다.

그 결과 시설 관리는 지속 가능성, 생산성 및 장기적인 자산 가치를 지원하는 전략적 기능으로 발전할 수 있습니다. 기업 리더에게 이러한 변화는 운영 회복력을 향상시키고 보다 정확한 자본 계획을 가능하게 하며 물리적 인프라 성능에 대한 조직 전반의 가시성을 강화합니다.