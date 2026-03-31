석유화학 처리 공장 및 저장 시설의 항공 전경.
인공지능 자산 관리

시설 관리에서의 AI란 무엇인가요?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
게시일 2026년 03월 31일

시설 관리에서의 AI, 정의

인공지능(AI)시설 관리(FM)를 사후 대응 중심의 업무에서 예측적이고 데이터 기반의 운영 전략으로 전환시키고 있습니다.

건물 시스템의 실시간 및 과거 데이터를 분석함으로써 AI는 시설 관리 팀이 일상적인 워크플로자동화하고 장비 고장을 예측하며 건물 성능을 지속적으로 최적화할 수 있도록 합니다.

현대의 스마트 빌딩에서는 머신러닝(ML) 기술이 생성형 AI 및 고급 분석과 함께 활용되어 조직이 다운타임을 줄이고 에너지 효율을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 또한 자산 사용 현황, 점유 패턴 및 운영 위험에 대한 가시성을 향상시킵니다.

그 결과 시설 관리는 지속 가능성, 생산성 및 장기적인 자산 가치를 지원하는 전략적 기능으로 발전할 수 있습니다. 기업 리더에게 이러한 변화는 운영 회복력을 향상시키고 보다 정확한 자본 계획을 가능하게 하며 물리적 인프라 성능에 대한 조직 전반의 가시성을 강화합니다.

최신 기술 뉴스를 읽는 10만 명 이상의 구독자와 함께하세요

매주 2회 제공되는 Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 및 그 이상에 관한 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 정보를 확인하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

시설 관리에서 AI는 어떻게 작동하나요?

AI 기반 시설 관리는 복잡한 머신러닝 알고리즘을 활용하여 건물 시스템에서 수집된 데이터를 실행 가능한 인사이트와 자동화된 프로세스로 전환합니다.

건물 시스템과 자산에는 센서가 장착되어 사물 인터넷(IoT) 데이터 소스로 작동할 수 있습니다. 이러한 스마트 빌딩에서는 IoT 센서의 실시간 데이터를 통해 장비 및 자산 사용 현황, 상태, 점유 및 성능을 정밀하게 모니터링할 수 있습니다. AI 모델은 센서 데이터를 분석하여 잠재적인 장애를 예측하고 에너지 사용을 최적화하며 기타 중요한 의사결정을 지원하는 패턴과 추세를 도출합니다.

일부 환경에서는 엣지 AI가 센서나 로컬 장치에서 직접 데이터 처리를 가능하게 하여 지연 시간을 줄이고 클라우드 연결이 제한된 경우에도 건물 시스템이 작동할 수 있도록 하여 회복력을 향상시킵니다.

건물 관리 시스템(BMS)과 통합된 AI 분석 플랫폼은 시설 관리 팀이 자산 활용 효율성 향상, 사전 대응형 유지보수 일정 관리 및 기타 운영 작업을 위한 보다 정교한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 자산 관리 시스템, 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어 및 분석 환경과 같은 기업 플랫폼과 통합되면 시설 관리 인사이트는 다양한 영역에서 보다 폭넓은 전략적 의사결정에 활용될 수 있습니다. 이러한 영역에는 투자, 위험 완화 및 장기적인 운영 계획이 포함됩니다.

AI 아카데미

AI 전문가 되기

비즈니스 성장을 주도하는 AI 투자의 우선순위를 정할 수 있는 지식을 확보하세요. 지금 바로 무료 AI 아카데미를 시작하고 조직에서 AI의 미래를 주도하세요.
시리즈 보기

시설 관리에서 AI의 활용 사례

시설 관리 팀은 건물 운영 전반에 걸쳐 AI 시스템을 활용할 수 있습니다. 시설 관리(FM)에서 AI의 주요 활용 사례는 다음과 같습니다.

  • 에너지 관리
  • 예측 유지보수
  • 워크플로 자동화
  • 공간 활용
  • 지능형 보안
  • 디지털 트윈 시설
  • 데이터 기반 의사결정

에너지 관리

AI 기반 건물 관리 시스템(BMS)은 점유 패턴 및 환경 조건과 같은 실시간 및 과거 데이터를 기반으로 건물 인프라를 최적화합니다. 건물 자동화는 이러한 시스템을 활용하여 난방, 환기 및 공조(HVAC), 조명 및 보안을 자동화함으로써 에너지 최적화를 향상시킵니다.

예를 들어 스마트 빌딩의 AI 기반 BMS는 점유 센서, 출입 카드 데이터 또는 컴퓨터 비전을 활용하여 카메라 영상을 분석하고 건물 내 공간이 비어 있는 시간을 식별할 수 있습니다. 그런 다음 시스템은 해당 공간의 조명을 끄고 온도를 낮춰 에너지 소비를 줄이고 에너지 비용을 절감함으로써 전반적인 에너지 관리를 개선할 수 있습니다.

예측 유지보수

예측 유지보수는 AI를 사용하여 과거 및 실시간 센서 데이터를 분석하고 고장 가능성이 높은 장비를 식별하며 고장이 발생하기 전에 유지보수를 일정에 반영합니다.

예측 유지보수와 예방 유지보수는 종종 혼동됩니다. 예측 유지보수는 일반적으로 AI와 고급 분석을 활용하여 고장을 예측하는 반면, 예방 유지보수는 사전에 정의된 일정이나 사용 기준을 따릅니다.

예측 유지보수는 자산에서 장애가 발생할 가능성이 가장 높은 시점에 수리를 일정에 반영하여 불필요한 작업을 방지함으로써 유지보수 비용을 절감합니다. 동시에 수리가 예상 고장 이전에 이루어지기 때문에 예측 유지보수는 다운타임을 줄이고 장애를 완화하는 데에도 도움을 줍니다.

시간이 지남에 따라 예측 유지보수 인사이트는 경영진이 자산 수리, 업그레이드 및 교체에 대한 자본 배분 결정을 보다 정교하게 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.

워크플로 자동화

AI 툴은 자연어 처리(NLP)를 활용하여 유지보수 일정 관리와 같은 반복 작업을 자동화하고 비효율을 줄입니다. AI 모델은 들어오는 작업 지시를 자동으로 검증하고 우선순위를 지정하며 필요한 교육과 장비를 갖춘 기술자에게 작업을 할당합니다. AI 기반 챗봇은 유지보수 요청에 응답하고 복잡한 문의를 사람 담당자에게 전달할 수 있습니다.

작업 지시 접수, 우선순위 지정 및 배치를 자동화하면 대응 시간이 단축되고 배치 담당자와 기술자가 더 중요하고 가치 높은 작업에 집중할 수 있습니다. 워크플로 자동화와 예측 유지보수는 현장 서비스 관리에서의 AI의 대표적인 활용 사례입니다.

공간 활용

AI 시스템은 IoT 센서 데이터를 처리하여 점유 패턴을 파악하고 인력 행동을 기반으로 공간 배치 최적화에 대한 권장 사항을 생성할 수 있습니다. 데이터 기반 공간 배치 결정은 사용자의 편의성을 높이고 이동 패턴을 개선하며 공용 공간의 혼잡을 줄이고 공간 낭비를 감소시킬 수 있습니다.

업무 환경에서의 행동과 요구가 변화함에 따라 AI 시스템은 최적의 공간 활용을 유지하기 위해 지속적인 분석과 권장 사항을 제공합니다.

지능형 보안

AI 기술은 물리적 건물 보안과 IT 사이버 보안 모니터링을 모두 강화할 수 있습니다. 많은 머신러닝 알고리즘은 패턴 탐지에 뛰어나며 이를 통해 사이버 공격 시도를 나타낼 수 있는 네트워크 이상 징후를 탐지할 수 있습니다.

한편 AI 기반 BMS는 영상 데이터와 IoT 센서 데이터를 활용하여 연기, 무단 출입자, 이상 행동 및 기타 위협을 탐지할 수 있습니다.

시설 관리의 디지털 트윈

시설 디지털 트윈은 실제 건물의 가상 복제본입니다. AI 모델은 실시간 데이터를 사용하여 디지털 트윈을 업데이트함으로써 물리적 대상의 상태와 일치하도록 합니다. 시설 관리자는 운영을 시뮬레이션하고 생성된 결과를 기반으로 의사결정을 내려 디지털 트윈을 활용해 자산 성능을 최적화할 수 있습니다.

대규모 환경에서 디지털 트윈은 여러 사이트에 걸친 건물 성능을 평가하고 현대화 이니셔티브의 우선순위를 설정하도록 지원하여 포트폴리오 수준의 최적화를 가능하게 합니다.

데이터 기반 의사 결정

AI 모델은 과거 및 실시간 데이터를 대규모로 신속하게 분석한 뒤 데이터 시각화를 통해 시설 이해관계자를 위한 예측과 보고서를 생성할 수 있습니다.

복잡한 데이터를 이해하기 쉬운 형태로 제공함으로써 AI 시스템은 전략적 이니셔티브에서 보다 데이터 기반의 정교한 의사결정을 이끌어내는 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

시설 관리에서 AI의 이점

AI는 시설 운영의 에너지 효율을 높이고 자산 성능을 향상시키며 장비 고장을 줄이고 더 큰 비용 절감을 이끌어낼 수 있습니다. 다음은 시설 관리(FM)에서 AI의 주요 이점입니다.

  • 비용 절감: 비효율이 줄어들수록 운영 비용이 낮아집니다. AI는 워크플로 자동화, 예방 유지보수 및 기타 유사한 개선을 통해 건물 운영을 간소화하고 자동화합니다. 그 결과 에너지 사용량 감소, 중복 작업 감소 및 기타 이점은 곧바로 더 큰 비용 절감으로 이어집니다.
  • 운영 효율성 향상: 머신러닝 모델은 알고리즘을 활용해 데이터를 분석하고 시설 관리자 및 기타 리더에게 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 반복 작업 자동화와 작업 지시 처리 자동화는 기술자의 생산성을 높일 수 있습니다. 한편 스마트 건물 관리 시스템은 HVAC, 조명 및 보안을 자동화하여 리소스 활용 효율을 극대화합니다.
  • 다운타임 감소:  예측 유지보수와 예방 유지보수는 기존의 사후 대응형 또는 계획 기반 수리 방식보다 중단을 완화하는 데 더 효과적입니다. AI 기반 예측 유지보수로 전환하면 가동 시간이 10%에서 20%까지 향상될 수 있습니다.
  • 자산 수명 연장: 불필요한 마모를 줄이고 초기 성능 저하 징후를 감지함으로써 AI 기반 자산 관리 전략은 건물 시스템과 장비의 수명을 연장할 수 있습니다. 자산이 양호한 상태로 유지되기 때문에 예측 유지보수는 자산 기능을 유지하면서 조기 교체 가능성도 줄입니다.
  • 지속 가능성 향상: 건물 성능과 리소스 소비를 지속적으로 최적화함으로써 AI 기반 시설 관리 전략은 조직이 지속 가능성 목표를 달성하도록 지원할 수 있습니다. 스마트 빌딩은 점유 패턴과 외부 환경 조건을 모니터링하여 HVAC 효율을 높이고 에너지 수요를 줄이며 배출량을 감소시킵니다. 이러한 기능은 보다 정확하고 감사 가능한 에너지 및 배출 데이터를 제공함으로써 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 보고도 지원할 수 있습니다.
  • 생산성 향상: 공간 활용도와 점유 패턴을 기반으로 HVAC 시스템 운영을 자동화하면 보다 쾌적한 작업 환경을 조성할 수 있습니다. 적절한 공기 질, 온도 및 습도를 유지하면 사용자가 업무에 더 잘 집중할 수 있도록 도와줍니다.

시설 관리에서 AI 도입의 과제

시설 관리에 AI를 도입하는 것은 종종 보다 광범위한 디지털 혁신 노력의 일부이며, 이 과정에서 기존 시스템, 데이터 사일로, 개인정보 보호 문제 및 직원의 저항이 모두 과제가 될 수 있습니다.

이러한 장애 요소를 극복하려면 조직은 다음과 같은 문제를 완화해야 합니다.

  • 높은 초기 투자 비용: AI 시스템은 구축 비용이 높을 수 있습니다. 기존 장치는 IoT 센서를 추가로 장착하거나 센서가 내장된 장비로 교체해야 합니다. 소프트웨어 역시 일회성 구매 또는 지속적인 SaaS 구독 형태로 상당한 초기 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 불확실한 ROI: AI 기반 시설 관리의 일부 이점은 생산성이나 지속 가능성과 같은 정량화하기 어려운 비금전적 효과인 “소프트 투자 수익률(ROI)”에 해당합니다. 그러나 이러한 지표는 장기적인 성공에 매우 중요한 가치를 지닙니다. 소프트 ROI 지표를 기반으로 재무 이해관계자에게 설득력 있는 근거를 제시하는 것은 더 어려울 수 있습니다.
  • 데이터 품질: AI 시스템은 최상의 성능을 위해 고품질 데이터에 의존합니다. 데이터가 잘 정리되고 통합되지 않으면 AI 기반 시설 관리 시스템은 높은 ROI를 달성하기 어렵습니다.
  • 데이터 개인정보 보호: 조직이 수집하고 보유하는 데이터가 많을수록 사이버 공격의 표적이 될 가능성이 커집니다. 디지털 시스템은 강력한 사이버 보안 이니셔티브를 통해 잠재적인 공격으로부터 보호되어야 합니다. IoT 장치에 엣지 AI를 직접 배포하면 잠재적인 공격 경로를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 변화 관리: AI 이니셔티브에 대해 직원의 참여를 이끌어내는 것 자체가 하나의 큰 과제가 될 수 있습니다. 조직은 핵심 인력을 변화 추진자로 지정하고 직원들이 새로운 워크플로에 적응하는 과정에서 긍정적인 사기를 유지할 수 있도록 해야 합니다. AI 시스템이 시설 관리자를 대체하는 것은 아니며, 조직은 여전히 건물 관리 시스템을 운영할 숙련된 인력이 필요합니다.

AI와 기존 시설 관리 비교

AI 기반 시설 관리(FM) 시스템이 사전 대응적이고 자동화된 에너지 효율 중심 접근 방식에 기반하는 반면, 기존 모델은 사후 대응 또는 일정 기반 수리와 수작업 절차에 의존합니다.

예측 유지보수를 지원하는 IoT 센서가 없으면 기술자는 문제가 발생했을 때 또는 고정된 일정에 따라 유지보수를 수행하며 종이 기록과 수동 점검에 의존하게 됩니다. 마찬가지로 실시간 점유 데이터가 없으면 HVAC 시스템은 실제 공간 사용 여부와 관계없이 사전 설정된 타이머에 따라 작동합니다.

AI 기반 접근 방식과 비교할 때 기존 시설 관리는 더 높은 에너지 비용, 더 많은 자산 다운타임 및 제한된 데이터 가시성으로 인해 의사결정의 정확성이 떨어질 수 있습니다. 기업 차원에서 이러한 제한된 가시성은 전략적 비즈니스 목표 달성을 어렵게 만들 수 있습니다.

시설 관리에서 AI를 시작하는 방법

AI 기반 시설 관리(FM) 시스템을 성공적으로 도입하려면 조직은 명확한 목표 기반 로드맵을 수립해야 합니다. AI 시스템 자체는 계획의 마지막 단계 중 하나입니다.

시설 관리에서 AI를 도입하기 위한 모범 사례에는 기술 스택 준비, 데이터 정리 및 명확한 활용 지침 수립이 포함됩니다.

  1. 기술 준비: 데이터와 시스템이 사일로로 분리되어 있는 경우 AI 솔루션은 정확한 예측에 필요한 데이터를 확보하는 데 어려움을 겪습니다. 조직은 사용할 모든 소프트웨어와 하드웨어 툴을 식별하고 이를 단일 플랫폼으로 중앙화하여 통합된 단일 진실 소스를 구축해야 합니다. 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)이 그 대표적인 예입니다.
  2. 데이터 처리: 데이터 처리 과정에서 데이터 과학자는 모든 관련 데이터를 AI 시스템을 위한 체계적인 데이터 세트로 통합해야 합니다. 데이터 수집, 데이터 준비, 데이터 통합데이터 분석은 모두 데이터 처리 워크플로에서 중요한 단계입니다.
  3. AI 거버넌스: AI 거버넌스를 통해 조직은 데이터 개인정보 보호와 AI 활용에 대한 명확한 기준, 규칙 및 가이드라인을 수립해야 합니다. AI 거버넌스 정책은 편향을 방지하는 동시에 개인 식별 정보(PII) 및 기타 민감한 데이터를 보호하는 데 도움을 줍니다.
  4. 이해관계자 정렬: 경영진과 기타 리더는 AI 이니셔티브의 목표에 대해 모두 합의해야 합니다. 예상되는 AI의 ROI는 무엇인가요? AI 이니셔티브는 어떤 문제를 해결하기 위한 것인가요? 핵심 인력이 동일한 목표를 공유하면 원활한 도입, 보다 쉬운 변화 관리 및 명확한 ROI 측정에 도움이 됩니다.

작성자

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

리소스

다양한 기술 관련 아이콘을 둘러싸고 묘사하는 중앙의 녹색 그라데이션 원이 상호 연결된 노드와 선이 있는 원형 네트워크 디자인을 특징으로 하는 양식화된 일러스트
운영 및 유지보수 리더가 현재에 맞게 구축되고 미래에 대비하는 시스템을 선택하는 방법

조직이 AI, 클라우드 및 데이터 전략을 활용하여 혁신을 주도하고 효율성을 개선하며 미래 성장을 위한 견고한 기반을 구축하는 방법을 살펴보세요.
IDC 로고
IDC: IBM Maximo의 비즈니스 가치

조직이 IBM Maximo를 사용하여 자산을 관리함으로써 어떻게 상당한 가치를 달성할 수 있는지 알아보세요.
워크플로 관리 툴 및 데이터 시각화를 보여주는 대시보드
셀프 가이드 투어 하기

통합 자산 수명 주기 관리 솔루션인 IBM® Maximo Application Suite를 살펴보세요. 선호하는 경로를 선택하면 10분 안에 빠르게 살펴보실 수 있습니다.
IDC 로고
IDC가 오늘날의 EAM을 평가하는 방법 알아보기

AI 지원 엔터프라이즈 자산 관리 솔루션을 평가하고 적합한 공급업체를 선택하여 다운타임을 줄이고 규정 준수 요구 사항을 충족하며 투자 수익률(ROI)을 극대화하세요.
세 개의 동심원과 세 개의 진한 파란색 점
신뢰할 수 있고 지속 가능하며 재생 가능하며 효과적인 에너지

VPI가 IBM Maximo 소프트웨어를 사용하여 순 배출량 제로를 어떻게 추진하는지 알아보세요.

주변에 곡선 화살표가 있는 선으로 연결된 네 개의 흰 점
출퇴근길 탄소 배출량 줄이기

런던교통공사, IBM Maximo 소프트웨어로 유지보수 작업을 중앙 집중화하여 대중의 이동을 안전하고 안정적이며 지속 가능하게 유지
관련 솔루션
Maximo 엔터프라이즈 자산 관리 소프트웨어

IBM Maximo Application Suite를 사용해 일정, 리소스 및 자산 성능을 최적화합니다.

 Maximo Application Suite 살펴보기
자산 라이프사이클 관리(ALM) 소프트웨어 및 솔루션

AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.

 ALM 솔루션 살펴보기
운영 컨설팅 서비스

풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용해 운영을 혁신하세요. 최적화 프로세스를 통합하고 지능적 성장을 실현할 수 있습니다.

         운영 컨설팅 서비스 살펴보기
    다음 단계 안내

    지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 고급 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.

    1. Maximo Application Suite 살펴보기
    2. 라이브 데모 예약하기