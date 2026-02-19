MRO 공급망이란 무엇인가요?

원자재가 최종 제품에 직접 포함되는 반면, MRO 품목은 생산 프로세스를 지원합니다. 많은 조직은 MRO 비용을 간접 비용으로 분류하고 조달 관리의 엄격성을 낮게 적용하여 비용 누수, 과잉 재고 및 공급업체 확산이 발생할 여지를 만듭니다.

MRO 공급망에는 다음이 포함됩니다.

예비 부품 조달: 적합한 공급자로부터 예비 부품을 확보하기 위한 MRO 조달 전략을 수립합니다.

MRO 재고 관리: 재고 부족, 품절 및 과잉 재고를 방지하기 위해 예비 부품 재고 수준을 유지합니다.

MRO 서비스 조정: 재고를 효율적으로 활용하고 다운타임을 최소화할 수 있도록 서비스(예: 장비 수리)를 일정에 맞게 계획하고 실행합니다.

공급업체 관계 관리: 전략적 소싱에는 적합한 MRO 파트너를 식별하고 조달 전 과정에서 이들과의 관계를 유지하여 공급망 회복력을 강화하는 것이 포함됩니다.

1차 방문 해결률을 포함한 수리 성공률을 모니터링하면 MRO 프로세스 개선에 활용할 수 있는 데이터를 얻을 수 있습니다. 유지보수 실행은 공급망 외부에서 이루어지지만 수리 성과 지표는 MRO 재고 계획과 조달 전략에 직접적인 영향을 미칩니다.