MRO 재고 '예비 부품 중요도' 이해

어떤 부품이 가장 중요할까요?
유지보수, 수리 및 운영(MRO) 소모품 재고를 담당하고 있다면 반드시 질문하고 답해야 할 핵심 질문입니다. 재고는 투자이며, 그 투자는 관리가 필요합니다. 하지만 모든 부품이 동일한 것은 아닙니다. 일부는 운영 또는 직원 안전에 매우 중요합니다. 다른 부품들은 '있으면 좋지만' 시급한 것은 아닙니다.
그렇기 때문에 운영에 있어 예비 부품의 중요성을 철저히 이해하고 예비 부품에 대한 정의된 방법론을 갖는 것이 중요합니다. 강력하고 안정적인 성능을 제공하는 가장 좋은 방법입니다. 또한 최적의 재고 수준을 결정할 수 있는 방법이기도 합니다.
많은 MRO 재고에 수만, 수십만 개의 품목이 보관되어 있는 상황에서 각 개별 품목에 수동으로 '예비 부품 중요도' 점수를 부여하는 것은 거의 불가능합니다. 저희는 많은 고객과 협력하여 자산 및 장비의 중요도를 지정해 왔으며, 경험을 통해 예비 부품에 중요도를 할당하는 것이 실질적인 이점이 있음을 알게 되었습니다. 이러한 유형의 정보는 다음과 같습니다.
아래 두 그래프는 기업의 재고 심층 검토에 대한 평균 프로필을 나타냅니다.
하지만 예비 부품에 코드를 할당하는 것만으로는 충분하지 않다는 점을 지적하는 것이 중요합니다. 특정 부품의 중요도를 살펴볼 때 고려해야 할 변수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
한 번 조직에 가장 중요한 매개변수를 결정한 후에는 해당 매개변수를 정기적으로 감사하는 방법론과 솔루션을 선택해야 합니다. 예를 들어, 엔터프라이즈 ERP(전사적 자원 관리)에서 새 트랜잭션이 생성될 때마다 솔루션은 해당 트랜잭션을 자료에 적용하여 중요도가 여전히 올바른지 확인해야 합니다.
MRO 재고를 최적화할 때는 다음 사항을 고려하세요.
IBM Maximo MRO Inventory Optimization은 정확하고 상세한 성능을 제공하여 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 재고를 최적화하는 데 도움을 줍니다.
MRO IO Material Criticality Value Service는 각 부품이 얼마나 중요한지 이해할 수 있도록 업계 최고의 MRO 분석 기술과 컨설팅 전문 지식을 결합하여 관련 예비 부품 중요도를 제공합니다. 데모를 살펴보고 재고를 더 명확하고 정확하게 파악하는 방법을 알아보세요.
