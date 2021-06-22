MRO 재고 '예비 부품 중요도' 이해

어떤 부품이 가장 중요할까요?

유지보수, 수리 및 운영(MRO) 소모품 재고를 담당하고 있다면 반드시 질문하고 답해야 할 핵심 질문입니다. 재고는 투자이며, 그 투자는 관리가 필요합니다. 하지만 모든 부품이 동일한 것은 아닙니다. 일부는 운영 또는 직원 안전에 매우 중요합니다. 다른 부품들은 '있으면 좋지만' 시급한 것은 아닙니다.

그렇기 때문에 운영에 있어 예비 부품의 중요성을 철저히 이해하고 예비 부품에 대한 정의된 방법론을 갖는 것이 중요합니다. 강력하고 안정적인 성능을 제공하는 가장 좋은 방법입니다. 또한 최적의 재고 수준을 결정할 수 있는 방법이기도 합니다.