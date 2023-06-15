태그
자산 관리 비즈니스 운영

자산 관리와 부품 재고 관리: 차이점은 무엇인가요?

자산을 확인하는 남자

비즈니스 리더는 자산의 수명 주기 전반에 걸쳐 자산을 관리할 때 성공하기 위해서는 종합적인 전략이 필요하다는 것을 알고 있습니다. 그러나 부품 재고 관리와 관련된 전략적 기회와 유지 관리 전략에서 부품 재고 관리의 역할에 대해 항상 명확하게 알고 있지는 않습니다.

자산 관리 솔루션은 기업이 비즈니스를 수행하는 데 사용하는 건물, 장비, 차량, IT 자산 및 기타 품목을 모니터링하는 반면, 부품 재고 관리는 자산이 고장났을 때 신속하고 효과적으로 수리하기 위해 필요한 예비 부품 유지 관리(MRO)를 추적합니다.

두 용어의 정의부터 살펴보겠습니다.

자산이란?

기업은 일상적인 비즈니스 운영과 가치 창출을 위해 자산을 사용합니다. 여기에는 원자재, 장비, 차량 등 물리적 자산과 지적 재산, 특허 등 비물리적 자산이 모두 포함됩니다.

회사 자산은 고정 자산과 비고정 자산의 두 가지 카테고리로 나뉩니다. 고정 자산 또는 '부동산, 플랜트 및 장비'(PP&E)는 회사가 1년 이상 사용하려는 품목입니다. 토지, 건물, 차량, 장비, 컴퓨터 등이 그 예입니다.

비고정 자산은 일반적으로 회사의 가치가 낮기 때문에 회사가 1년 이상 보유하는 경우는 거의 없습니다. 비고정 자산의 예로는 사무용품, 컴퓨터, 시청각 장비, 사무용 가구 등이 있습니다.

부품 재고란 무엇인가요?

'소모품 재고'라고도 하는 부품 재고는 회사가 소유한 자산을 신속하고 효과적으로 수리하기 위해 비축해야 하는 품목을 말합니다. 성공적인 기업들은 가장 중요한 장비의 원활한 작동을 유지하고 수익을 개선하는 데 필요한 예비 부품 목록을 엄격하게 관리합니다.

하지만 어떤 예비 부품이 중요하고 어떤 부품은 단순히 "있으면 좋은" 부품일까요? 이것이 바로 부품 재고 전략의 핵심 질문입니다. 이에 대한 답을 찾기 위해 MRO(유지 관리, 수리 및 운영) 관리자는 '예비 부품의 중요도', 즉 부족 시 비즈니스 운영에 위협이 되는 예비 부품과 그렇지 않은 예비 부품을 식별하는 프로세스에 의존합니다.

자산 관리와 부품 재고 관리: 작동 방식

두 가지 유형의 관리 모두 기업이 소유한 물건을 다루지만, 자산 관리 시스템은 기업이 운영하는 데 필요한 장비와 소모품만을 다룹니다. 반면 부품 재고 관리는 고장난 자산을 성공적으로 수리하는 데 필요한 품목을 관리합니다.

자산 관리

자산은 트럭과 제조 공장부터 풍차, 파이프라인에 이르기까지 다양한 형태와 크기로 존재합니다. 자산 관리는 자산 수명 주기 전반에 걸쳐 회사가 비즈니스 운영을 수행하는 데 필요한 물리적 자산과 비물리적 자산의 위치와 상태를 추적합니다.

가장 일반적인 자산 관리 사용 사례 중 하나는 자산의 가치를 최대한 오래 유지하기 위해 사용되는 자산 유지 관리입니다. 이를 위해 많은 기업이 투명성을 높이고 모니터링 능력을 강화하며 문제를 신속하게 해결하기 위해 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 시스템과 같은 자산 관리 소프트웨어에 의존하고 있습니다. 효과적인 자산 관리 소프트웨어의 몇 가지 이점은 다음과 같습니다.

  • 중앙 집중식 자산 정보: 유지 관리 작업자는 자산이 어디에 있고 어떻게 작동하는지 항상 알아야 합니다. 이를 위해 많은 기업이 전체 EAM 접근 방식의 일부로 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)을 사용합니다. 이렇게 하면 유지 관리 정보를 한 곳에 보관하여 예측 및 보충과 같은 정기적인 유지 관리 활동을 수행해야 하는 작업자가 쉽게 액세스할 수 있습니다.
  • 사전 예방적 문제 해결: 사물인터넷(IoT) 시대에는 밸브 하나부터 수천 마일에 이르는 파이프라인까지 모든 것을 센서에 연결하여 실시간으로 상태를 파악하고 시간 경과에 따른 감가상각을 측정할 수 있습니다. 인공 지능(AI)과 고급 분석 기능을 소프트웨어 시스템에 통합함으로써 현장의 유지 관리 팀은 몇 초 만에 중요한 정보에 액세스하고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 기능은 머신 러닝, 운영 데이터 분석, 예측 자산 상황 모니터링의 조합을 통해 장애를 미리 예측하고 예방하는 접근 방식인 예방적 유지 관리의 근간을 형성합니다.
  • 통합 운영 애플리케이션: 강력한 EAM 소프트웨어는 거의 모든 자산 또는 자산 유형을 관리할 수 있는 단일 접점을 구축합니다. 프로세스는 기업 전체에 걸쳐 광범위한 기능에 걸쳐 통합되고 표준화될 수 있습니다.
  • 실시간 자산 정보: 성공적인 자산 관리는 회사가 소유하고 있는 모든 것에 대한 정확한 실시간 정보의 가용성에 달려 있습니다. 제조 시설로 배송해야 하는 중요한 장비에 대한 비용을 지불했지만 운송 중에 추적할 방법이 없다고 상상해 보세요. 자산 추적 및 자산 추적 소프트웨어는 자산 관리 시스템의 성공에 핵심적인 역할을 합니다.

다음은 오늘날 사용 가능한 가장 널리 사용되는 네 가지 유형의 자산 추적 시스템입니다.

  • 무선 주파수 식별자 태그(RFID): RFID 태그는 무선 주파수 신호와 Bluetooth 기술을 사용하여 다양한 정보를 방송하는 자산에 부착되는 작은 태그입니다. RFID 태그는 자산의 위치 외에도 자산이 보관되는 환경의 온도와 습도를 전송할 수 있습니다.
  • Wi-Fi 지원 추적: Wi-Fi 지원 추적 시스템은 자산에 부착된 태그를 사용하여 로컬 Wi-Fi 네트워크를 통해 자산에 대한 다양한 정보를 브로드캐스트합니다. 그러나 RFID와 마찬가지로 WiFi 지원 추적은 품목이 실내에 있고 WiFi 네트워크 범위 내에 있는 경우에만 추적하는 데 효과적입니다.
  • QR 코드: QR 코드는 이전 버전인 범용 바코드에 비해 크게 업그레이드되었습니다. 일련번호와 바코드처럼 QR 코드도 자산에 대한 풍부한 정보를 빠르고 쉽게 제공할 수 있습니다. 하지만 바코드와 달리 QR 코드는 2차원이므로 스마트폰으로 코드를 가리키면 어떤 각도에서든 읽을 수 있습니다.
  • 위성 위치 확인(GPS): 많은 기업이 위성 위치 확인 시스템을 활용하여 이동 중인 자산을 추적합니다. 추적기가 자산에 배치된 다음 자산에 대한 정보를 범지구 위성 항법 시스템(GNSS) 네트워크에 전달합니다. 관리자는 추적기를 통해 신호를 위성으로 전송함으로써 전 세계 어디서나 실시간으로 자산의 위치를 확인할 수 있습니다. GPS는 Bluetooth 또는 WiFi 네트워크에서 멀리 떨어진 실외에 있는 자산과 재고를 추적하는 데 가장 널리 사용되는 시스템입니다.

부품 재고 관리

자산 관리가 회사 운영에 도움이 되는 품목에 초점을 맞춘다면, 부품 재고 관리는 장비가 고장났을 때 수리하기 위해 보유해야 하는 예비 부품과 자재에 초점을 맞춥니다. 이를 안정적이고 비용 효율적인 방식으로 달성하려면 유지 관리 수리 운영(MRO) 팀은 전략적으로 부품 재고 수준을 유지하여 필요한 재고를 확보하되 초과되거나 노후화된 재고의 보유를 최소화해야 합니다.

다음은 부품 재고 관리의 세 가지 중요한 구성 요소와 이를 성공적으로 수행하기 위해 질문할 수 있는 몇 가지 질문입니다.

  • 서비스 품질: MRO 팀이 요청 시 신속하고 효율적인 수리 서비스를 제공하여 고장 후 중요한 장비를 다시 가동할 수 있도록 지원하나요? 서비스를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있으며 부품 재고 수준에 어떤 영향을 미칠까요?
  • 재고 수준: MRO는 재무, 예산 및 창고에 대한 고려 사항을 충족하면서 필요한 품목을 보유하고 있나요? 서비스 수준을 저하시키지 않고 재고를 더욱 줄이기 위해 무엇을 할 수 있을까요?
  • 조직에 드는 비용: MRO 부품 재고의 전체 비용이 조직이 감당할 수 있는 수준인가요, 아니면 비용을 더 절감하기 위해 현재 보유하고 있는 일부 품목을 전략적으로 제거해야 하나요?

효과적인 자산 및 부품 재고 관리의 이점

비즈니스 리더는 매일 비용을 절감하고 효율성을 높이며 새로운 시장 기회를 포착하는 방법에 대해 중요한 결정을 내립니다. 하지만 강력한 자산 및 부품 재고 관리 시스템이 구축되어 있지 않다면 이러한 결정은 무의미할 수 있습니다. 잘 실행된 자산 및 부품 재고 관리는 다음을 포함하여 조직에 많은 중요한 이점을 제공합니다.

  • 비즈니스 효율성 및 성과 개선: 자산 및 부품 재고를 올바르게 수행하면 원활한 운영을 보장하고 장비와 예비 부품의 중복성을 파악하여 비즈니스 성과를 개선할 수 있습니다.
  • 비용 절감: 자산 성능을 주의 깊게 추적하고 엄격한 부품 재고 관리 시스템을 유지함으로써 의사 결정권자는 프로세스를 개선하고 부품 재고를 최적화하여 비용을 절감할 수 있는 기회를 포착할 수 있습니다.
  • 안전과 보안 강화: 강력한 자산 및 부품 재고 관리 시스템은 도난과 사고가 빈번한 창고, 산업 플랜트, 조립 라인과 같은 곳의 환경을 개선합니다. 이렇게 하면 시간이 지남에 따라 도난이 감소하고 보험료가 낮아질 뿐만 아니라 작업장 환경이 더욱 안전해질 수 있습니다.

자산 관리 솔루션

오늘날 최고의 자산 관리 솔루션은 IoT를 통해 제공되는 실시간 데이터, AI로 강화된 분석 및 모니터링, 클라우드 기반 기능과 같은 최첨단 기술을 활용합니다. IBM Maximo Application Suite를 사용한 엔터프라이즈 자산 관리는 기업이 자산 성능을 최적화하고 자산 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 고급 분석 도구와 IoT 데이터를 사용하여 운영 가용성을 개선하고 가동 중지 시간과 비용을 줄이는 완전히 통합된 플랫폼입니다.

작성자

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think