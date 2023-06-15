자산 관리와 부품 재고 관리: 차이점은 무엇인가요?

두 가지 유형의 관리 모두 기업이 소유한 물건을 다루지만, 자산 관리 시스템은 기업이 운영하는 데 필요한 장비와 소모품만을 다룹니다. 반면 부품 재고 관리는 고장난 자산을 성공적으로 수리하는 데 필요한 품목을 관리합니다.

자산 관리

자산은 트럭과 제조 공장부터 풍차, 파이프라인에 이르기까지 다양한 형태와 크기로 존재합니다. 자산 관리는 자산 수명 주기 전반에 걸쳐 회사가 비즈니스 운영을 수행하는 데 필요한 물리적 자산과 비물리적 자산의 위치와 상태를 추적합니다.

가장 일반적인 자산 관리 사용 사례 중 하나는 자산의 가치를 최대한 오래 유지하기 위해 사용되는 자산 유지 관리입니다. 이를 위해 많은 기업이 투명성을 높이고 모니터링 능력을 강화하며 문제를 신속하게 해결하기 위해 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 시스템과 같은 자산 관리 소프트웨어에 의존하고 있습니다. 효과적인 자산 관리 소프트웨어의 몇 가지 이점은 다음과 같습니다.

중앙 집중식 자산 정보: 유지 관리 작업자는 자산이 어디에 있고 어떻게 작동하는지 항상 알아야 합니다. 이를 위해 많은 기업이 전체 EAM 접근 방식의 일부로 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)을 사용합니다. 이렇게 하면 유지 관리 정보를 한 곳에 보관하여 예측 및 보충과 같은 정기적인 유지 관리 활동을 수행해야 하는 작업자가 쉽게 액세스할 수 있습니다.

다음은 오늘날 사용 가능한 가장 널리 사용되는 네 가지 유형의 자산 추적 시스템입니다.

무선 주파수 식별자 태그(RFID): RFID 태그는 무선 주파수 신호와 Bluetooth 기술을 사용하여 다양한 정보를 방송하는 자산에 부착되는 작은 태그입니다. RFID 태그는 자산의 위치 외에도 자산이 보관되는 환경의 온도와 습도를 전송할 수 있습니다.

부품 재고 관리

자산 관리가 회사 운영에 도움이 되는 품목에 초점을 맞춘다면, 부품 재고 관리는 장비가 고장났을 때 수리하기 위해 보유해야 하는 예비 부품과 자재에 초점을 맞춥니다. 이를 안정적이고 비용 효율적인 방식으로 달성하려면 유지 관리 수리 운영(MRO) 팀은 전략적으로 부품 재고 수준을 유지하여 필요한 재고를 확보하되 초과되거나 노후화된 재고의 보유를 최소화해야 합니다.

다음은 부품 재고 관리의 세 가지 중요한 구성 요소와 이를 성공적으로 수행하기 위해 질문할 수 있는 몇 가지 질문입니다.