자산 관리와 부품 재고 관리: 차이점은 무엇인가요?

비즈니스 리더는 자산의 수명 주기 전반에 걸쳐 자산을 관리할 때 성공하기 위해서는 종합적인 전략이 필요하다는 것을 알고 있습니다. 그러나 부품 재고 관리와 관련된 전략적 기회와 유지 관리 전략에서 부품 재고 관리의 역할에 대해 항상 명확하게 알고 있지는 않습니다.
자산 관리 솔루션은 기업이 비즈니스를 수행하는 데 사용하는 건물, 장비, 차량, IT 자산 및 기타 품목을 모니터링하는 반면, 부품 재고 관리는 자산이 고장났을 때 신속하고 효과적으로 수리하기 위해 필요한 예비 부품 유지 관리(MRO)를 추적합니다.
두 용어의 정의부터 살펴보겠습니다.
기업은 일상적인 비즈니스 운영과 가치 창출을 위해 자산을 사용합니다. 여기에는 원자재, 장비, 차량 등 물리적 자산과 지적 재산, 특허 등 비물리적 자산이 모두 포함됩니다.
회사 자산은 고정 자산과 비고정 자산의 두 가지 카테고리로 나뉩니다. 고정 자산 또는 '부동산, 플랜트 및 장비'(PP&E)는 회사가 1년 이상 사용하려는 품목입니다. 토지, 건물, 차량, 장비, 컴퓨터 등이 그 예입니다.
비고정 자산은 일반적으로 회사의 가치가 낮기 때문에 회사가 1년 이상 보유하는 경우는 거의 없습니다. 비고정 자산의 예로는 사무용품, 컴퓨터, 시청각 장비, 사무용 가구 등이 있습니다.
'소모품 재고'라고도 하는 부품 재고는 회사가 소유한 자산을 신속하고 효과적으로 수리하기 위해 비축해야 하는 품목을 말합니다. 성공적인 기업들은 가장 중요한 장비의 원활한 작동을 유지하고 수익을 개선하는 데 필요한 예비 부품 목록을 엄격하게 관리합니다.
하지만 어떤 예비 부품이 중요하고 어떤 부품은 단순히 "있으면 좋은" 부품일까요? 이것이 바로 부품 재고 전략의 핵심 질문입니다. 이에 대한 답을 찾기 위해 MRO(유지 관리, 수리 및 운영) 관리자는 '예비 부품의 중요도', 즉 부족 시 비즈니스 운영에 위협이 되는 예비 부품과 그렇지 않은 예비 부품을 식별하는 프로세스에 의존합니다.
두 가지 유형의 관리 모두 기업이 소유한 물건을 다루지만, 자산 관리 시스템은 기업이 운영하는 데 필요한 장비와 소모품만을 다룹니다. 반면 부품 재고 관리는 고장난 자산을 성공적으로 수리하는 데 필요한 품목을 관리합니다.
자산은 트럭과 제조 공장부터 풍차, 파이프라인에 이르기까지 다양한 형태와 크기로 존재합니다. 자산 관리는 자산 수명 주기 전반에 걸쳐 회사가 비즈니스 운영을 수행하는 데 필요한 물리적 자산과 비물리적 자산의 위치와 상태를 추적합니다.
가장 일반적인 자산 관리 사용 사례 중 하나는 자산의 가치를 최대한 오래 유지하기 위해 사용되는 자산 유지 관리입니다. 이를 위해 많은 기업이 투명성을 높이고 모니터링 능력을 강화하며 문제를 신속하게 해결하기 위해 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 시스템과 같은 자산 관리 소프트웨어에 의존하고 있습니다. 효과적인 자산 관리 소프트웨어의 몇 가지 이점은 다음과 같습니다.
다음은 오늘날 사용 가능한 가장 널리 사용되는 네 가지 유형의 자산 추적 시스템입니다.
자산 관리가 회사 운영에 도움이 되는 품목에 초점을 맞춘다면, 부품 재고 관리는 장비가 고장났을 때 수리하기 위해 보유해야 하는 예비 부품과 자재에 초점을 맞춥니다. 이를 안정적이고 비용 효율적인 방식으로 달성하려면 유지 관리 수리 운영(MRO) 팀은 전략적으로 부품 재고 수준을 유지하여 필요한 재고를 확보하되 초과되거나 노후화된 재고의 보유를 최소화해야 합니다.
다음은 부품 재고 관리의 세 가지 중요한 구성 요소와 이를 성공적으로 수행하기 위해 질문할 수 있는 몇 가지 질문입니다.
비즈니스 리더는 매일 비용을 절감하고 효율성을 높이며 새로운 시장 기회를 포착하는 방법에 대해 중요한 결정을 내립니다. 하지만 강력한 자산 및 부품 재고 관리 시스템이 구축되어 있지 않다면 이러한 결정은 무의미할 수 있습니다. 잘 실행된 자산 및 부품 재고 관리는 다음을 포함하여 조직에 많은 중요한 이점을 제공합니다.
오늘날 최고의 자산 관리 솔루션은 IoT를 통해 제공되는 실시간 데이터, AI로 강화된 분석 및 모니터링, 클라우드 기반 기능과 같은 최첨단 기술을 활용합니다. IBM Maximo Application Suite를 사용한 엔터프라이즈 자산 관리는 기업이 자산 성능을 최적화하고 자산 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 고급 분석 도구와 IoT 데이터를 사용하여 운영 가용성을 개선하고 가동 중지 시간과 비용을 줄이는 완전히 통합된 플랫폼입니다.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 고급 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.