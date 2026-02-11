자산 관리

최초 방문 해결률(FTFR)이란 무엇인가요?

게시일 2026년 02월 11일
손전등을 들고 무언가를 수리하는 여성
By Ivan Belcic , Ian Smalley

최초 방문 해결률 정의

최초 방문 해결률(FTFR)은 현장 서비스 관리 지표로, 추가 방문, 보충 부품 또는 외부 지원 없이 첫 방문에서 완료된 작업의 비율을 측정합니다.

최초 방문 해결률은 서비스 중심 비즈니스와 기술자의 준비 상태와 효과성을 반영합니다. 높은 최초 방문 해결률을 목표로 최적화한 조직은 평판을 개선하고 고객 유지율을 높이며 생산성을 향상시키고 직원 사기를 높게 유지할 수 있습니다.

FTFR와 FCR 비교

FTFR은 최초 접촉 해결률(FCR)과 밀접하게 관련되어 있습니다. FTFR은 현장 서비스 방문을 다루는 반면, FCR은 원격 지원을 다룹니다. 이 지표는 전화, 채팅 또는 이메일과 같은 첫 접촉에서 상담원이 고객 문제를 해결하는 비율을 측정합니다.

현장 서비스와 컨택 센터 운영이 통합된 조직은 종단 간 서비스 효과를 파악하기 위해 두 지표를 모두 추적하는 경우가 많습니다.

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최초 방문 해결률이 중요한 이유는 무엇인가요?

최초 방문 해결률(FTFR)은 고객 만족도와 운영 효율성을 모두 향상시키기 때문에 중요한 핵심 성과 지표(KPI)입니다.

고객 만족도 향상

최적의 고객 경험은 초기 방문 시 문제를 신속하게 해결하는 것입니다. 적절한 부품과 기술을 갖춘 기술자가 파견되면 첫 번째 시도에서 작업을 완료할 가능성이 훨씬 높아지며 고객의 다운타임과 중단을 최소화할 수 있습니다.

더 높은 수준의 고객 만족도는 고객 유지와 신규 고객 확보 모두에 직접적인 영향을 미칩니다. 기존 고객은 더 만족하게 되며 이탈할 가능성이 낮아집니다. 한편 높은 FTFR은 서비스 제공자의 평판을 강화하기 때문에 신규 고객 확보에서도 유사한 증가를 기대할 수 있습니다.

운영 효율성 향상

조직 관점에서 재방문은 운영 비용을 증가시키고 다른 작업 지시에 사용할 리소스를 제한하며, 이는 모두 수익성에 부정적인 영향을 미칩니다. 기술자가 후속 방문 없이 문제를 해결할 수 있다면 기술자와 해당 장비 모두 다른 작업에 활용할 수 있습니다.

FTFR은 고객 유지율과 수익성 모두에 영향을 미치기 때문에 서비스 및 유지보수 제공자에게 가장 중요한 벤치마크 중 하나입니다. FTFR은 낭비되는 시간을 줄이고 리소스 배분을 효율화하여 서비스 제공자가 더 짧은 시간과 더 낮은 비용으로 더 많은 작업을 완료할 수 있도록 하는 운영 효율 지표입니다.

FTFR은 교육 품질, 부품 가용성, 일정 정확성 및 문서화를 반영하는 서비스 성숙도의 종합 지표로 작용합니다.

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높은 최초 방문 해결률이란 무엇인가요?

성숙한 환경이거나 범위가 제한된 서비스 환경에서 최고 수준의 서비스 제공자는 일반적으로 89%에서 98% 사이의 높은 최초 방문 해결률(FTFR)을 보고합니다. 평균 FTFR은 약 80% 수준으로, 이는 작업 다섯 건 중 한 건은 한 번의 현장 방문으로 완료되지 못함을 의미합니다.

자주 인용되는 Aberdeen Group의 연구에 따르면 70% 미만의 낮은 FTFR은 고객 유지, 고객 만족도, 자산 가동 시간 및 서비스 수준 계약(SLA) 준수에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.

최초 방문 해결률 계산 방법

최초 방문 해결률(FTFR)은 두 가지 수치만으로 계산되는 간단한 지표입니다.

  1. 특정 기간 동안 완료된 전체 작업 수.
  2. 추가 방문 없이 완료된 작업 수.

이 정보를 바탕으로 첫 방문에서 해결된 작업 수를 전체 처리 작업 수로 나눕니다. 그 결과에 100을 곱하여 FTFR을 백분율로 계산합니다.

([첫 방문에서 완료된 총 작업 수]/[총 완료 작업 수]) x 100 = FTFR

예를 들어 한 현장 서비스 조직이 해당 연도 1분기에 200건의 서비스 요청을 처리했다고 가정해 보겠습니다. 팀은 이 중 160건을 첫 방문에서 완료했습니다. FTFR 계산은 다음과 같습니다.

(160/200) x 100 = 80

160을 200으로 나누면 FTFR은 소수 0.8이 됩니다. 이 값에 100을 곱하면 FTFR은 80%가 되며, 이는 평균 수준입니다. 이 조직은 이제 더 높은 최초 방문 해결률을 달성하기 위해 노력함으로써 서비스를 개선하고, 운영을 간소화하며, 경쟁에서 우위를 확보할 수 있습니다.

정확한 FTFR을 위한 세 가지 단계

정확한 FTFR 평가를 위해서는 조직이 세 가지 핵심 영역에 대해 합의해야 합니다:

  1. 작업 지시는 어떻게 기록됩니까? 포괄적인 보고는 더 나은 데이터를 제공합니다.
  2. 작업 완료는 어떻게 평가됩니까? 모든 인력은 작업 완료가 어떻게 평가되는지 인지하고 있어야 합니다.
  3. 보고는 어떻게 이루어집니까? 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)과 같은 더 나은 엔터프라이즈 자산 관리 툴은 데이터 수집과 정리를 간소화합니다.

낮은 최초 방문 해결률의 원인은 무엇인가요?

낮은 최초 방문 해결률(FTFR)은 일반적으로 다음과 같은 문제에서 비롯됩니다:

  • 기술 격차: 기술자가 첫 시도에서 작업을 완료할 수 있도록 충분한 교육을 받지 못한 경우입니다.
  • 커뮤니케이션 부족: 배치 담당자와 기술자 간 커뮤니케이션이 원활하지 않을 때 혼선이 발생합니다. 마찬가지로 사후 공유가 없으면 서비스 팀은 향후 작업을 개선할 수 있는 피드백을 공유할 수 없습니다.
  • 불완전한 문서화: 교육 매뉴얼, 서비스 이력 기록 및 작업 지시 노트가 충분히 상세하지 않으면 작업 품질과 보고 모두 저하될 수 있습니다.
  • 재고 부족: 부품이 충분히 확보되지 않으면 기술자가 첫 방문에서 작업을 완료하기 어려워집니다.
  • 노후되거나 복잡한 장비: 오래된 장비는 효율성이 떨어질 수 있습니다. 또한 복잡한 장비는 효과적으로 사용하기 위해 전문적인 교육이 필요합니다.

FTFR 개선 방법

높은 최초 방문 해결률(FTFR)은 서비스 제공자의 운영 전반이 기술자가 문제를 신속하고 정확하게 해결할 수 있도록 지원하는 방향으로 정렬될 때 달성됩니다.

다음과 같은 조치는 조직이 FTFR을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

  • 보다 향상된 교육에 투자
  • 더 명확한 커뮤니케이션 촉진
  • 작업 계획 및 준비 강화
  • 문서화 시스템 업데이트
  • 재고 관리 고도화
  • 고급 자산 관리 솔루션 도입

보다 향상된 교육에 투자

포괄적이고 지속적인 교육 프로그램은 기술자가 첫 방문에서 문제를 정확하게 진단하고 해결할 수 있도록 지원합니다.

정기적인 교육은 신규 장비부터 고급 진단 및 보고 툴에 이르기까지 기술자의 현장 서비스 경험 전반을 포함해야 합니다.

더 명확한 커뮤니케이션 촉진

현장 직원과 사무 인력은 최상의 결과를 위해 명확한 커뮤니케이션이 필요합니다. 부정확한 정보와 커뮤니케이션 지연은 불완전한 보고, 비효율적인 일정 관리 및 부적절한 계획으로 이어질 수 있으며, 이 모든 것은 동일 작업에 대한 재방문으로 이어질 수 있습니다.

실시간 디지털 커뮤니케이션 플랫폼은 커뮤니케이션을 중앙화하고 모든 구성원이 동일한 정보를 공유하도록 합니다. 한편 직원이 정기적으로 피드백을 제공하도록 장려하면 문제가 발생하기 전에 잠재적인 이슈를 식별할 수 있습니다.

작업 계획 및 준비 강화

철저한 준비는 후속 문제 발생 위험을 최소화합니다. 예를 들어 일정 관리가 미흡하면 기술자가 작업을 완료하기에 충분한 시간이 없는 상태로 현장에 배치될 수 있습니다.

더 나은 커뮤니케이션, 데이터 수집 및 분석을 통해 배치 담당자와 사무 인력은 서비스 팀이 첫 시도에서 작업을 완료할 수 있도록 보다 효과적으로 지원할 수 있습니다.

문서 시스템 업데이트

통합된 데이터 전략은 조직이 데이터를 관리하고 활용하여 보다 효과적인 의사결정을 추진할 수 있도록 합니다. 디지털 데이터 관리 시스템은 데이터 수집과 정리를 중앙화하여 모든 인력이 동일한 정보를 공유하도록 합니다.

현장 서비스에서는 데이터를 효과적으로 활용하면 일정 관리 및 준비와 같은 프로세스를 최적화하여 더 높은 FTFR을 달성하는 데 도움이 됩니다.

재고 관리 고도화

실시간 재고 관리 솔루션은 기술자가 필요한 예비 부품 없이 현장에 도착하는 상황을 최소화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 조직은 가장 자주 사용되는 부품을 추적하고 적시에 재고를 보충하여 공급 공백을 방지할 수 있습니다.

재고 관리는 많은 고급 자산 성능 관리 및 현장 서비스 관리 플랫폼의 핵심 구성 요소입니다.

고급 자산 관리 솔루션 도입

엔터프라이즈 자산 관리 솔루션은 운영을 간소화하여 비효율을 최소화할 수 있습니다. 조직은 자산 관리 내 생성형 AI를 플랫폼에 적용하여 과거 데이터를 분석하고 예측 유지보수 계획을 지원할 수 있습니다. 한편 통합 센서는 잠재적인 장애를 사전에 감지하여 다운타임을 완화할 수 있습니다.

현장 서비스에서의 AI 인력 교육에 투자하면 팀은 통합된 동영상 안내, 자동화된 작업 우선순위 지정 및 기타 효율성 향상 솔루션과 같은 툴에 액세스할 수 있습니다.

작성자

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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