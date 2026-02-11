최초 방문 해결률(FTFR)이란 무엇인가요?

FTFR은 최초 접촉 해결률(FCR)과 밀접하게 관련되어 있습니다. FTFR은 현장 서비스 방문을 다루는 반면, FCR은 원격 지원을 다룹니다. 이 지표는 전화, 채팅 또는 이메일과 같은 첫 접촉에서 상담원이 고객 문제를 해결하는 비율을 측정합니다.

현장 서비스와 컨택 센터 운영이 통합된 조직은 종단 간 서비스 효과를 파악하기 위해 두 지표를 모두 추적하는 경우가 많습니다.