조직의 규모에 관계없이 모든 자산 관리자는 유지 관리 계획을 간소화하고, 자산 또는 장비의 신뢰성을 강화하고, 워크플로를 최적화하여 품질과 생산성을 향상시키는 등 유사한 요구 사항에 직면해 있습니다. 최근 IBM 기업가치연구소(IBM)가 최고 공급망 책임자를 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 절반 가까이가 문제에 대응하기 위해 새로운 기술을 도입했다고 답했습니다.

생성형 인공 지능(AI) 파운데이션 모델의 강력한 기능을 기존 AI와 결합하여 복잡한 자산 환경을 더 잘 제어할 수 있게 되면 더 많은 도움이 될 것입니다. 대규모 언어 모델을 기반으로 구축된 이 파운데이션 모델은 방대한 양의 비정형 및 외부 데이터에 대해 훈련됩니다. 텍스트 및 이미지와 같은 응답을 생성하는 동시에 기존 데이터를 해석하고 조작할 수 있습니다.

생성형 AI가 현장 서비스, 유지 관리 및 규정 준수를 포함하여 엔터프라이즈 자산 관리 운영을 최적화할 수 있는 6가지 방법을 살펴보겠습니다. 생성형 AI는 다음을 수행할 수 있습니다.