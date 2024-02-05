조직의 규모에 관계없이 모든 자산 관리자는 유지 관리 계획을 간소화하고, 자산 또는 장비의 신뢰성을 강화하고, 워크플로를 최적화하여 품질과 생산성을 향상시키는 등 유사한 요구 사항에 직면해 있습니다. 최근 IBM 기업가치연구소(IBM)가 최고 공급망 책임자를 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 절반 가까이가 문제에 대응하기 위해 새로운 기술을 도입했다고 답했습니다.
생성형 인공 지능(AI) 파운데이션 모델의 강력한 기능을 기존 AI와 결합하여 복잡한 자산 환경을 더 잘 제어할 수 있게 되면 더 많은 도움이 될 것입니다. 대규모 언어 모델을 기반으로 구축된 이 파운데이션 모델은 방대한 양의 비정형 및 외부 데이터에 대해 훈련됩니다. 텍스트 및 이미지와 같은 응답을 생성하는 동시에 기존 데이터를 해석하고 조작할 수 있습니다.
생성형 AI가 현장 서비스, 유지 관리 및 규정 준수를 포함하여 엔터프라이즈 자산 관리 운영을 최적화할 수 있는 6가지 방법을 살펴보겠습니다. 생성형 AI는 다음을 수행할 수 있습니다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
현장 서비스 기술자, 유지보수 기획자 및 현장 성능 감독자가 일선 팀을 구성합니다. 자산 고장 및 수리에 대한 작업 계획과 작업 지침이 필요합니다. 하이브리드 AI 또는 머신 러닝(ML) 모델을 사용하면 새로 획득한 자산 및 현장을 포함하여 엔터프라이즈 및 게시된 데이터로 훈련을 시킬 수 있습니다.
상호작용 대화를 통해 분석을 생성하고 팀에 콘텐츠를 신속하게 제공할 수 있습니다. 이러한 지식을 활용하면 현장 서비스 가동 시간을 10%~30% 늘리고 최초 수리율을 20% 높여 비용을 절감하고 작업자 생산성을 개선하며 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
작업 지시는 작업 계획과 작업 계획에 따라 작업을 처리할 리소스를 승인하고 제공하는 활동을 주도합니다. 프로세스 자체는 간단하지만 시간이 많이 걸리기 때문에 작업 지시 계획이 지연되는 경우가 많습니다.
생성형 AI는 특정 자산 또는 클래스에 필요한 모든 지침, 부품, 도구 및 기술로 파운데이션 모델을 훈련시켜 작업 계획을 생성할 수 있도록 하여 파운데이션 모델을 강화합니다. 이를 통해 직원의 역량이 향상되어 계획 숙련도가 10%~20% 향상됩니다. 또한 생성형 AI는 자동화를 촉진하고 유지 관리 표준에 대한 업데이트를 권장하여 잠재적으로 규정 준수를 10%~25% 증가시킬 수 있습니다.
신뢰성은 자산 중심의 모든 사업에서 중요한 핵심 성과 지표입니다. 안타깝게도 숙련된 신뢰성 엔지니어가 많은 현장을 떠나 교육 교체를 위한 리소스가 제한되어 있습니다. 생성형 AI는 하이브리드 AI/ML 모델을 사용하여 과거 데이터에서 장애 및 영향 분석을 생성하므로 연속 장애의 우선순위를 지정하고 이를 최대 25%~50%까지 줄이는 동시에 사이트 안정성을 10%~15% 높일 수 있습니다.
생성형 AI 파운데이션 모델은 작업 이력, 유지 관리 계획, 작업 계획 및 예비 부품을 포함한 자산 클래스 표준을 학습할 수 있습니다. 이들은 기존 자산에 대한 현행 표준을 확인하고 준수할 것을 권장합니다. 생성형 AI 분석은 직원의 기술을 향상시켜 자산 수명을 15%~20% 연장하고 가동 시간을 약 5%~10% 늘립니다.
작업 지시가 완료되면 다음 작업으로 넘어가야 한다는 신호를 보내는 경우가 많습니다. 그러나 완료된 작업 주문을 지능적으로 분석하면 규정 준수 또는 유지 관리 프로세스에서 개선이 필요한 영역을 파악할 수 있습니다. 생성형 AI는 계획된 유지 보수의 효율성을 15%~25% 개선하기 위한 업데이트를 권장하고 완료된 작업 계획이 없는 경우 완료된 작업 계획을 기반으로 새 작업 계획을 생성하여 숙련도를 10%~20% 높일 수 있습니다.
생성형 AI는 산업, 현장 또는 자산의 안전과 규정 준수를 위한 실시간 지원을 제공하여 벌금을 25% 줄이고 규정 준수를 최대 50%까지 개선합니다. 공개된 안전 지침, 규정, 규제 서류, 판결 및 내부 데이터 소스를 사용하는 교육 모델은 계획자와 기술자의 규제 서류 제출 속도, 정확성 및 성공률을 크게 향상시킵니다.
IBM® Consulting에서 수행하는 생성형 AI 분야의 작업에 대해 자세히 알아보세요.
AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
IBM Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.