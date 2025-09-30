자산 성능 관리란?

효과적인 APM은 자산 라이프사이클의 첫 번째 단계인 계획에서 시작됩니다. 자산을 인수하기 전에 의사 결정권자는 자산의 운영 및 유지보수가 회사의 전반적인 운영 방식에 어떻게 부합하는지 고려해야 합니다. 이를 위해서는 자산의 가치를 평가해야 합니다.

자산 평가는 조직과 산업에 따라 크게 다릅니다. 예를 들어, 음식 배달 사업에서는 상품 운송에 사용되는 차량의 상태와 성능이 매우 중요합니다. 그러나 소프트웨어 회사의 경우 가끔 사용하는 차량을 소유하고 있을 수는 있지만 차량의 상태와 성능은 일상적인 비즈니스 운영에 중요하지 않습니다. 따라서 이 두 조직은 동일한 자산에 대해 서로 다른 가치를 부여할 것입니다. APM 구성을 시작할 때 먼저 비즈니스 운영에 중요한 자산을 선택하세요. 우선순위가 낮은 자산의 상태는 나중에 해결할 수 있습니다.