두 가지 유형의 유지보수 전략 모두 가동 시간을 늘리고 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄여, 자산의 신뢰성과 수명 주기를 개선합니다. 주요 차이점은 타이밍과 자산의 미래 상태를 예측하는 능력에 있습니다.

예방 유지보수 프로그램은 과거 데이터를 사용하여 자산의 예상 상태를 예측하고 정해진 간격으로 일상적인 유지보수 작업을 사전에 예약합니다. 이는 계획 수립에는 좋지만, 대부분의 자산 장애가 예상치 못한 상황에서 발생한다는 점을 고려하면 자산의 유지보수가 부족하거나 과도할 수 있습니다. 예를 들어, 문제를 너무 늦게 진단하여 자산 손상을 방지하지 못하면 문제를 해결하는 동안 가동 중지 시간이 길어지거나 필요하지 않은 시간과 비용이 지출될 수 있습니다.

예측 유지보수는 장비의 실제 상태를 이해하여 불필요한 유지보수를 방지합니다. 즉, 예방 유지 관리보다 더 일찍 문제를 발견하고 수정하여 더 심각한 문제가 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.

예측 유지보수는 인공 지능, 머신 러닝, 사물 인터넷(IoT)과 같은 새로운 기술을 활용하여 인사이트를 생성합니다. 유지보수 관리 시스템 및 소프트웨어는 수정 유지보수 작업 주문을 자동으로 생성하여 유지보수 팀, 데이터 과학자, 그리고 기타 직원이 더 현명하고 신속하며 재정적으로 건전한 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

인력, 예비 부품 공급망 같은 재고 관리 워크플로는 에너지 사용량과 낭비를 최소화하여 더욱 효율적이고 지속 가능하게 됩니다. 예측 유지보수는 디지털 트윈과 같은 실시간 분석을 기반으로 다른 유지보수 관행에 데이터를 제공하여, 생산 공정에 아무 위험 없이 시나리오 및 기타 유지보수 옵션을 모델링하는 데 사용할 수 있습니다.

예측 유지보수가 효과적이거나 가능하기 위해서는 복잡성, 교육, 데이터와 같이 극복해야 할 장애물이 있습니다. 예측 유지보수에는 최신 데이터 및 시스템 인프라가 필요하므로 예방 유지보수와 비교할 때 설정 비용이 많이 들 수 있습니다. 새로운 도구와 프로세스를 사용하고 데이터를 올바르게 해석하도록 인력을 교육하는 데는 많은 비용과 시간이 소요될 수 있습니다. 예측 유지보수는 또한 상당한 양의 특정 데이터 수집에 의존합니다. 마지막으로 예측 유지보수 전략을 구현하려면 미리 결정된 일상 운영에서 보다 유연한 일상 운영으로의 전환을 수용하기 위한 문화적 변화가 필요하며, 이는 까다로울 수 있습니다.

요약하자면, 예방 및 예측 유지보수 전략은 모두 자산 신뢰성을 높이고 장애 위험을 줄이는 데 중점을 두지만, 그 차이는 매우 큽니다. 예방 유지보수는 정기적이고 일상적인 반면, 예측 유지보수는 적시에 특정 자산에 대한 올바른 정보를 제공하는 데 중점을 둡니다. 예방 유지보수는 실패 패턴을 예측할 수 있고(예: 반복되거나 빈번한 문제) 실패의 영향이 상대적으로 낮은 자산에 적합한 반면, 예측 유지보수는 실패를 예측하기 어렵고 실패가 비즈니스에 미치는 영향이 높은 전략적 자산에 더 유리할 수 있습니다. 궁극적으로 예측 유지보수 전략이 성공적으로 적용되고 실행되면 최적화된 유지보수 및 자산 성능을 통해 고객 만족도를 높이고 비용을 크게 절감할 수 있습니다.