데이터 센터 현대화란 무엇인가요?

기존 데이터 센터는 중앙 집중식 모델을 따랐습니다. 물리적 서버에서 개별 애플리케이션이 실행되고 팀은 특정 호스트에 스토리지 시스템을 연결했으며, 네트워크 구성에는 수동 작업이 필요했습니다. 엔터프라이즈 자원 관리(ERP)와 데이터베이스 같은 엔터프라이즈 애플리케이션 실행을 수반하는 워크로드에서는 이 모델이 잘 작동했습니다.

첨단 데이터 센터로의 전환은 서버 가상화에서 출발했는데, 이를 통해 작업 부하를 물리적 하드웨어에서 분리하고 여러 애플리케이션이 단일 서버에서 리소스를 공유하게 되었습니다. 소프트웨어로 정의되는 인프라는 이를 스토리지와 네트워킹으로 확장했습니다.

컨테이너와 쿠버네티스의 도입으로 이식성이 높아져 애플리케이션이 온프레미스 서버, 프라이크 클라우드, 퍼블릭 클라우드 플랫폼을 넘나들며 일관되게 실행될 수 있게 되었습니다. 이렇게 데이터 센터 전체를 관리하는 소프트웨어 기반 접근 방식을 소프트웨어 정의 데이터 센터 (SDDC)라고 합니다.

첨단 최신 데이터 센터는 이제 더 이상 고정된 위치에 있지 않습니다. 핵심 시설, 클라우드 기반 플랫폼, 엣지 로케이션에 걸쳐 있으며 하드웨어와의 물리적 근접성이 아닌 성능, 비용, 지연 시간, 규정 준수를 기반으로 워크로드가 이동합니다. 이러한 분산형 하이브리드 클라우드 모델을 통해 조직은 성능이 가장 뛰어난 곳에서 워크로드를 실행하는 유연성을 확보하고 소프트웨어 및 자동화를 통해 리소스 프로비저닝과 관리를 주도할 수 있습니다.

AI 데이터 센터는 한 단계 더 나아가, 기존 데이터 센터가 처리하도록 설계되지 않았던 AI 학습 및 추론 워크로드의 규모와 성능 요구 사항을 충족하도록 구축되었습니다.