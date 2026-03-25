서버 가상화란 무엇인가요?

서버 가상화는 현대 기업 IT의 핵심 기능입니다. 예를 들어 항공편을 예약하거나 라이브 음악 공연을 스트리밍하거나 회사 애플리케이션에 원격으로 액세스할 때, 이러한 경험을 지원하는 애플리케이션은 대부분 가상화된 서버에서 실행됩니다. 이러한 인프라는 조직이 물리적 하드웨어 사용을 줄이면서 수천 개의 워크로드를 실행할 수 있도록 합니다.

기존 서버 환경에서는 조직이 하나의 물리적 서버를 하나의 애플리케이션에 할당하기 때문에 서버가 충분히 활용되지 못하는 경우가 많습니다. 서버 가상화는 이러한 구조를 변화시킵니다. 여러 가상 머신(VM)이 하나의 물리적 서버를 공유하면서도 각각 전용 리소스를 할당받고 서로 격리된 상태로 운영됩니다. 그 결과 운영 비용이 낮고 확장이 빠르며 관리 효율성이 높은 인프라가 구현됩니다.

오늘날 서버 가상화는 클라우드 컴퓨팅과 현대 데이터 센터 운영의 기반입니다. SkyQuest의 연구에 따르면 글로벌 서버 가상화 시장은 2024년에 90억 달러 규모로 추정됩니다. 이 보고서는 해당 시장이 연평균 성장률(CAGR) 5.0%로 성장하여 2033년에는 139억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망합니다.1

조직이 데이터 센터를 통합하고 하이브리드 멀티클라우드 환경을 관리함에 따라 가상화 인프라에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 서버 가상화는 또한 조직이 인공지능(AI) 워크로드를 지원하고 여러 지역에 걸친 인프라 관리에서 데이터 주권 요구사항을 충족할 수 있는 유연성을 제공합니다.