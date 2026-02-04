AI 주권이란 무엇인가요?

조직이 AI 및 생성형 AI(gen AI) 워크로드를 확장함에 따라 AI 주권은 중요한 우선순위가 되었습니다. IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면 응답한 경영진의 약 79%가 2030년까지 AI가 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 이러한 빠른 도입은 AI 인프라에 대한 새로운 의존성을 만들고 통제, 규정 준수 및 경쟁과 관련된 문제를 야기합니다.

전반적으로 디지털 주권은 정부와 기업 모두에게 중요한 요소가 되었습니다. IBM 2025 CEO 연구에 따르면 리더들은 주권 관련 과제를 해결하는 동시에 AI 및 클라우드 전략에 집중하고 있습니다. 이러한 추세는 스타트업부터 대기업까지 기업이 완전히 통제하고 관리할 수 있는 소버린 클라우드 및 AI에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

전 세계 정부 또한 소버린 AI 역량을 구축하고 국가 AI 전략을 추진하고 있습니다. 이들은 국가 안보를 보호하고 공공 부문에서 AI 시스템의 기술 주권을 확보하기 위해 이를 추진하고 있습니다.

마지막으로 AI 기술은 기존 IT 인프라를 넘어서는 주권 문제를 야기합니다. 예를 들어 파운데이션 모델과 대규모 언어 모델(LLMs)과 같은 AI 모델은 지속적인 학습과 업데이트에 의존하며, 추론은 복잡한 IT 환경 전반에서 실시간으로 수행됩니다. 규제 요구사항에는 데이터 스토리지(예: 프라이빗 클라우드 스토리지)뿐만 아니라 모델 성능과 의사결정 운영도 포함됩니다. 요약하면 시스템 아키텍처에 통제를 내재화하는 것이 필수 요소가 되었습니다.