인공지능 IT 인프라

AI 주권이란 무엇인가요?

게시일 2026년 02월 4일
여러 개의 컴퓨터 화면이 있는 제어 센터
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

AI 주권 정의

AI 주권은 관련 IT 인프라, 데이터, AI 모델 및 운영을 포함한 인공지능(AI) 기술 스택을 통제할 수 있는 조직 또는 국가의 역량을 의미합니다.

전 세계적으로 AI 도입이 증가함에 따라 AI 주권은 데이터 거주성에 대한 우려에서 총체적 전략으로 발전했습니다. 현대의 AI 시스템은 지속적으로 운영되며 민감한 데이터와 독점 모델에 의존합니다. 이는 책임성, 감사 가능성 및 데이터 거버넌스와 관련된 새로운 과제를 제시합니다.

이제 기업은 데이터가 어디에 저장되는지와 어떻게 사용되는지에 대한 권한을 필요로 합니다. 기업은 누가 AI 플랫폼을 운영하는지, 모델이 어디서 어떻게 배포되는지, 그리고 규제 요구사항이 준수되는지를 통제하기 위한 AI 기반 거버넌스가 필요합니다.

전반적으로 AI 주권은 일반적인 데이터 주권데이터 규정 준수 규제를 넘어서는 개념입니다. 이는 데이터 보안과 규정 준수에 대한 자율성을 유지하고 운영 복원력을 보장하며 AI 시대의 경쟁력을 유지하는 것을 의미합니다.

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AI 주권이 중요한 이유는 무엇인가요?

조직이 AI 및 생성형 AI(gen AI) 워크로드를 확장함에 따라 AI 주권은 중요한 우선순위가 되었습니다. IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면 응답한 경영진의 약 79%가 2030년까지 AI가 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 이러한 빠른 도입은 AI 인프라에 대한 새로운 의존성을 만들고 통제, 규정 준수 및 경쟁과 관련된 문제를 야기합니다.

전반적으로 디지털 주권은 정부와 기업 모두에게 중요한 요소가 되었습니다. IBM 2025 CEO 연구에 따르면 리더들은 주권 관련 과제를 해결하는 동시에 AI 및 클라우드 전략에 집중하고 있습니다. 이러한 추세는 스타트업부터 대기업까지 기업이 완전히 통제하고 관리할 수 있는 소버린 클라우드 및 AI에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

전 세계 정부 또한 소버린 AI 역량을 구축하고 국가 AI 전략을 추진하고 있습니다. 이들은 국가 안보를 보호하고 공공 부문에서 AI 시스템의 기술 주권을 확보하기 위해 이를 추진하고 있습니다.

마지막으로 AI 기술은 기존 IT 인프라를 넘어서는 주권 문제를 야기합니다. 예를 들어 파운데이션 모델대규모 언어 모델(LLMs)과 같은 AI 모델은 지속적인 학습과 업데이트에 의존하며, 추론은 복잡한 IT 환경 전반에서 실시간으로 수행됩니다. 규제 요구사항에는 데이터 스토리지(예: 프라이빗 클라우드 스토리지)뿐만 아니라 모델 성능과 의사결정 운영도 포함됩니다. 요약하면 시스템 아키텍처에 통제를 내재화하는 것이 필수 요소가 되었습니다.

Mixture of Experts | 12월 12일, 에피소드 85

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AI 주권과 주권 AI 비교

AI 주권과 소버린 AI라는 용어는 밀접하게 관련되어 있으며 종종 동일한 의미로 사용됩니다. 두 용어는 종종 동일하게 취급되지만, 그 차이를 이해하면 기업이 AI 시스템에 대한 통제를 확보하기 위해 무엇이 필요한지 명확해집니다.

  • AI 주권: AI 주권은 데이터, 모델, 운영 및 거버넌스를 포함한 AI 에코시스템 전반에 대한 조직 또는 국가의 통제를 의미합니다. 여기에는 AI 시스템이 어떻게 사용되는지, 누가 이를 운영하는지, 그리고 지역 규정을 준수하는지 여부를 결정할 수 있는 권한이 포함됩니다.
  • 소버린 AI: 소버린 AI는 조직이 직접 구축하고 통제하는 인프라 및 기술 역량을 의미합니다(예: 데이터 센터, GPU, 컴퓨팅 리소스). 또한 지역 경계 내에서 구축, 학습 및 배포되며 로컬 데이터를 사용하는 AI 모델도 포함됩니다.

요약하면 소버린 AI는 AI 주권을 위한 필수 기술 기반을 제공합니다.

AI 주권은 어떻게 작동하나요?

AI 주권은 기존의 데이터 거주성과 데이터 스토리지 개념에서 벗어나는 것을 의미합니다. AI 시스템은 지속적으로 운영되며 민감한 정보를 실시간으로 처리하고 지속적인 거버넌스와 감독이 필요한 독립적인 의사결정을 수행합니다.

이는 다음과 같은 핵심 구성 요소를 포함하는 총체적 전략으로 이해해야 합니다.

  • 데이터 주권
  • 운영 주권
  • 디지털 주권
  • AI 인프라

데이터 주권

조직은 AI 시스템에서 사용되는 모든 데이터(예: 학습 데이터 세트, 실시간 입력, 모델 출력)가 생성된 국가 또는 지역의 법률을 따르도록 보장합니다.

데이터 주권은 단순한 저장 위치를 넘어서는 개념입니다. 이는 데이터가 AI 파이프라인을 통해 어떻게 흐르는지, 누가 접근할 수 있는지, 그리고 수명 주기 동안 어떻게 보호되는지를 포함합니다.

운영 주권

AI 시스템에 대한 지속적인 통제는 핵심 인프라가 항상 가동 상태이며 접근 가능하도록 보장합니다. 이 범위에는 시스템 가용성, 성능 관리, 재해 복구(DR), 사이버 복구자동화 기능에 대한 권한을 유지하는 것이 포함됩니다.

운영 주권에는 지정학적 혼란이나 규제 변화가 발생하는 경우에도 운영을 감사하고 구성을 수정하며 비즈니스 연속성을 보장할 수 있는 능력도 포함됩니다.

디지털 주권

조직은 독점형이든 오픈 소스이든 관계없이 모델, 알고리즘 및 학습 프로세스를 포함한 AI 기술을 통제해야 합니다.

디지털 주권은 기업이 모델이 어떻게 작동하는지 확인하고 특정 결정을 내리는 이유를 이해하며 AI 동작이 내부 규칙과 규제 요구사항을 준수하는지 검증할 수 있도록 합니다.

AI 인프라

AI 인프라는 LLM 학습 및 추론을 위한 GPU 유닛(예: NVIDIA GPU), 충분한 컴퓨팅 및 스토리지 용량을 갖춘 데이터 센터, 네트워킹 인프라 및 API를 포함합니다.

이러한 리소스는 AI 애플리케이션과 워크로드를 대규모로 지원하는 데 필요한 가속 컴퓨팅 기반을 제공합니다.

AI 개발 및 배포 모델

조직은 각자의 요구사항과 사용 사례에 맞게 설계된 다양한 인프라 및 AI 전략을 통해 AI 주권을 구현합니다. 이러한 접근 방식에는 다음이 포함됩니다.

  • 퍼블릭 클라우드 및 하이브리드 클라우드
  • 온프레미스 및 분산 클라우드

퍼블릭 클라우드 및 하이브리드 클라우드

일부 조직은 AI 기반 워크로드를 위해 퍼블릭 또는 하이브리드 클라우드 환경을 사용합니다. 이들은 지역별 인프라, 고객 관리형 암호화 키 및 자동화된 거버넌스 프레임워크와 같은 통제를 통해 주권을 유지합니다.

이 접근 방식은 종종 소버린 클라우드를 기반으로 구축되며 데이터와 운영에 대한 통제를 유지하면서 확장성과 운영 효율성을 제공합니다.

온프레미스 및 분산 클라우드

다른 기업들은 최대한의 자율성을 위해 온프레미스 또는 분산 클라우드 모델을 선택하며, 자체 데이터 센터 또는 지역에서 통제 가능한 공급자를 통해 AI 인프라를 운영합니다.

이 접근 방식은 워크플로와 전체 AI 스택에 대한 직접적인 통제 권한을 유지하는 데 도움이 됩니다.

AI 주권의 이점

AI 주권은 조직이 AI 환경을 통제하는 데 도움이 되는 다양한 이점을 제공합니다. 글로벌 AI 산업이 2031년까지 1조 달러 규모로 성장함에 따라¹ 이러한 이점은 더욱 중요해지고 있습니다.

AI 주권의 이점에는 다음과 같은 항목이 포함됩니다.

  • 보안 및 데이터 보호: 의료 및 금융과 같은 규제가 엄격한 산업의 조직이 맞춤형 보안 제어, 제로 트러스트 액세스 및 강화된 암호화를 구현할 수 있도록 합니다. 이러한 데이터 보호 기능은 독점 데이터, 지적 재산 및 모델 운영을 보호합니다. 이러한 사이버 보안 조치는 악의적인 행위자와 공급망 위협으로부터 보호하는 데에도 도움이 됩니다.
  • 규정 준수 및 위험 완화: 규정(예: GDPR, HIPAA, EU AI Act) 준수를 지속적으로 입증하는 데 필요한 아키텍처와 제어 기능을 제공합니다. 조직은 AI 시스템이 어디에서 실행되는지, 데이터가 어떻게 사용되는지, 그리고 의사결정이 어떻게 이루어지는지를 입증할 수 있습니다. 이는 벌금을 방지하고 다양한 관할 지역에서의 시장 접근성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
  • 운영 복원력 및 비즈니스 연속성: 외부 AI 솔루션 공급자 및 해외 통제 인프라에 대한 의존도를 줄이고, 지정학적 혼란, 공급업체 장애 및 변화하는 규제에 대한 보호를 강화합니다. 조직은 외부 요인이 AI 서비스 접근에 영향을 미치는 경우에도 운영을 유지하고 수익 흐름을 보호할 수 있습니다.
  • 경쟁 우위 및 AI 혁신: 조직이 더 빠르게 혁신하고 독점 역량을 보호하며 경쟁력을 유지할 수 있도록 합니다. AI 인프라와 모델을 통제함으로써 조직은 민감한 데이터를 활용해 시스템을 파인튜닝하고 특정 요구사항에 맞게 AI 동작을 맞춤화할 수 있습니다.
  • 지속 가능성 및 리소스 제어: AI 워크로드가 어디에서 어떻게 실행되는지를 통제하고 재생 가능 에너지를 활용하며 운영을 환경 목표에 맞춤으로써, 지역 우선순위에 따라 에너지 소비와 리소스 배치를 최적화할 수 있습니다.

AI 주권 모범 사례

AI 주권 계획은 기존 인프라와 비즈니스 목표에 부합하는 모범 사례를 수립하는 것에서 시작됩니다.

주권 요구사항 정의

데이터 거주성 요구사항, 규제 의무, 운영 독립성 기준 및 허용 가능한 위험 임계값을 설정합니다. 이 계획을 활용하여 아키텍처 결정과 공급업체 또는 파트너 선택을 안내합니다.
아키텍처에 주권 내재화

기존 시스템 위에 제어를 추가하는 대신 인프라 수준에서 제어를 내재화합니다. 이 설계에는 고객이 운영하는 컨트롤 플레인과 정의된 범위 내에서 실행되는 통제된 AI 추론이 포함됩니다.
감독 및 감사 구현

데이터 흐름, 모델 동작, 액세스 패턴 및 운영 활동에 대한 실시간 가시성을 확보합니다. 자동화된 모니터링을 통해 조직은 필요 시 규정 준수를 입증하고 주권 위반을 감지할 수 있습니다.
배포 유연성 유지

주권 통제를 유지하면서도 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 엣지와 같은 환경 간에 완전한 상호 운용성을 갖고 이동할 수 있도록 시스템을 설계합니다. 이러한 유연성은 공급업체 종속을 줄이고 규제와 비즈니스 요구 및 이니셔티브가 변화함에 따라 다양한 선택지를 제공합니다.
명확한 AI 거버넌스 수립

AI 사용 방식, 데이터 처리 요구사항, 모델 승인 절차 및 사고 대응 절차를 정의하는 정책을 수립합니다. AI 거버넌스는 기술적 통제가 조직의 가치와 규제 요구사항에 부합하도록 보장합니다.

작성자

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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각주

1 Artificial Intelligence—Worldwide, Statista, 2025년 10월