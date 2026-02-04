AI 주권이란 무엇인가요?

전 세계적으로 AI 도입이 증가함에 따라 AI 주권은 데이터 거주성에 대한 우려에서 총체적 전략으로 발전했습니다. 현대의 AI 시스템은 지속적으로 운영되며 민감한 데이터와 독점 모델에 의존합니다. 이는 책임성, 감사 가능성 및 데이터 거버넌스와 관련된 새로운 과제를 제시합니다.
이제 기업은 데이터가 어디에 저장되는지와 어떻게 사용되는지에 대한 권한을 필요로 합니다. 기업은 누가 AI 플랫폼을 운영하는지, 모델이 어디서 어떻게 배포되는지, 그리고 규제 요구사항이 준수되는지를 통제하기 위한 AI 기반 거버넌스가 필요합니다.
전반적으로 AI 주권은 일반적인 데이터 주권 및 데이터 규정 준수 규제를 넘어서는 개념입니다. 이는 데이터 보안과 규정 준수에 대한 자율성을 유지하고 운영 복원력을 보장하며 AI 시대의 경쟁력을 유지하는 것을 의미합니다.
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
조직이 AI 및 생성형 AI(gen AI) 워크로드를 확장함에 따라 AI 주권은 중요한 우선순위가 되었습니다. IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면 응답한 경영진의 약 79%가 2030년까지 AI가 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 이러한 빠른 도입은 AI 인프라에 대한 새로운 의존성을 만들고 통제, 규정 준수 및 경쟁과 관련된 문제를 야기합니다.
전반적으로 디지털 주권은 정부와 기업 모두에게 중요한 요소가 되었습니다. IBM 2025 CEO 연구에 따르면 리더들은 주권 관련 과제를 해결하는 동시에 AI 및 클라우드 전략에 집중하고 있습니다. 이러한 추세는 스타트업부터 대기업까지 기업이 완전히 통제하고 관리할 수 있는 소버린 클라우드 및 AI에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
전 세계 정부 또한 소버린 AI 역량을 구축하고 국가 AI 전략을 추진하고 있습니다. 이들은 국가 안보를 보호하고 공공 부문에서 AI 시스템의 기술 주권을 확보하기 위해 이를 추진하고 있습니다.
마지막으로 AI 기술은 기존 IT 인프라를 넘어서는 주권 문제를 야기합니다. 예를 들어 파운데이션 모델과 대규모 언어 모델(LLMs)과 같은 AI 모델은 지속적인 학습과 업데이트에 의존하며, 추론은 복잡한 IT 환경 전반에서 실시간으로 수행됩니다. 규제 요구사항에는 데이터 스토리지(예: 프라이빗 클라우드 스토리지)뿐만 아니라 모델 성능과 의사결정 운영도 포함됩니다. 요약하면 시스템 아키텍처에 통제를 내재화하는 것이 필수 요소가 되었습니다.
AI 주권과 소버린 AI라는 용어는 밀접하게 관련되어 있으며 종종 동일한 의미로 사용됩니다. 두 용어는 종종 동일하게 취급되지만, 그 차이를 이해하면 기업이 AI 시스템에 대한 통제를 확보하기 위해 무엇이 필요한지 명확해집니다.
요약하면 소버린 AI는 AI 주권을 위한 필수 기술 기반을 제공합니다.
AI 주권은 기존의 데이터 거주성과 데이터 스토리지 개념에서 벗어나는 것을 의미합니다. AI 시스템은 지속적으로 운영되며 민감한 정보를 실시간으로 처리하고 지속적인 거버넌스와 감독이 필요한 독립적인 의사결정을 수행합니다.
이는 다음과 같은 핵심 구성 요소를 포함하는 총체적 전략으로 이해해야 합니다.
조직은 독점형이든 오픈 소스이든 관계없이 모델, 알고리즘 및 학습 프로세스를 포함한 AI 기술을 통제해야 합니다.
디지털 주권은 기업이 모델이 어떻게 작동하는지 확인하고 특정 결정을 내리는 이유를 이해하며 AI 동작이 내부 규칙과 규제 요구사항을 준수하는지 검증할 수 있도록 합니다.
조직은 각자의 요구사항과 사용 사례에 맞게 설계된 다양한 인프라 및 AI 전략을 통해 AI 주권을 구현합니다. 이러한 접근 방식에는 다음이 포함됩니다.
일부 조직은 AI 기반 워크로드를 위해 퍼블릭 또는 하이브리드 클라우드 환경을 사용합니다. 이들은 지역별 인프라, 고객 관리형 암호화 키 및 자동화된 거버넌스 프레임워크와 같은 통제를 통해 주권을 유지합니다.
이 접근 방식은 종종 소버린 클라우드를 기반으로 구축되며 데이터와 운영에 대한 통제를 유지하면서 확장성과 운영 효율성을 제공합니다.
AI 주권은 조직이 AI 환경을 통제하는 데 도움이 되는 다양한 이점을 제공합니다. 글로벌 AI 산업이 2031년까지 1조 달러 규모로 성장함에 따라¹ 이러한 이점은 더욱 중요해지고 있습니다.
AI 주권의 이점에는 다음과 같은 항목이 포함됩니다.
AI 주권 계획은 기존 인프라와 비즈니스 목표에 부합하는 모범 사례를 수립하는 것에서 시작됩니다.
데이터 거주성 요구사항, 규제 의무, 운영 독립성 기준 및 허용 가능한 위험 임계값을 설정합니다. 이 계획을 활용하여 아키텍처 결정과 공급업체 또는 파트너 선택을 안내합니다.
기존 시스템 위에 제어를 추가하는 대신 인프라 수준에서 제어를 내재화합니다. 이 설계에는 고객이 운영하는 컨트롤 플레인과 정의된 범위 내에서 실행되는 통제된 AI 추론이 포함됩니다.
데이터 흐름, 모델 동작, 액세스 패턴 및 운영 활동에 대한 실시간 가시성을 확보합니다. 자동화된 모니터링을 통해 조직은 필요 시 규정 준수를 입증하고 주권 위반을 감지할 수 있습니다.
AI 사용 방식, 데이터 처리 요구사항, 모델 승인 절차 및 사고 대응 절차를 정의하는 정책을 수립합니다. AI 거버넌스는 기술적 통제가 조직의 가치와 규제 요구사항에 부합하도록 보장합니다.
진화하는 ABI 솔루션 환경에 대한 고유한 인사이트를 제공하고 데이터 및 분석 리더를 위한 주요 결과, 가정 및 권장 사항을 강조합니다.
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
기업이 성공하려면 데이터를 활용하여 고객 충성도를 높이고 비즈니스 프로세스를 자동화하며 AI 기반 솔루션으로 혁신을 이루어야 합니다.
IBM Consulting을 통해 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하여 비즈니스 이점을 제공하는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.
더 나은 의사 결정을 위한 AI 기반 인사이트인 Cognos Analytics 12.0을 소개합니다.