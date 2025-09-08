Che cos'è la pianificazione strategica IT?

Dopo che i team hanno colmato le lacune comunicative e si sono allineati attorno a una serie di priorità condivise, spesso delineano le misure tangibili che intraprenderanno per raggiungere tali obiettivi.

Questo obiettivo prevede l'assegnazione di responsabilità a diversi gruppi e l'elaborazione di tempistiche e workflow per le tappe principali. Ad esempio, la fase uno può essere completata in due mesi, la fase due in sei mesi e la fase tre in 12 mesi. Inoltre, questo processo comporta l'identificazione di dati e metriche che possono essere utilizzati per misurare i progressi. Le roadmap spesso mettono in evidenza le potenziali interdipendenze tra i team, aiutando a identificare dove la collaborazione o il sequenziamento sono critici.