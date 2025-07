La pianificazione agile funziona abbracciando la mentalità e i principi agili. Invece di seguire un piano fisso a lungo termine, i progetti vengono suddivisi in sprint che consentono aggiustamenti frequenti. Al termine di ogni sprint, gli stakeholder hanno l'opportunità di organizzare una retrospettiva in cui viene esaminato il lavoro svolto durante lo sprint. Le lezioni apprese vengono annotate e vengono apportate le modifiche necessarie per gli sprint futuri. Qualsiasi lavoro che non viene completato durante uno sprint viene aggiunto al backlog e assegnato per il completamento durante lo sprint successivo.

La pianificazione agile spesso incorpora framework e metodologie agili popolari come Scrum e Kanban. Scrum è un framework agile molto conosciuto, spesso utilizzato per lo sviluppo di software, che consente ai team di assumersi la piena responsabilità del processo decisionale durante lo sviluppo di un prodotto o servizio.

In Scrum, i team di grandi dimensioni vengono suddivisi in unità più piccole, guidate da uno Scrum master. Lo Scrum master risponde al proprietario del prodotto, che funge da punto di contatto tra i vari team Scrum. Questi piccoli team sono incoraggiati ad assumersi la responsabilità dei compiti assegnati durante ogni sprint, consentendo adattabilità e soluzioni creative senza la necessità di fermarsi per attendere il feedback degli altri stakeholder.

Kanban è una metodologia visiva di gestione dei progetti e dei workflow che utilizza una tavola Kanban con schede e colonne per comprendere meglio la progressione e la responsabilità del progetto. Le tavole Kanban aiutano i team a tenere traccia della situazione di un progetto e di chi è responsabile del passaggio del progetto alla fase successiva. Kanban viene utilizzato per limitare i lavori in corso, identificare e risolvere i colli di bottiglia e migliorare continuamente il flusso dei progetti.