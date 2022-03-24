Cos'è la realizzazione del valore?

Affinché le aziende raggiungano l'allineamento ai propri obiettivi aziendali, è essenziale definire chiaramente e comunicare il valore fornito dagli obiettivi della strategia aziendale e della tecnologia. Un VRO convaliderà e assicurerà l'allineamento continuo alla strategia aziendale attraverso il processo di monitoraggio, regolazione e calibrazione degli obiettivi definiti. Fornire un framework e metriche chiave per quantificare i risultati legati agli obiettivi strategici consente un maggiore livello di trasparenza, responsabilità e coinvolgimento.

In un percorso di trasformazione del cloud, i KPI tipici riflettono un miglioramento a livello di velocità di immissione sul mercato, esperienza del cliente, produttività degli sviluppatori IT, soddisfazione dei dipendenti e riduzione dei costi di manodopera dell'IT. Questi KPI forniscono una singola fonte affidabile di informazioni per gli stakeholder e generano valore in tutta l'azienda. La presentazione dei risultati, visualizzati tramite una dashboard in tutta l'azienda, è fondamentale per la trasparenza e la capacità di adattarsi continuamente agli obiettivi. L'arte di creare queste dashboard richiede la giusta matrice di risultati aziendali ben progettati, mappati su metriche oggettive chiave in tutta l'organizzazione.

Adattare gli elementi della realizzazione del valore alla responsabilità dei processi e delle persone, con il supporto di tecnologia/strumenti, è il ruolo della governance. La governance non è un Project Management Office (PMO); si tratta di fare delle scelte. Una governance efficace implica un processo decisionale che parte dal basso. È importante consentire ai team di fare scelte che si evolvono nel tempo e trovare leader che rimuovano in modo proattivo le funzioni di blocco per i team. I middle manager accelerano il cambiamento passando a un posto di lavoro orientato alle persone, emotivamente intelligente e autentico.

Un meccanismo di governance agile per tracciare gli OKR e i KPI, abbinato al continuo allineamento alla leadership, promuove cambiamenti e interventi rapidi per rimanere allineati agli obiettivi. Questo approccio offre ai team un margine di manovra sufficiente, elimina le distrazioni e chiarisce quanto impegno a livello di tempo è necessario per assegnare le priorità agli obiettivi. Le operazioni stabili sono fondamentali, tuttavia incidenti, interruzioni e ritardi limiteranno i risparmi.