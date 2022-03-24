Cos'è la realizzazione del valore?

Una trasformazione aziendale di successo si basa su una strategia di business ben fondata che matura grazie a dirigenti senior che vocalizzano le sponsorizzazioni e dimostrano un impegno costante verso una visione chiara e trasparente. Deve trattarsi di una strategia in cui un'organizzazione (dall'alto verso il basso e trasversale) creda, sostenga e nella cui esecuzione abbia fiducia. La realizzazione del valore è fondamentale per comprendere le caratteristiche del cambiamento strategico e come tale cambiamento influisca sugli obiettivi operativi e di trasformazione, al fine di elaborare una strategia di implementazione.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
In termini più semplici, la realizzazione del valore è la capacità di misurare l'influenza diretta dei progetti e delle persone sugli obiettivi aziendali a livello dirigenziale. Monitorando il valore che un'azienda o uno stakeholder ricevono da un'iniziativa aziendale, viene fornito loro un modo tangibile per monitorare l'effettivo impatto aziendale che un'iniziativa ha sui clienti, sulle operazioni e, in ultima analisi, sugli azionisti. L'allineamento ai risultati aziendali accelera il percorso di un'azienda verso l'hybrid cloud, stabilendo chiaramente un ROI corretto in base al rischio di una trasformazione del portfolio, attraverso insight e prove concrete.
Il vero cambiamento richiede comportamenti di leadership specifici, coaching ed early adopter per garantire una trasformazione a lungo termine. I team e le organizzazioni devono essere flessibili e disposti a cambiare per diventare il più efficaci possibili. È necessario stabilire metriche chiare per il successo, esaminando tutti i processi e le funzioni principali al fine di evitare di regredire ai vecchi modi di lavorare. Ciò include la comprensione degli obiettivi attuali, la creazione di una solida base e la definizione di chiari valori e principi guida. La realizzazione del valore consente di quantificare il valore e fornisce la prova dei progressi compiuti nel percorso di trasformazione.
Un percorso di realizzazione del valore richiede una "Stella Polare" e l'approccio basato su obiettivi e risultati chiave (OKR) è il metodo leader di mercato per trovarla. L'approccio OKR fornisce un metodo di definizione degli obiettivi che aiuta a migliorare le prestazioni e a promuovere il cambiamento in tutta l'organizzazione. Questi obiettivi sono allineati alla strategia aziendale e mappati ai risultati chiave attesi quale risultato della strategia. I risultati chiave vengono formulati attraverso una serie di indicatori chiave di prestazione (KPI) o risultati tangibili attraverso varie iniziative. I KPI si estendono quindi ai risultati, mostrando una visibilità diretta degli obiettivi aziendali finali.
Abbiamo visto che l'allineamento dei KPI o delle metriche di lavoro agli obiettivi organizzativi porta a miglioramenti significativi, tra cui una riduzione del costo totale di proprietà (TCO) del 40% e un aumento del 25% del time to market. Un'azienda può introdurre un rollout agile e distribuito di realizzazione del valore utilizzando un approccio standardizzato che emerge da un Cloud Center of Excellence (CCoE). Via via che l'agilità organizzativa matura, l'attenzione del CCoE si sposta spesso sulla standardizzazione dell'approccio, sulla misurazione del valore e sull'accelerazione del cambiamento. La creazione di un Value Realization Office (VRO) aiuterà a definire le best practice per la leadership.
Inizialmente, il VRO si concentra sulla valutazione delle attuali pratiche agili parallele e sulla determinazione di come tali pratiche possano essere logicamente standardizzate in tutta l'azienda. Con una progettazione standardizzata per la scalabilità, il VRO guida l'allineamento dei team al progetto aziendale, mentre i progetti pilota si espandono verso nuovi team. Utilizzando gli apprendimenti dei dati raccolti dai team agili maturi e dalle aree pilota, il VRO continua a perfezionare e iterare il modello di scalabilità via via che implementa il progetto.
Abbiamo visto che i clienti che si affidano ai Value Realization Office ottengono i seguenti benefici:
Affinché le aziende raggiungano l'allineamento ai propri obiettivi aziendali, è essenziale definire chiaramente e comunicare il valore fornito dagli obiettivi della strategia aziendale e della tecnologia. Un VRO convaliderà e assicurerà l'allineamento continuo alla strategia aziendale attraverso il processo di monitoraggio, regolazione e calibrazione degli obiettivi definiti. Fornire un framework e metriche chiave per quantificare i risultati legati agli obiettivi strategici consente un maggiore livello di trasparenza, responsabilità e coinvolgimento.
In un percorso di trasformazione del cloud, i KPI tipici riflettono un miglioramento a livello di velocità di immissione sul mercato, esperienza del cliente, produttività degli sviluppatori IT, soddisfazione dei dipendenti e riduzione dei costi di manodopera dell'IT. Questi KPI forniscono una singola fonte affidabile di informazioni per gli stakeholder e generano valore in tutta l'azienda. La presentazione dei risultati, visualizzati tramite una dashboard in tutta l'azienda, è fondamentale per la trasparenza e la capacità di adattarsi continuamente agli obiettivi. L'arte di creare queste dashboard richiede la giusta matrice di risultati aziendali ben progettati, mappati su metriche oggettive chiave in tutta l'organizzazione.
Adattare gli elementi della realizzazione del valore alla responsabilità dei processi e delle persone, con il supporto di tecnologia/strumenti, è il ruolo della governance. La governance non è un Project Management Office (PMO); si tratta di fare delle scelte. Una governance efficace implica un processo decisionale che parte dal basso. È importante consentire ai team di fare scelte che si evolvono nel tempo e trovare leader che rimuovano in modo proattivo le funzioni di blocco per i team. I middle manager accelerano il cambiamento passando a un posto di lavoro orientato alle persone, emotivamente intelligente e autentico.
Un meccanismo di governance agile per tracciare gli OKR e i KPI, abbinato al continuo allineamento alla leadership, promuove cambiamenti e interventi rapidi per rimanere allineati agli obiettivi. Questo approccio offre ai team un margine di manovra sufficiente, elimina le distrazioni e chiarisce quanto impegno a livello di tempo è necessario per assegnare le priorità agli obiettivi. Le operazioni stabili sono fondamentali, tuttavia incidenti, interruzioni e ritardi limiteranno i risparmi.
La realizzazione del valore richiede un nuovo modo di pensare alla misurazione e al raggiungimento degli obiettivi aziendali in tutte le imprese. Per avere successo, la soluzione di realizzazione del valore deve essere interfunzionale e collaborativa, abbattere le barriere e coinvolgere un'ampia varietà di stakeholder. Dai programmatori a livello di squadra ai massimi dirigenti, la realizzazione del valore richiede sia azioni pratiche che leadership strategica.
Un Value Realization Office offre l'opportunità di guidare l'allineamento dei team. Entrerà a far parte del DNA dell'azienda, poiché ogni scelta e azione saranno basate sulla domanda: "La nostra organizzazione è in grado di collegare questa azione o iniziativa agli obiettivi strategici aziendali generali?"
IBM Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice utilizza strategie comprovate dai clienti, con asset e acceleratori leader di settore, per offrire un allineamento continuo e ottimale nell'adozione del cloud. Per maggiori informazioni sulla soluzione di realizzazione del valore di IBM, visita IBM Hybrid Cloud Advisory Strategy.
Supera gli ostacoli e procedi con coraggio e convinzione nell'era dell'AI generativa.
Scopri come i CEO utilizzano l'AI generativa e la modernizzazione delle applicazioni per promuovere l'innovazione e rimanere competitivi.
Scopri come l'Industria 4.0 può trasformare il tuo modo di fare business, superare gli ostacoli più comuni e favorire il raggiungimento di risultati con l'AI e l'IoT industrale.
Accelera e riduci i rischi del tuo percorso di trasformazione del cloud ibrido.
IBM Instana è un software che offre il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni in tempo reale e approfondimenti potenziati dall'AI. È disponibile come SaaS o per il self-hosting.
IBM attiva le soluzioni CX di livello aziendale di SAP, utilizzando i dati e l'AI per creare esperienze clienti di altissimo livello.
Fai crescere e trasforma il tuo business reinventando la tua strategia aziendale e il modo in cui lavori.