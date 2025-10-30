Cos'è un servizio di directory?

Insieme, i servizi di directory e la gestione delle identità e degli accessi (IAM) permettono alle organizzazioni di controllare account utente, autenticazione, controllo degli accessi, permessi e altri aspetti cruciali della sicurezza di rete.

Con l'ascesa di internet, cloud computing e lavoro da remoto, i servizi di directory sono diventati fondamentali per il modo in cui le organizzazioni utilizzano le architetture di calcolo distribuito per migliorare i processi core business centrali. I servizi di directory agiscono come una rubrica telefonica per le risorse di rete, memorizzando le informazioni su utenti, dispositivi e altre risorse, in modo che possano connettersi in modo rapido e sicuro.

A differenza dei tradizionali database relazionali che organizzano le informazioni in righe e colonne, i servizi di directory sono progettati gerarchicamente. Utilizzando i namespace, un metodo per classificare le risorse di rete affinché siano facilmente identificabili, la struttura gerarchica dei servizi di directory permette a milioni di utenti e dispositivi di scambiare informazioni attraverso una rete.