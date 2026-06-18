Imaginons que l’entreprise X souhaite mettre en œuvre une politique « HTTPS uniquement » selon laquelle chaque service Web doit utiliser le protocole HTTPS, et non le protocole HTTP en clair. Pour codifier cette politique, un ingénieur de plateforme rédige une règle simple qui stipule :

Si le protocole d’un service est HTTP, la modification doit être rejetée.

Si le protocole d’un service est HTTPS, la modification est autorisée.

L’ingénieur place ce fichier de politique dans un dossier « policies » (politiques) situé dans le même référentiel de code que l’application, puis ouvre une pull request afin d’ajouter la politique. Cette pull request déclenche une vérification syntaxique automatique du fichier de politique ainsi qu’un examen du code par un autre ingénieur. Ce n’est qu’une fois que la politique a réussi les tests requis qu’elle est fusionnée dans la branche principale.

Dans le pipeline d’intégration continue (CI), tous les fichiers de politique sont chargés dans le moteur de politique à partir du dossier « policies ». Le moteur de politiques lit la politique, la convertit en une représentation interne et la compile sous une forme compacte de bas niveau. Cette dernière permet au moteur de répondre rapidement à la question « autoriser ou refuser ? » pour chaque service vérifié par le pipeline.

Quel que soit le format du fichier, une tâche CI prend le fichier de configuration existant, en extrait les champs importants (nom, protocole, port) et crée une description JSON simple de chaque service.

L’appelant demande une décision au moteur de politiques en envoyant la description standardisée du service en entrée et en indiquant que l’ensemble de politiques « HTTPS uniquement » doit être appliqué.

Le moteur de politiques évalue ensuite l’entrée par rapport aux règles. Il vérifie le champ « protocole » du service. Si le protocole est HTTP, cela signifie que l’entrée correspond à la condition « refuser » de la politique. Le moteur indique que la modification doit être refusée et génère un message informant le développeur que le service doit utiliser HTTPS à la place de HTTP. Si le service utilise HTTPS, aucune des conditions de refus n’est remplie, et le moteur indique que la modification est autorisée.

Ensuite, le moteur de politiques synthétise les évaluations des règles en un seul objet de décision pour le service. Les objets de décision précisent généralement si la décision globale est « autoriser » ou « refuser » et quel est le niveau de gravité du problème (élevé, moyen, faible). Ils comprennent également une liste de messages expliquant pourquoi l’entrée a été refusée, ainsi que les avertissements détectés par le moteur au cours du processus d’évaluation. Si tout est conforme, l’objet de décision indique que la modification est autorisée et ne contient que des notes d’information (voire aucun message).

Enfin, les outils CI appliquent la décision. Si la décision est « refuser », la modification ne parvient pas à être fusionnée dans la branche principale du code. L’ingénieur voit s’afficher un message d’erreur indiquant que le service doit utiliser le protocole HTTPS et subir des modifications spécifiques. Si la décision est « autoriser », l’artefact est packagé et déployé, et le pipeline d’intégration continue se déroule normalement.