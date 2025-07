Qu’est-ce que l’observabilité réseau ?

Les entreprises ont besoin d’outils efficaces pour garantir la fiabilité et la performance durables de réseaux complexes. L’observabilité réseau et la surveillance des performances réseau (NPM) peuvent répondre à ces besoins, mais elles diffèrent grandement en termes d’approche, de profondeur et de capacités.

À l’aide de protocoles comme le SNMP, les outils NPM collectent et analysent des indicateurs prédéfinis afin d’évaluer les performances des équipements, des connexions et des applications réseau. Cette approche plus traditionnelle vise principalement à identifier et diagnostiquer les problèmes après leur survenue.

Les outils NPM se concentrent sur les indicateurs réseau standard comme la latence, le débit, la gigue, la perte de paquets et l’utilisation des ressources des appareils. Ces systèmes surveillent habituellement des dispositifs ou des segments de réseau isolés, sans offrir une visibilité complète sur les environnements distribués et en se basant fréquemment sur des seuils statiques. Si un indicateur dépasse ce seuil, la solution NPM déclenche une alerte. Toutefois, les seuils statiques sont préconfigurés et peuvent ne pas s’adapter correctement aux conditions de réseau dynamiques.

De plus, les outils NPM détectent et signalent généralement les problèmes après coup, ce qui les rend adaptés au diagnostic, mais pas nécessairement à la prévention. Et comme la NPM est limitée à un ensemble restreint de paramètres, elle peut ne pas capter le contexte complet du comportement réseau ni fournir des informations exploitables.

Alors que le NPM se concentre sur la mesure et le rapport sur les indicateurs prédéfinis, l’observabilité est une approche plus large et plus proactive qui va au-delà des indicateurs pour fournir une vue complète de bout en bout du comportement du réseau. Il fournit des informations plus approfondies sur le comportement du réseau en s’appuyant sur la télémétrie, le contexte et l’analyse avancée. Les outils d’observabilité peuvent également s’adapter aux conditions changeantes du réseau, en détectant les anomalies sans s’appuyer sur des seuils statiques.

Là où NPM s’arrête, l’observabilité réseau va plus loin : elle corrèle les données entre les couches, ce qui permet d’accélérer l’identification et la résolution des causes racines. Ces solutions sont conçues pour décrire ce qui se passe, mais aussi pour expliquer pourquoi et comment les incidents se produisent.

Les outils d’observabilité peuvent également cartographier l’ensemble des workflows ou des transactions, en identifiant les problèmes liés aux appareils, aux services cloud et aux applications. Grâce à la technologie IA et aux algorithmes machine learning (ML), les outils d’observabilité peuvent mettre en œuvre une analyse prédictive pour prévoir les goulets d’étranglement et les pannes, et permettre une optimisation proactive du réseau.

Tandis que la surveillance des performances fournit une visibilité essentielle sur les indicateurs et l’état des équipements, elle échoue à traiter la nature dynamique et complexe des réseaux modernes. L’observabilité s’appuie sur la NPM, en offrant des informations plus profondes, un contexte enrichi et des analyses avancées permettant d’assurer de manière proactive la performance et la fiabilité.