Qu’est-ce que l’intégration low-code ?

Traditionnellement, les développeurs intégraient les systèmes en écrivant du code personnalisé, en utilisant divers langages de programmation pour créer des intégrations point à point, ou en utilisant un middleware d’entreprise, comme les bus de services d’entreprise (ESB). Ce processus était chronophage et créait une forte dépendance vis-à-vis des ressources spécialisées en développement logiciel.

Dans le même temps, les environnements informatiques des entreprises sont devenus plus complexes, mettant encore plus à l’épreuve le statu quo en matière d’intégration. Les applications et les données sont désormais dispersées dans des environnements hybrides et multicloud,et l’adoption rapide de nombreux outils SaaS (Software as a Service) a conduit à un« SaaS sprawl » (la prolifération incontrôlée de l’adoption et de l’utilisation de produits SaaS au sein d’une entreprise). En conséquence, l’intégration des applications, des données et des API est devenue de plus en plus difficile pour des équipes informatiques déjà très sollicitées.

Les plateformes d’intégration low-code, souvent proposées sous forme de produits de type « plateforme en tant que service » (l’iPaaS low-code), ont été introduites pour aider à résoudre ces problèmes. Ces plateformes basées sur le cloud incluent des outils low-code, tels que des canevas de type glisser-déposer, des workflows de type diagramme de flux, des configurations graphiques et des nœuds et blocs préconstruits représentant des opérations ou des tâches dans un workflow, qui réduisent la dépendance au code personnalisé et aux compétences de développement spécialisées. Ces outils visuels et conviviaux aident les équipes techniques comme les utilisateurs non techniques à créer, déployer et maintenir des intégrations plus facilement.



Les solutions d’iPaaS low-code peuvent également aider les membres de l’équipe à concevoir et à automatiser les workflows, à éliminer les tâches répétitives et à maintenir la cohérence des données entre les applications et les plateformes. Les outils low-code et no-code élargissent l’accès aux capacités d’intégration, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes au sein de l’entreprise de participer à la création de solutions, de réduire les goulots d’étranglement et de rationaliser la livraison.

Le développement par fusion, ou modèle de fusion, est une approche populaire de cette technologie. Dans le cadre du développement par fusion, les développeurs citoyens et professionnels travaillent ensemble pour créer, déployer et gérer des applications. Par exemple, les développeurs citoyens peuvent utiliser des outils low-code pour un développement front-end rapide et visuel, tandis que les développeurs professionnels écrivent du code traditionnel pour des fonctionnalités plus complexes, des configurations back-end et des intégrations personnalisées qui dépassent les capacités des outils low-code et des développeurs citoyens.

Les dirigeants estiment que près de 28 % de leurs portefeuilles d’applications sont aujourd’hui gérés avec des technologies low-code ou no-code, un chiffre qui devrait atteindre près de 40 % dans les cinq prochaines années, selon IDC.1 Cette croissance rapide reflète les avantages que l’intégration low-code apporte tant aux équipes informatiques qu’aux développeurs citoyens.