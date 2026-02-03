Qu’est-ce que l’intégration low-code ?

L’intégration low-code est une méthode qui permet de connecter des applications, des plateformes et des pipelines de données à l’aide de connecteurs prédéfinis et d’outils de développement visuel, au lieu de s’appuyer uniquement sur un code personnalisé important.Elle permet aux développeurs professionnels et aux utilisateurs métier (parfois appelés développeurs citoyens) de connecter des systèmes, de créer et d’automatiser des workflows et de synchroniser des données.
Traditionnellement, les développeurs intégraient les systèmes en écrivant du code personnalisé, en utilisant divers langages de programmation pour créer des intégrations point à point, ou en utilisant un middleware d’entreprise, comme les bus de services d’entreprise (ESB). Ce processus était chronophage et créait une forte dépendance vis-à-vis des ressources spécialisées en développement logiciel.
Dans le même temps, les environnements informatiques des entreprises sont devenus plus complexes, mettant encore plus à l’épreuve le statu quo en matière d’intégration. Les applications et les données sont désormais dispersées dans des environnements hybrides et multicloud,et l’adoption rapide de nombreux outils SaaS (Software as a Service) a conduit à un« SaaS sprawl » (la prolifération incontrôlée de l’adoption et de l’utilisation de produits SaaS au sein d’une entreprise). En conséquence, l’intégration des applications, des données et des API est devenue de plus en plus difficile pour des équipes informatiques déjà très sollicitées.
Les plateformes d’intégration low-code, souvent proposées sous forme de produits de type « plateforme en tant que service » (l’iPaaS low-code), ont été introduites pour aider à résoudre ces problèmes. Ces plateformes basées sur le cloud incluent des outils low-code, tels que des canevas de type glisser-déposer, des workflows de type diagramme de flux, des configurations graphiques et des nœuds et blocs préconstruits représentant des opérations ou des tâches dans un workflow, qui réduisent la dépendance au code personnalisé et aux compétences de développement spécialisées. Ces outils visuels et conviviaux aident les équipes techniques comme les utilisateurs non techniques à créer, déployer et maintenir des intégrations plus facilement.
Les solutions d’iPaaS low-code peuvent également aider les membres de l’équipe à concevoir et à automatiser les workflows, à éliminer les tâches répétitives et à maintenir la cohérence des données entre les applications et les plateformes. Les outils low-code et no-code élargissent l’accès aux capacités d’intégration, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes au sein de l’entreprise de participer à la création de solutions, de réduire les goulots d’étranglement et de rationaliser la livraison.
Le développement par fusion, ou modèle de fusion, est une approche populaire de cette technologie. Dans le cadre du développement par fusion, les développeurs citoyens et professionnels travaillent ensemble pour créer, déployer et gérer des applications. Par exemple, les développeurs citoyens peuvent utiliser des outils low-code pour un développement front-end rapide et visuel, tandis que les développeurs professionnels écrivent du code traditionnel pour des fonctionnalités plus complexes, des configurations back-end et des intégrations personnalisées qui dépassent les capacités des outils low-code et des développeurs citoyens.
Les dirigeants estiment que près de 28 % de leurs portefeuilles d’applications sont aujourd’hui gérés avec des technologies low-code ou no-code, un chiffre qui devrait atteindre près de 40 % dans les cinq prochaines années, selon IDC.1 Cette croissance rapide reflète les avantages que l’intégration low-code apporte tant aux équipes informatiques qu’aux développeurs citoyens.
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Les solutions d’iPaaS low-code partagent plusieurs fonctionnalités de base conçues pour rendre la création et la gestion des intégrations plus rapides et plus accessibles. Leurs composants communs sont les suivants :
Une interface visuelle permet aux équipes de concevoir rapidement des intégrations, tandis que la plateforme traduit ces conceptions en métadonnées que le moteur d’exécution exécute. Cette fonctionnalité facilite la création, la maintenance et le déploiement des intégrations dans différents environnements sans code personnalisé.
Les équipes peuvent utiliser de riches bibliothèques de connecteurs pour gérer l’authentification, les protocoles et la logique propre aux systèmes, en intégrant des applications sans avoir à gérer les détails d’implémentation de bas niveau. Outre ces connecteurs, des modèles de workflow réutilisables, des blocs logiques et des modules intégrés pour des tâches telles que l’authentification et la gestion des erreurs permettent de standardiser les intégrations et de réduire les délais de développement. De plus, certaines plateformes prennent en charge l’utilisation de connecteurs open source, ce qui aide à réduire le risque de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur en offrant plus de flexibilité et de contrôle sur les composants d’intégration.
Les utilisateurs peuvent créer, publier et gérer des API directement dans de nombreuses plateformes d’iPaaS low-code, avec des fonctionnalités telles que le contrôle d’accès, la limitation du débit, l’application des politiques et la surveillance de l’utilisation. Ensemble, ces fonctionnalités permettent un accès sécurisé et stable aux services de données. Cette approche facilite également l’exposition de capacités issues d’applications personnalisées, en veillant à ce qu’elles s’intègrent de façon fluide dans l’écosystème technologique au sens large.
Les solutions d’iPaaS low-code prennent généralement en charge des processus en plusieurs étapes avec une logique de branchement, une planification, des étapes d’approbation, un routage des données et des relances automatisées.
Les intégrations peuvent également s’exécuter en continu, en traitant les données en temps réel au fur et à mesure que des événements se produisent, déclenchées par des webhooks (notifications automatiques envoyées lorsqu’un événement se produit), par exemple, ou selon des plannings judicieux pour l’entreprise. Cette flexibilité répond à différentes exigences d’intégration, qu’il s’agisse du traitement instantané des commandes ou de la synchronisation nocturne des données.
De nombreuses solutions d’iPaaS low-code incluent des tableaux de bord intégrés et des outils de reporting qui aident les utilisateurs à suivre les performances d’intégration, à identifier les goulots d’étranglement et à résoudre les problèmes.
Lorsqu’il s’agit de décider comment intégrer des systèmes, il est important de se demander qui doit créer et maintenir l’intégration. L’intégration sans code est souvent utilisée lorsque les utilisateurs métier ou les équipes opérationnelles souhaitent automatiser des workflows simples, comme la synchronisation des leads entre un formulaire et un système CRM, sans dépendre de l’informatique. Ces outils tendent à privilégier la rapidité et la simplicité, ce qui peut en faire une option pratique pour des automatisations légères, au niveau de l’équipe, lorsque les exigences sont bien définies.
L’intégration low-code est souvent une bonne option lorsque les workflows sont plus complexes, couvrent plusieurs systèmes ou bénéficient d’une gouvernance accrue, d’une gestion des erreurs, d’une sécurité et d’une évolutivité accrues. Ces plateformes peuvent favoriser la collaboration entre utilisateurs techniques et non techniques à l’aide d’outils visuels tout en prenant en charge la logique avancée, la transformation des données et l’orchestration des API. Par conséquent, les plateformes d’intégration low-code sont bien adaptées aux processus de cœur de métier tels que l’intégration des clients ou le rapprochement financier, qui ont tendance à évoluer au fil du temps.
Une approche purement personnalisée ou « pro code », dans laquelle tout le codage est réalisé par des développeurs professionnels, peut être adoptée dans des entreprises ayant des besoins de programmation très spécifiques, des protocoles de sécurité et de partage de données stricts, ou d’autres exigences complexes rendant les outils low-code insuffisants pour leurs besoins de développement et d’intégration.
Voici quelques exemples :
Ce ne sont là que quelques-uns des facteurs dont les entreprises tiennent compte lorsqu’elles décident des outils et des plateformes à utiliser. En fin de compte, le choix dépend des besoins de l’entreprise. Dans de nombreuses grandes entreprises modernes, les équipes utilisent une combinaison d’outils (peut-être en s’appuyant sur le modèle de fusion susmentionné) pour répondre à différents cas d’utilisation.
Les termes « plateformes d’intégration low-code » et « plateformes d’intégration low-code en tant que service » sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils font référence à différents aspects de la même technologie sous-jacente.
Les LCIP désignent une catégorie de logiciels qui permet aux équipes de concevoir, créer, déployer et gérer des intégrations à l’aide d’outils visuels au lieu du codage traditionnel. Ces plateformes fournissent les capacités de base, telles que des connecteurs vers les applications et les sources de données, l’orchestration des workflows, le mappage des données ainsi que la détection des erreurs et la récupération, mais elles ne spécifient pas, à elles seules, où ni comment le logiciel s’exécute.
Une entreprise peut exploiter la plateforme sur site, dans son propre environnement cloud ou auto-hébergé, en assumant la responsabilité de l’infrastructure, de la mise à l’échelle, des mises à jour et des opérations.
Les solutions d’iPaaS low-code, quant à elles, proposent la même technologie d’intégration via un service cloud entièrement géré. Dans ce modèle, le fournisseur exploite l’infrastructure, gère la sécurité, la mise à l’échelle, les mises à jour et la fiabilité, et fournit la plateforme via une interface basée sur un navigateur et des API. Les clients se concentrent sur la création et l’exécution des intégrations plutôt que sur la maintenance de l’infrastructure et de la plateforme sous-jacentes.
Alors que les LCIP se concentrent spécifiquement sur la connexion des systèmes et l’automatisation des flux de données, une plateforme de développement low-code (LCDP) est conçue pour créer des applications complètes. De nombreuses entreprises utilisent les deux, en associant des outils de création d’applications à des solutions d’iPaaS low-code pour intégrer ces applications au reste de leur pile technologique.
L’iPaaS low-code est conçu pour un monde où les applications, les données et les processus s’étendent aux infrastructures SaaS, cloud et sur site, souvent avec des chevauchements, et évoluent en permanence. Il fournit des outils visuels et une orchestration basée sur le cloud pour que les équipes puissent créer et modifier des intégrations rapidement sans codage lourd ni gestion d’infrastructure. L’accent est mis sur l’agilité, les workflows pilotés par les événements et l’automatisation de bout en bout, avec une évolutivité et une sécurité de niveau entreprise.
En revanche, les approches d’intégration antérieures étaient conçues pour des environnements plus étroits et plus statiques. Les bus de services d’entreprise (ESB) ont été conçus comme des colonnes vertébrales centralisées pour le routage des messages entre un petit nombre de systèmes internes, s’appuyant sur une communication synchrone strictement contrôlée et des compétences spécialisées en développement, ce qui les rend plus lents à s’adapter aux écosystèmes cloud et SaaS modernes. Les outils ETL (extraction, transformation, chargement) traditionnels, quant à eux, excellent dans le déplacement de données par lots et les transformations complexes pour l’analytique, mais ne sont pas adaptés aux événements en temps réel, aux workflows d’applications ou aux intégrations bidirectionnelles.
Dans la pratique, de nombreuses entreprises utilisent désormais l’iPaaS low-code comme couche de connexion entre les applications, les utilisateurs et les données, tandis que l’ESB et l’ETL jouent des rôles plus spécialisés. L’ESB reste utile dans les environnements très réglementés ou fortement dépendants de systèmes hérités qui nécessitent un contrôle strict des messages, et l’ETL reste essentiel pour les pipelines d’analytique à grande échelle.
Dimension
iPaaS low-code
ESB
ETL
Objectif principal
Intégration des applications, des données et des processus dans le cloud
Routage et médiation des messages entre systèmes
Déplacer et transformer les données pour l’analyse
Modèle de déploiement
Service basé sur le cloud
Historiquement sur site ; désormais cloud ou hybride
Historiquement sur site ; désormais cloud ou hybride
Style d’intégration
Piloté par les événements, en temps réel, centré sur les API
Centralisé, basé sur des messages
Par lots, planifiés
Idéal pour
SaaS, cloud et automatisation des processus métier
Environnements hérités et étroitement contrôlés
Entreposage de données et reporting
À mesure que les besoins d’intégration augmentent et que les environnements techniques deviennent de plus en plus distribués, l’iPaaS low-code constitue un moyen flexible de rationaliser et d’étendre le travail d’intégration. Les avantages courants sont les suivants :
Les solutions d’iPaaS low-code contribuent à simplifier le travail d’intégration en centralisant la logique d’intégration au sein d’une plateforme unique gérée dans le cloud. Les outils low-code incluant des interfaces glisser-déposer et des composants précréés facilitent l’assemblage de workflows et le déploiement des intégrations par les équipes sans recourir aux approches de codage traditionnelles.
La tarification par abonnement et les services gérés peuvent réduire les coûts initiaux et la maintenance continue, aidant ainsi les organisations à éviter les intergiciels personnalisés coûteux ou les infrastructures internes.
Comme le service est cloud natif, les entreprises peuvent rapidement connecter de nouveaux systèmes, intégrer des applications métier supplémentaires et ajuster les workflows selon l’évolution des besoins. Les outils visuels de création d’applications basés sur le cloud permettent également aux équipes de mettre à jour ou de créer des intégrations avec un minimum d’interruption.
La synchronisation et l’orchestration en temps réel permettent de briser les silos de données, garantissant que les équipes et les outils d’analyse accèdent à des informations précises et à jour lorsque cela est nécessaire. Les contrôles centralisés facilitent également la gestion des politiques de flux de données et des permissions utilisateur entre les systèmes.
Des interfaces utilisateur low-code intuitives et des modèles permettent aux développeurs citoyens de participer à des projets d’intégration, réduisant la pression sur les équipes informatiques et accélérant la mise en œuvre des initiatives d’automatisation. L’accès à des composants préconstruits permet également aux non-développeurs d’assembler des solutions rapidement et de manière cohérente.
Les contrôles intégrés pour l’authentification, le chiffrement et l’application des politiques offrent aux entreprises la visibilité et la conformité nécessaires pour gérer les intégrations et les activités de développement applicatif associées à l’échelle.
Les solutions d’iPaaS low-code fonctionnent en fournissant un environnement de développement visuel où les utilisateurs peuvent concevoir, configurer et déployer des intégrations sans programmation manuelle. Le processus comprend généralement plusieurs étapes :
Identifier les applications, les bases de données et les services qui doivent partager des données ou déclencher des processus. Les utilisateurs identifient les systèmes concernés, tels que les plateformes CRM, les outils financiers, les applications RH ou les services de stockage cloud, et définissent la direction du flux de données entre eux. Cela permet d’établir la portée de l’intégration et de s’assurer que la plateforme d’iPaaS low-code peut appliquer les connecteurs, les méthodes d’authentification et les modèles de données appropriés lors de la configuration.
À la base d’une solution d’iPaaS low-code typique se trouve une bibliothèque de connecteurs prédéfinis pour les systèmes logiciels populaires tels que les ERP, les systèmes RH, les bases de données, les passerelles de paiement et les services cloud. Une fois authentifié, un connecteur agit comme un pont prêt à l’emploi, permettant aux utilisateurs d’envoyer ou de recevoir des données d’une application.
Ensuite, les utilisateurs conçoivent des workflows d’intégration à l’aide d’outils d’intégration visuelle. Au lieu d’écrire des lignes de code, ils glissent et déposent les composants sur un canevas, créant ainsi une représentation semblable à un organigramme de la manière dont les données doivent circuler entre les systèmes. Par exemple, un workflow peut commencer lorsqu’une nouvelle opportunité Salesforce est créée et que les données sont automatiquement acheminées vers des systèmes en aval pour la réalisation ou le reporting.
La plateforme d’iPaaS low-code gère ensuite la transformation des données automatiquement ou via une configuration simple. Étant donné que les différents systèmes utilisent souvent des formats et des structures de données différents, la plateforme fournit des outils permettant de mapper les champs entre les systèmes, de convertir les types de données et d’appliquer des règles métier. Un utilisateur, par exemple, peut spécifier qu’un champ « customer_name » dans un système doit être mappé à un champ « clientName » dans un autre, et la plateforme gère la conversion.
Une fois configurée, l’intégration s’exécute soit selon un calendrier, soit en temps réel en fonction de déclencheurs. La plateforme d’iPaaS low-code gère tous les détails techniques (appels API, authentification, gestion des erreurs et transfert de données) en coulisses. Les utilisateurs peuvent suivre les intégrations via des tableaux de bord qui affichent le flux de données, identifient les problèmes et fournissent des indicateurs de performance.
De nombreuses plateformes d’iPaaS low-code incluent également des environnements de test intégrés où les utilisateurs peuvent valider leurs intégrations avant de les déployer en production. Cela réduit le risque de perturber les opérations commerciales et facilite l’itération des conceptions d’intégration.
Les solutions d’iPaaS low-code prennent en charge une série de cas d’utilisation courants en matière d’intégration qui sont devenus de plus en plus courants à mesure que les environnements technologiques s’étendent et se diversifient. Chaque cas d’utilisation ci-dessous met en évidence un scénario métier typique, ainsi que le problème sous-jacent qu’il traite.
Problème : « Nos systèmes ne communiquent pas entre eux »
À mesure que les entreprises ajoutent des applications et des plateformes, les données peuvent devenir fragmentées et plus difficiles à trouver. Les solutions d’iPaaS low-code peuvent créer une couche unique où les informations circulent correctement entre les systèmes, réduisant ainsi les questions internes et la confusion qui surviennent lorsque les données sont dispersées entre les applications.
Problème : « Nous consacrons trop de temps aux tâches manuelles »
Au lieu que les employés perdent des heures à transférer des données entre des feuilles de calcul et des outils internes, l’iPaaS low-code peut automatiser ces transferts, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur les clients et la croissance.
Problème : « L’expérience client semble incohérente »
Lorsque les données ne sont pas synchronisées, les clients reçoivent des e-mails dupliqués, des factures inexactes ou des redirections inutiles vers la section FAQ. Les entreprises peuvent mettre en œuvre une plateforme d’iPaaS low-code pour maintenir l’alignement des systèmes sans que les équipes aient à comprendre les bases de données ou à écrire des requêtes SQL.
Problème : « Nous ne pouvons pas faire confiance à nos rapports »
Les différents systèmes stockent et mettent à jour les informations séparément, souvent dans des formats de données complexes, ce qui donne lieu à des rapports présentant des valeurs contradictoires et empêche les équipes de déterminer facilement quelles données sont exactes. L’iPaaS low-code peut contribuer à améliorer la qualité des données en synchronisant les enregistrements entre les applications en temps réel, en appliquant des règles et des validations cohérentes et en permettant aux équipes de déboguer plus facilement les incohérences afin que tout le monde travaille à partir d’une source d’information unique et fiable.
Problème : « L’informatique est toujours un goulot d’étranglement »
Au lieu d’exiger des développeurs qu’ils écrivent des scripts ou des règles ponctuels pour les nouvelles demandes, l’iPaaS low-code peut permettre aux équipes de définir visuellement une logique personnalisée et de réutiliser la logique et les composants d’intégration, de sorte que les changements se produisent plus rapidement sans attendre de longs cycles de développement.
Problème : « Notre pile technologique est hors de contrôle »
À mesure que les entreprises adoptent de plus en plus d’outils SaaS, la gestion des intégrations devient tout aussi difficile que l’exploitation de nombreuses applications. L’une des solutions consiste à créer une couche d’intégration centralisée qui s’intègre naturellement aux environnements DevOps modernes sans ajouter d’infrastructure à gérer.
Les plateformes low-code et no-code sont de plus en plus étroitement liées à l’intelligence artificielle, chacune amplifiant la valeur de l’autre. Le financement de l’IA est en plein essor : les dirigeants prévoient que les investissements dans l’IA augmenteront d’environ 150 % entre 2025 et 2030, selon une étude récente de l’IBM Institute for Business Value (IBV).2Pourtant, la même étude a révélé que 68 % des dirigeants craignent que leurs efforts en matière d’IA n’échouent en raison d’un manque d’intégration avec les activités principales.
L’étude note également un changement dans les compétences humaines nécessaires, « les dirigeants affirmant que la résolution de problèmes et l’innovation sont aujourd’hui les plus importantes — et que l’IA générative les rendra encore plus importantes au cours des trois prochaines années. »
À mesure que les organisations accélèrent leur utilisation de l’IA générative, le rôle des outils basés sur l’IA dans les plateformes no-code et low-code devient encore plus important. Au-delà de l’accélération de la livraison, l’application de l’IA à ces plateformes peut améliorer la conception et l’exploitation des intégrations et des workflows. Par exemple, en analysant les flux de données, les modèles d’utilisation et les dépendances afin de suggérer un routage ou une utilisation des ressources plus efficaces.
Combinées à des outils de développement visuel, ces informations peuvent aider les utilisateurs à tester rapidement des idées, à automatiser les workflows et à créer des applications pilotées par l’IA sans avoir recours à des ressources de développement spécialisées. Cette approche rationalise le prototypage et permet d’accélérer les itérations, aidant ainsi les plateformes low-code à combler le fossé entre les concepts d’IA innovants et la réalité opérationnelle, et à augmenter les chances de succès des initiatives en matière d’IA.
Découvrez ce que peut faire une iPaaS repensée pour l’ère de l’IA. Avec une solution hybride unifiée pour tous les scénarios d’intégration et une IA agentique pour stimuler la productivité, IBM montre la voie en matière d’intégration.
Le paysage iPaaS évolue. Obtenez les dernières tendances du marché dans The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, T3 2025
Découvrez comment Bonfiglioli a déployé une plateforme unique pour relever tout défi d’intégration. « Elle répond au besoin des entreprises d'automatisation low-code tout en garantissant à l'équipe IT une transparence et un contrôle totaux, quel que soit l'emplacement et la destination de nos données. » Fabio Zoboli, architecte d'intégration, Bonfiglioli
Découvrez comment l'intégration hybride de webMethods unifie l'IA, les API, les applications et les données grâce à une visite guidée et pratique de trois cas d’utilisation clés d'iPaaS.
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Exploitez pleinement la valeur du cloud hybride à l’ère de l’IA agentique.
1 Enquête IDC 2026 sur les services d’application – Monde entier, IDC, 15 janvier 2026
2 L’Entreprise en 2030, IBM Institute for Business Value, 19 janvier 2026