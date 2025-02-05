Qu’est-ce que l’orchestration des API ?

L'orchestration des API est un processus qui combine plusieurs interfaces de programmation d’application en un seul système unifié. L’orchestration coordonne le flux de données, la séquence et les dépendances de plusieurs API pour atteindre un objectif commercial spécifique et offrir une expérience utilisateur plus fluide.
Une façon simple de penser à l'orchestration est qu'elle présente une API unique (la couche d'orchestration) qui gère les autres API. Il permet à un client d’appeler une seule API pour accéder à un workflow qui englobe plusieurs services et ressources, chacun avec sa propre API.
En ajoutant une couche d’orchestration d’API entre les clients et les API, une entreprise peut coordonner plusieurs services et applications pour créer un système unique et fluide.
De nombreuses entreprises s’appuient sur un réseau complexe d’API qui fonctionnent de concert pour accomplir les tâches métier. Ces API fonctionnent activement en coulisses ; pour travailler efficacement, ils doivent communiquer à la fois avec les clients qui font des demandes d'API et avec d'autres applications et services. L’orchestration des API ajoute une couche de fonctionnalités aux services existants, qui leur permet de fonctionner de concert. Cela permet à l’utilisateur de bénéficier d’une expérience front-end fluide pendant que le back-end est actif.
L'orchestration des API est particulièrement importante lorsqu'une entreprise est en cours de transformation numérique et dispose à la fois de systèmes et de services héritage et plus récents dans le même environnement informatique. Les systèmes héritage utilisent souvent un mélange de types d’API et la coordination de la communication entre les applications SaaS et les systèmes et bases de données sur site peut être réalisée par le biais d’une couche d’orchestration.
L’orchestration des API est également importante dans une architecture de microservice, où la fonctionnalité d’une application dépend de la communication entre de nombreux composants individuels. Ces composants communiquent via des API, et l’orchestration gère et coordonne ces composants individuels pour permettre la fourniture d’un service plus complet.
L'orchestration d'API permet de gérer et d'acheminer des workflows complexes en coordonnant plusieurs API dans un seul système. De tels workflows nécessitent souvent l’accès à plusieurs ressources ou services, chacun accessible via une API différente. Une couche d’orchestration présente un point de contact unique pour les applications et les services qui devraient autrement faire appel à chaque API individuelle.
Considérons un exemple de cas d'utilisation dans un workflow de commerce électronique : lorsqu'un client effectue un achat sur une plateforme de commerce électronique, de nombreux services et appels vers plusieurs points de terminaison sont nécessaires pour traiter cette commande. Vous pouvez appeler une API pour vérifier les stocks, une autre pour extraire des articles spécifiques, accéder aux plateformes de paiement, extraire des données à partir d’un logiciel CRM, envoyer le colis au transporteur, etc.
Pour que ces processus métier fonctionnent en temps réel (comme c'est attendu), toutes ces actions doivent se dérouler dans le bon ordre. Une couche d'orchestration rassemble tous ces appels dans un workflow logique cohérent, rationalisant ce qui est autrement une séquence complexe d'événements.
L’orchestration des API coordonne la communication entre ces différents services, facilitant l’exécution des différentes tâches d’un workflow pour atteindre un objectif spécifique. L’orchestration agit comme un conducteur, coordonnant plusieurs API pour créer un système unifié accessible via une API front-end unique.
Bien que l'orchestration et l'intégration des API soient des concepts différents, ils sont liés. L'intégration des API facilite l'orchestration des API.
L’intégration des API est le processus par lequel différentes applications logicielles, systèmes et plateformes se connectent les uns aux autres et échangent des données. L’intégration des API est à propos d’utiliser des API pour exposer les flux d’intégration et permettre aux applications et aux systèmes — qu’ils soient héritage ou nouveaux — d’échanger des données et de Partager des services.
L’orchestration des API est le processus de coordination de plusieurs API, dont certaines pourraient déjà être utilisées pour connecter des systèmes d’entreprise et des flux d’intégration, afin d’effectuer des tâches spécifiques. L'orchestration des API peut organiser ces applications, systèmes et bases de données intégrés dans des workflows précieux.
En bref, l’intégration des API fait référence à l’utilisation d’API pour exposer les flux d’Intégration et connecter les systèmes et workflows d’entreprise ; l’orchestration d’API combine plusieurs API pour créer un système unique.
API Gateway et l'orchestration API peuvent effectuer des tâches similaires. Bien qu’une passerelle puisse exécuter certaines fonctions d’orchestration et permettre l’orchestration, l’orchestration des API va au-delà des capacités d’une passerelle.
Une API gateway est un outil d'API management. Elle agit comme un point d'entrée unique pour les appels d'API et dirige les appels du client vers les ressources de backend. Il peut exécuter des fonctions similaires à l’orchestration des API, telles que la mise en cache, la surveillance des erreurs et la transformation des données. Les API Gateways peuvent également effectuer des fonctions essentielles telles que la limitation du débit.
La principale différence réside dans le fait que les API Gateway fournissent un point d’entrée unique pour les requêtes API et gèrent le flux de ces requêtes. L’orchestration d’API coordonne plusieurs API pour accomplir une tâche spécifique.
Les microservices, ou architecture de microservices, sont une approche architecturale cloud native dans laquelle une seule application est composée de nombreux composants ou services plus petits, faiblement couplés et déployables indépendamment. Ces éléments indépendants communiquent via des API, et l’orchestration de microservices aide à coordonner ces microservices pour créer des applications cohérentes plus grandes.
Une architecture de microservices ne peut fonctionner que si la communication entre tous les composants est coordonnée et cohérente, et l'orchestration facilite cette coordination. L'orchestration ajoute également la découverte de services, le contrôle de workflow et la gestion des erreurs, et permet à une entreprise d'intégrer des microservices avec leur héritage.
Une couche d’orchestration remplit plusieurs fonctions essentielles qui améliorent l’efficacité des API d’une entreprise. Ces fonctions comprennent :
Ces fonctions sont essentielles pour rationaliser les workflows de l'entreprise et réduire le nombre d'interventions humaines nécessaires dans les processus métier complexes.
Intégration : les entreprises utilisent souvent un mélange de types, de styles et de langages d'API, tels que GraphQL, RPC, WebSocket et REST APIs pour différents cas d'utilisation. En outre, les entreprises peuvent avoir à la fois des systèmes nouveaux et hérités dans le même environnement informatique. Une couche d'orchestration permet de normaliser les structures de données entre les systèmes et de coordonner la communication entre ces différents types d'API.
Transformation des données : lorsqu'une application soumet un appel API, le format de l'appel et de la réponse dépend du protocole, du langage ou du style d'architecture de l'API. Si un workflow exige que ces API communiquent et partagent des données entre elles, la réponse d'une API doit être transformée en un format lisible à envoyer à l'API suivante.
L’orchestration introduit un format d’appel standardisé qui répond à la fois aux exigences du client qui effectue l’appel et à l’API backend qui y répond.
Workflows logiques : lorsqu'un workflow implique plusieurs API, il est souvent important que ces API soient appelées dans une séquence spécifique. Les outils d’orchestration d’API peuvent affiner cette série complexe de processus d’appel et de réponse grâce à des outils tels que le workflow visuel.
Automatisation : l'automatisation est un aspect essentiel de la rationalisation des workflows numériques. Les outils d’orchestration des API offrent des fonctionnalités telles que les connecteurs no-code, qui permettent aux utilisateurs de créer et d’automatiser les interactions entre différents services.
Notifications d’erreurs : les outils d’orchestration des API permettent de surveiller et de signaler les erreurs dans la couche d’orchestration, réduisant ainsi la nécessité de vérifier chaque application et microservice en cas d’erreur.
Réessayer : la communication entre les API peut parfois échouer et les outils d'orchestration d'API peuvent réessayer ces communications défaillantes, en maintenant le flux de données malgré des interruptions momentanées.
Authentification et API security : API security est importante, mais les workflow d'authentification peuvent parfois ralentir la communication entre les api. En outre, les entreprises peuvent avoir des API qui utilisent diverses mesures d’authentification pour accorder des autorisations, telles que les clés API, le protocole OAuth et les tokens API. Les outils d’ orchestration des API peuvent automatiser le pipeline d’authentification,sécurisant sécurisant les données sensibles sans interrompre le flux de données.
Mise en cache : pour aider à maintenir les workflows d'API efficaces, les outils d'orchestration d'API prennent en charge la mise en cache des données, en stockant les données fréquemment référencées dans un cache afin qu'elles puissent être accessibles sans processus d'appel et de réponse d'API.
L’orchestration des API peut aider à optimiser l’environnement API d’une entreprise. Les principaux avantages de l’orchestration d’API sont les suivants :
L'orchestration des API peut simplifier les flux de travail numériques complexes et faciliter le flux de données. Cette fonction est particulièrement utile pour les organisations qui utilisent plusieurs types d’API ou qui intègrent actuellement des systèmes et des applications héritage dans un nouvel environnement informatique.
L’orchestration d’API facilite le flux de données et la communication avec les API, créant ainsi des écosystèmes d’API plus flexibles. Cette flexibilité rend les environnements plus évolutifs et facilite l’ajout de nouvelles API, applications et services sans perturber les systèmes existants.
L’orchestration d’API offre une API front-end unifiée pour interagir avec un réseau complexe d’applications et de services. Cela simplifie le processus pour les utilisateurs finaux et permet d'accélérer les processus. Sur le back-end, la mise en œuvre d’une couche d’orchestration améliore l’efficacité du traitement des demandes sans intervention des employés.
Testez IBM API Connect grâce à un essai gratuit ou contactez nos experts pour discuter de vos besoins. Que vous soyez prêt à optimiser votre gestion des API ou que vous souhaitiez en savoir plus, nous sommes là pour vous accompagner dans votre transformation numérique.
Découvrez tout le potentiel de vos processus d’intégration avec des solutions alimentées par l’IA. Prenez rendez-vous avec nos experts ou explorez notre documentation produit pour vous lancer.
Dynamisez votre activité avec les solutions de messagerie sécurisées et performantes IBM MQ. Commencez votre essai gratuit ou contactez nos experts pour découvrir comment IBM MQ peut transformer vos opérations.
Transférez des fichiers plus rapidement et en toute sécurité, quelle que soit leur taille ou la distance du transfert. Essayez IBM Aspera dès aujourd’hui et rationalisez vos workflows de données avec une efficacité à grande vitesse.
Transformez votre activité en connectant facilement les applications et les données. Commencez votre essai gratuit dès aujourd’hui et découvrez comment IBM App Connect peut rationaliser votre parcours d’intégration.
L’automatisation alimentée par l’IA augmente l’agilité dans les API, les applications, les événements, les fichiers et le B2B/EDI.
Libérez le potentiel de votre entreprise avec les solutions d’intégration IBM qui connectent les applications et les systèmes pour fournir un accès rapide et sécurisé aux données critiques.
Déverrouillez de nouvelles capacités et stimulez l’agilité métier grâce aux services de conseils cloud d’IBM. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.