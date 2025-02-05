Qu’est-ce que l’orchestration des API ?

Une façon simple de penser à l'orchestration est qu'elle présente une API unique (la couche d'orchestration) qui gère les autres API. Il permet à un client d’appeler une seule API pour accéder à un workflow qui englobe plusieurs services et ressources, chacun avec sa propre API.

En ajoutant une couche d’orchestration d’API entre les clients et les API, une entreprise peut coordonner plusieurs services et applications pour créer un système unique et fluide.

De nombreuses entreprises s’appuient sur un réseau complexe d’API qui fonctionnent de concert pour accomplir les tâches métier. Ces API fonctionnent activement en coulisses ; pour travailler efficacement, ils doivent communiquer à la fois avec les clients qui font des demandes d'API et avec d'autres applications et services. L’orchestration des API ajoute une couche de fonctionnalités aux services existants, qui leur permet de fonctionner de concert. Cela permet à l’utilisateur de bénéficier d’une expérience front-end fluide pendant que le back-end est actif.

L'orchestration des API est particulièrement importante lorsqu'une entreprise est en cours de transformation numérique et dispose à la fois de systèmes et de services héritage et plus récents dans le même environnement informatique. Les systèmes héritage utilisent souvent un mélange de types d’API et la coordination de la communication entre les applications SaaS et les systèmes et bases de données sur site peut être réalisée par le biais d’une couche d’orchestration.

L’orchestration des API est également importante dans une architecture de microservice, où la fonctionnalité d’une application dépend de la communication entre de nombreux composants individuels. Ces composants communiquent via des API, et l’orchestration gère et coordonne ces composants individuels pour permettre la fourniture d’un service plus complet.