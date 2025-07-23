Qu’est-ce qu’un contrôleur Kubernetes Ingress ?

Initialement développé par Google, qui en a fait don à la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en 2015, Kubernetes alimente désormais l’infrastructure IT essentielle de la plupart des entreprises citées au classement Fortune 500. La gestion des contrôleurs Ingress est donc indispensable au bon fonctionnement des entreprises. Selon une étude réalisée en 2022, 96 % des entreprises utilisent Kubernetes ou étudient cette option pour leur environnement de production.1

Avant Kubernetes, les applications étaient généralement exécutées sur des serveurs dédiés ou des machines virtuelles (VM), ce qui rendait la mise à l’échelle coûteuse et fastidieuse. Kubernetes a introduit la notion de conteneur, une unité légère et portable qui empaquette les applications et toutes leurs dépendances.

Kubernetes a révolutionné les workflows DevOps et le déploiement applicatif en permettant l’orchestration de conteneurs à l’échelle. Cette plateforme open source automatise le déploiement, la mise à l’échelle et la gestion des applications conteneurisées sur les infrastructures distribuées, ce qui améliore la collaboration des équipes de développement et d’exploitation.

Kubernetes organise les applications en pods. Un pod est l’unité déployable la plus petite, composée d’un ou de plusieurs conteneurs (généralement des conteneurs Docker). Ces pods s’exécutent sur des nœuds worker au sein des clusters, tandis qu’un plan de contrôle coordonne toutes les opérations de ces derniers. Les services fournissent des identités réseau stables pour les groupes de pods, ce qui permet de fiabiliser les schémas de communication.

Les contrôleurs Ingress sont généralement déployés en tant que pods spécialisés, qui surveillent l’état du cluster par le biais de l’API Kubernetes. Ces contrôleurs suivent les modifications apportées aux ressources Ingress (objets de configuration qui définissent les règles de routage du trafic) et mettent automatiquement à jour leurs tables de routage pour prendre en compte les nouveaux déploiements applicatifs ou les changements de configuration.