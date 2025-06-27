Que sont les entrées et les sorties dans Kubernetes ?

Également appelé k8s ou kube, Kubernetes est une plateforme d’orchestration de conteneurs qui automatise le déploiement, la mise à l’échelle et la maintenance des applications sur un pool de ressources informatiques. Au lieu de gérer directement les serveurs, les équipes DevOps et informatiques utilisent Kubernetes pour exécuter des applications dans des conteneurs, des unités logicielles légères et autonomes qui disposent de tout le nécessaire pour exécuter une application.

Selon un rapport du CNCF, Kubernetes est le deuxième plus grand projet open source au monde (après Linux) et le principal outil d’orchestration de conteneurs pour 71 % des entreprises du Fortune 100.

Docker est l’outil le plus utilisé pour créer des images de conteneurs. Dans Kubernetes, les conteneurs sont regroupés en unités appelées pods, qui sont les plus petites unités déployables et peuvent contenir un ou plusieurs conteneurs. Kubernetes organise ces pods sur un cluster de machines appelées nœuds.

Les pods et leurs ressources associées sont organisés en espaces de noms, qui fournissent une séparation logique pour la gestion de différents projets, équipes ou environnements au sein d’un même cluster. Kubernetes gère les fonctionnalités clés du cluster, telles que l’équilibrage de charge, le basculement, la mise à l’échelle et l’auto-réparation, en éliminant une grande partie de la complexité de l’infrastructure de bas niveau.

Les services au sein d’un cluster Kubernetes doivent souvent communiquer entre eux, et parfois avec des systèmes externes. Kubernetes gère et contrôle le trafic de manière à isoler les composants internes afin d’améliorer les performances et la sécurité. C’est pourquoi le trafic entrant et sortant doit être explicitement défini, géré et configuré.